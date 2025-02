Vyhozená ukrajinská rodina z tramvaje: Lidé chtějí celý záznam. Řidič řekl, co předcházelo

Pochybnosti stále vzbuzuje incident v pražské tramvaji linky č. 7, při kterém řidič hrubým způsobem vykázal z vozu pár z Ukrajiny s malým dítětem. Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) vzápětí zveřejnil informaci, že s řidičem ukončí pracovní poměr. Někteří lidé se však ptají, co se dělo v okamžicích před událostmi ve zveřejněném videu. Vedení DPP připustilo, že záznam má k dispozici a předalo jej policii, která případ vyšetřuje.

Nejdříve se na sociálních sítích objevilo video, ve kterém řidič tramvaje na ukrajinského cestujícího s malým dítětem v náručí křičel, že nemá právo být v této zemi. Do sporu se dostal se šedesátníky z Ukrajiny, kteří cestovali s vnukem, jenž je po mamince Čech. Dítě mělo nohy v botách na sedačce, takže „znečistilo tramvaj“.

„Vypadněte ven, nebo volám policii,“ bylo slyšet řidičova slova. Lidé s kočárkem a s plačícím dítětem v náručí nakonec tramvaj opustili.

Ať situaci předcházelo cokoliv, takové jednání je naprosto nepřijatelné. Zvlášť před malým dítětem. S @DPPOficialni to naléhavě řešíme včetně co nejrychlejšího vyvození pracovně právních kroků.

Hřib: Nepřijatelné, řešíme

Náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib označil chování řidiče za nepřijatelné. „Z tohohle jsem v šoku! Ať situaci předcházelo cokoliv, takové jednání je naprosto nepřijatelné. Zvlášť před malým dítětem. S DPP to naléhavě řešíme, včetně co nejrychlejšího vyvození pracovně právních kroků. A chci tady jednoznačně říct, že veřejná doprava je tu pro všechny bez ohledu na původ nebo národnost!“ uvedl Hřib.

DPP: Netolerujeme

Vyjádřilo se také vedení DPP: „Případ řidiče tramvaje z linky 7 jsme neprodleně interně prošetřili. Způsob, jakým řidič řešil provozní situaci, je v naprostém rozporu nejen s interními pravidly DPP, ale i zákony ČR a dobrými mravy. Takové chování DPP netoleruje a tolerovat nebude. DPP využije všechny legislativní možnosti k dořešení případu v pracovněprávní rovině.“

Nebylo to jinak?

Na sociálních sítích se strhla lavina reakcí. Většinově lidé řidičovo jednání odsuzovali a žádali jeho potrestání. Objevily se však i názory, že všechno mohlo být jinak.

„Takže řidič jen tak, zničehonic, zastavil a začal z tramvaje vyhazovat rodinu, která se do té doby chovala slušně? Tak to bylo?“ ptal se diskutují na síti X.

Vyhazov a předání policii

Následovala informace DPP: „Dobrý den, se zmíněným řidičem ukončíme pracovní poměr. Děkujeme za pochopení. Cestujícím se DPP hluboce omlouvá. DPP poskytuje v případu plnou součinnost složkám činným v přestupkovém či trestním řízení.“

Někteří diskutující žádali vedení DPP o zveřejnění kompletního záznamu incidentu: „Žádám tímto DPP, aby zveřejnil kompletní video z incidentu nahrávané automaticky v každé tramvaji, aby tím okamžitě vyvrátil pochybnosti, že řidič ve skutečnosti bránil poškozování majetku DPP, údajně to byl on, kdo se bránil slovnímu útoku!“

Podle vedení DPP video má policie: „Dobrý den, z tramvaje, kde se incident stal, jsme stáhli ze salonu pro cestující záznamy z kamer a máme je připraveny pro Policii ČR. Záznamy ze salonů pro cestující jsou šifrovány, dešifrovat je může pouze Policie ČR. Zároveň jsme podali podnět na státní zastupitelství pro podezření ze spáchání trestného činu či přestupku. Děkujeme za pochopení.“

Řidič: Byl jsem vytočený, nic proti Ukrajincům

Mezitím se v médiích objevilo vyjádření třicetiletého řidiče Daniela Bejvla. „Určitě jsem byl v ten moment vytočený a určitě bych to udělal jinak. Samozřejmě to nemá být mířené proti této národnosti,“ uvedl Bejvl.

Slyšel prý kopání do skla, skákání a dupání, proto cestující vyzval, aby nedělali nepořádek a sundali dítě ze sedačky, po níž šlapalo v botách. Dočkal se ale vulgární odpovědi, muž na něj měl dokonce vypláznout jazyk. „Celá situace pak vyústila v to, že on mi začal nadávat, urážet a já jsem to samozřejmě nedal. Když to řeknu takhle, tak jsem pochybil tím, co jsem mu řekl na tom videu, a za další z toho záznamu všichni vyvodili to, že jsem ho měl napadnout. Že jsem ho měl bouchat nebo něco, ale přes to video je validátor na jízdenky. A já jsem pouze na něj ukázal prstem jako výstrahu, aby šel z tramvaje pryč, nikoliv, že jsem ho napadl,“ uvedl řidič.

