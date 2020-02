Vykulený Klaus st. ve slovenské TV. Takový dotaz nečekal

reklama

Klaus hned na začátku mínil, že brexit byl mnohem zajímavější před třemi a půl lety, kdy došlo k referendu. Británie podle něho doklopýtala k vystoupení, takže on už se moc o téma brexitu nezajímá. Anketa Chcete, aby Hana Lipovská byla zvolena členkou Rady ČT? Chci 96% Nechci 4% hlasovalo: 3086 lidí

Moderátor připomenul, že Václav Klaus odluku Velké Británie od EU připodobnil k rozpadu Československa, a doplnil, že zatímco dohoda o vystoupení z EU trvala 3 a půl roku, Klaus s Mečiarem se dohodli za pár dnů. „Já myslím, že tam byla úplně jiná věc. Slovensko se chtělo osamostatnit, já bych dovedl přežít v československé federaci nadále. Ale plně jsem toto respektoval,“ pravil bývalý prezident. Dodal, že v případě rozpadu Československa šlo o hru, kde hráči měli stejný zájem, zatímco u brexitu byl zájem stran protichůdný: „Británie si přála odejít, Evropská unie dělala všechno možné, aby se to nestalo.“ Prý tehdy pochopil, že házení klacků pod nohy Slovensku by nepřineslo nic dobrého.

Klaus se také opřel do Theresy Mayové, bývalé premiérky, která podle něho organizovala brexit „bez nápadu, bez myšlenky, bez průraznosti, bez vnitřního přesvědčení“. Ovšem podle jeho názoru si EU „vychutnávala“ klopýtání Velké Británie a měla z něho radost. „Dělala všechno možné, aby to klopýtání bylo co nejzřetelnější jako varování všem dalším státům, které by eventuálně mohlo napadnout pokusit se o něco podobného.“

Moderátor pak zmínil argumentační podpásovky během kampaně pro brexit, například kolik peněz Británie posílá každý týden do EU, o kterých vznikl i film nazvaný Brexit, a tázal se, zda si Klaus myslí, že rozhodnutí voličů bylo objektivní a učiněné s plným vědomím následků. „Respektujme rozhodnutí lidí, zpochybňovat rozhodnutí lidí je strašně nepřijatelné, alespoň pro mě,“ opáčil na to Klaus. Doplnil, že na vypočítávání příspěvků je mnoho metodik, takže se nejedná o jednoduchý výpočet a sám si není jistý, kolik Česká republika dostává z EU.

Ale kopl si do odpůrců brexitu, kteří podle něho šířili katastrofické zvěsti, co se stane, když Británie z EU odejde. „Ty fake news byly zejména 99 ku 1 na straně odpůrců brexitu, a nikoliv na straně přívrženců brexitu.“

Moderátor argumentoval, že obchodní dohoda mezi Británií a EU nebyla ještě uzavřena, ale Klaus mu oponoval, že EU i Británie jsou ve Světové obchodní organizaci (WTO) a podle těchto pravidel mohou velmi svobodně obchodovat. „Ať nás nestraší, ti soudruzi, kteří bojují proti brexitu. Když nastane normálně obchodování podle pravidel WTO, tak je všechno v pořádku, pro slovenské firmy, pro české firmy, každé firmy. Opravdu, nestrašme se navzájem v těchto věcech.“ Kdyby EU neuzavřela obchodní dohodu s Velkou Británií, tak by dle Klause byla hloupá.

Přišel i dotaz na osobu Nigela Farage, britského, nyní již bývalého, europoslance. Klaus pravil, že je mu politik sympatický svou kritikou „zatuchlosti Evropské unie“. To, že Farage v domácích volbách prohrál, ho prý nezajímá. „Pro mě je brexit sdělení, že jedna velká země, které nemůžeme vytýkat žádnou nedemokracii, historicky, tak prostě řekla, že nechce být ovládána z Bruselu a že si o sobě samé chce rozhodovat sama.“ Vše ostatní je podle něj jen rétorika okolo tématu.

Moderátor položil hypotetický dotaz, zda bude mít Klaus z brexitu takovou radost, pokud dojde v důsledku k rozpadu Velké Británie. Klaus ho ovšem opravil, že jeho radost nepochází z toho, že Velká Británie odešla z Evropské unie, ale že tím vznikla trhlina v dosud jednolitém konceptu EU. „Nestrašme se teď. O tom, jestli Skotové se budou chtít oddělit od Anglie, to bych musel brežněvovsky říct: ‚Eto vaše dělo.‘ To je jejjich dělo, jejich věc. Do toho my z Prahy a Bratislavy opravdu nekecejme. Jestli se Skotové chtějí odtrhnout, mně je to absolutně jedno. Já si taky nedovedu představit, že bych zásadním způsobem diskutoval, jestli se má Katalánie odtrhnout od Španělska, to je jejich věc, ne naše. Opravdu, nepokoušejme se řešit tyto domácí věci za někoho,“ odmítal spekulovat bývalý prezident.

V souvislosti s hypotetickým rozdělením Velké Británie moderátor vyslovil otázku, zda je dobře, že se Československo rozpadlo před vstupem do EU, protože pak by to EU nechtěla povolit. „To jsem říkal já opakovaně, oni by nám to určitě nedovolili. Protože oni chtějí rozhodovat o nás bez nás. A já si myslím, že jsme to stihli akorát včas,“ vyjádřil se Klaus a opět zdůraznil, že nebyl fanouškem rozdělení, ale tuto historickou úlohu dostal do vínku.

Klaus jako velký kritik EU dostal otázku, co je na tom špatného, že se EU snaží být tak silná a velká, aby mohle zdravě konkurovat USA nebo Ruské federaci. „Konkurovat, já jako ekonom to nemohu přijmout, mezi EU a Spojenými státy nebo mezi EU a Čínou žádná konkurence není. Eventuálně je konkurence firmy XY na Slovensku a firmy XY v Číně nebo v USA, vůbec nejde o žádnou konkurenci, země si nekonkurují. Kontinenty si nekonkurují, to je prostě zneužití ekonomického termínu,“ ohradil se proti použití termínu Klaus. Moderátor tedy pozměnil slovo konkurovat na prosazovat své zájmy.

„Já si nepřeji, aby Evropská unie měla nějaké silné zájmy, protože silné zájmy Evropské unie jsou na úkor zájmů České republiky, na úkor zájmů Slovenska, Maďarska, Polska a jakékoliv další země. Tak já si žádnou silnou Evropskou unii nepřeji,“ prohlásil Klaus. Moderátor se nevzdával a přidal argument, zda by nebylo lepší nebýt závislý na vojenské ochraně USA či nebýt terčem v podstatě vydírání skrze energetické suroviny ze strany Ruské federace. Klaus poznamenal, že žil v koncepčním rozdělení, kdy se EU neměla do bezpečnostních otázek plést, protože v této otázce se angažuje NATO, a zda tak činí dobře, je jiná debata.

„Já Evropské unii nedávám úkol, aby měla armádu a bojovala, nepokoušejme se o něco takového. A copak má Evropská unie nějakou svou vážnou energetickou politiku? Přeci Evropská unie se chová k Rusku tak, jak se to hodí zemi A nebo zemi B. Německo prosazuje tu či onu vazbu na ruský plyn nebo ruskou ropu, a proto bojuje o Nord Stream, zatímco Itálii je to jedno, protože ta dostává ropu po moři stejně jako Francie. Žádná evropská politika není, to jsou velké fráze,“ prohlásil rezolutně bývalý prezident. Evropská unie mu prý připomíná dynastické celky, které Evropě vládly před vznikem národních států.

Na závěr moderátor pravil, že si nemohl nevšimnout, že Václav Klaus starší usiluje o návrat do politiky. Na což se bývalý prezident nejdříve zamračil a pak zvědavě vykulil oči, takže moderátor doplnil možnost, že se jedná jen o spekulaci. „Samozřejmě se mě na to každý z novinářů ptá a já říkám, že za A, žádné takové ambice nemám, a za B, já vím, že se v politice nikdy nemá říkat nikdy, ale já jsem nikdy silnější výrok o svém návratu do politiky nahlas nevyslovil.“ Slovenský moderátor se zeptal, co by se muselo stát, aby se do politiky vrátil. Klaus doplnil, že katastrofické scénáře si představit dokáže, ale není v jeho věku ambicí se zúčastnit stranické politiky. To, že je o něm slyšet v mediálním prostoru, je podle něho něco jiného, než usilovat o návrat do politiky.

