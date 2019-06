Vykladači písma božího. Kdo má jiný názor, je dezinformátor! Bezpečnostní expert Šándor varuje

„Pokud dnes vyslovíte jiný než mainstreamový názor, jste okamžitě dezinformátor, a to mi na české scéně vadí, protože se okamžitě začínáme nálepkovat, místo toho, abychom si vážili toho, že je tu snaha o nějakou pluralitu názorů. Je to přitom na lidech, kteří to čtou. Lidi si musí ty zdroje ověřovat. Já nevím, jestli je to úkolem státu. Jsem trochu skeptický k tomu, abychom tu měli vykladače písma božího, kteří budou tvrdit, že jen oni znají tu pravdu. Žijeme v době, kdy jsme zahrnuti informacemi. Je jich prostě strašně moc a ta situace není lehká,“ pravil Šándor.

„Lidé, kteří chtějí, si informace ověřují a mohou se alespoň pokusit dopátrat pravdy. A lidé, kteří chtějí něčemu uvěřit, tomu uvěří i bez ověřování. Lidé naskakují na informace. To, že to někdo sdílí, ještě neznamená, že je to pravda. Čím více lajků ještě neznamená, že to je pravda,“ zdůraznil host s tím, že podobných informací se objevuje tolik, že se k nim lidé často nevracejí.

Anketa Kdybyste byli poslanci, jak byste příští týden hlasovali o nedůvěře vlády? Pro pád Babišovy vlády 10% Pro setrvání Babišovy vlády 89% Zdržel(a) bych se 1% hlasovalo: 6964 lidí

Je to nutné i proto, že svět je opravdu nebezpečný. Stačí se podívat na současné napětí kolem Íránu. Šandor však věří, že nikdo ve zmíněném regionu nemá zájem na rozpoutání horké války. Ani Írán jakožto šíitská regionální mocnost, ani Saúdská Arábie jako sunnitská regionální mocnost.

Barboře Tachecí také prozradil, že se ho kdosi chystal zabít, před šesti lety mu volali policisté z Liberce a prozradili mu, že vyšetřují pokus o úkladnou vraždu jeho samotného. Šándor se prý zajímal především o to, zda může být terčem také jeho rodina, a byl ujištěn, že nikoliv.

„Zeptal jsem se na dvě věci: jestli je to mířeno také proti mé rodině, především vůči dětem, na což mi odpověděli, že ne. A pak, jestli to mají pod kontrolou – odpověděli, že ano,“ řekl generál. Člověk, který si jeho vraždu objednal, seděl ve vězení. Ten to tedy udělat nemohl. Jenže ve společnosti se najdou blázni, kteří mohli být ochotni se toho chopit.

„Určitý analogický příklad je pan Balda, který se zhlédnul v tom, že bude bojovat proti islámskému teroru. Chtěl porážet stromy na koleje, aby vykolejil vlak a tím ukázat na nebezpečí. Takže my jsme si tu málem připravili teroristický útok bez přičinění jednoho jediného muslima.“

Psali jsme: Nechápu, že nás to stále překvapuje. Obeznámený zpravodajec Šándor o Rusku, Ukrajině, a Trumpovi, který si s námi může „víte co“ Zmlácení Ladislava Jakla: Láska se vyznal, že ho nesnáší, Tabery peskoval Klause za komentář Šándor: Že by na Srí Lance útočili buddhisté? Neumím si moc představit. Hovada a smrad v Egyptě, řeknu to otevřeně Cenzura a ještě horší věci. Andor Šándor tvrdě o novinářích: Vážná obvinění

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp