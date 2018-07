Výrazný krok Kapsche k vyřešení krize. Nabídl státu odkup části firmy, mýto by na to vydělalo za týden

Na samotné odkoupení provozní části firmy, dle soudně-znaleckých posudků, by si mýto vydělalo zhruba během jediného týdne. Navržená varianta by vyřešila i přechod subdodavatelského řetezce na stát a rovněž i všechny potenciální licenční problémy. Role Kapsche by se zcela zásadně zmenšila na pouhého podporovatele softwarových změn či dodavatele mýtné technologie. Emancipovaný stát (např. pod názvem ŘSD Tolling) by místo jednoho disponoval několika malými subdodavateli, které by mohl pravidelně přesoutěžovat (včetně Kapsche). Měl by pod kontrolou výši provozních nákladů a všechny možnosti stanovování strategie dalšího rozvoje mýta v Česku. Převzetím mýta (nebo případně vysoutěžením nového provozovatele) by stát ušetřil více než dvě miliardy korun proti nabídce skupiny SkyToll/CzechToll.

"Rozhodli jsme se poslat panu ministrovi ještě jednou variantu řešení mýtné situace, která spočívá v razantní emancipaci státu v provozování mýta," řekl generální ředitel Kapsche Karel Feix. Podle něj by celý proces přechodu provozu mýta pod stát trval přibližně 15 měsíců. Konkrétní částku i podobu případného prodeje by podle firmy určily až jednání obou stran a znalecké posudky.

Stát v současnosti vlastní veškerou infrastrukturu mýtného systému, včetně dokumentace, podle Feixe mu však chybí provozní know-how představované především mýtnými a projektovými specialisty.

Podle mluvčího firmy Davida Šimoníka může toto řešení přinést státu několik pozitiv. Stát by podle něj vedle vlastního dohledu mohl pravidelně vybírat podle výhodnosti jednotlivé subdodavatele, kteří zajišťují například provoz technologie, logistiku nebo výběr poplatků. Převzetím systému do vlastních rukou by se podle Šimoníka mohly zároveň i snížit provozní náklady na zhruba 890 milionů korun ročně při provozní nákladovosti 8,6 procenta. Dnes provozní nákladovost dosahuje 14 procent.

Zrušený tendr kritizovala široká i odborná veřejnost právě kvůli záměru rozšířit mýtné na regionální silnice, což byla podmínka, kterou do tendru prosadili politici bývalé vládní koalice. „Byla udělaná základní strategická chyba, a sice, že se tam dostalo těch 900 kilometrů silnic první třídy. A já mám silné podezření, že hlavně kvůli tomu, aby vyhrál ten satelitní systém,“ řekl nedávno TV Barrandov prezident republiky Miloš Zeman. Ukazuje se, že už i ministerstvo dopravy v čele s ministrem Ťokem opatrně připouští, že myšlenka rozšířit mýtné na 900 km silnic 1. třídy nebyla správná a odůvodnitelná.

Státní orgány i odborná veřejnost vystupující ostře proti rozšíření zpoplatněných silnic, ale ani dnes nezůstávají v klidu a varují před tím, aby ministr dopravy „vyřešil“ otázku 900 km „jedniček“ tak, že mýtné nechá rozšířit, ale silnice nižších tříd zpoplatní nulovým tarifem. Tento Ťokův nápad by jen připomněl slovenskou cestu - rozšířit mýtné na regionální silnice, zvýšit tím provozní náklady, ale po ostrých protestech dopravců na nich mýto nevybírat, (mýtné na Slovensku pak mělo provozní náklady 50 procent z vybraného mýta). Proběhlý a zrušený mýtný tendr, který byl postaven primárně na rozšiřování mýta do regionů, se tak jeví jako nadbytečný a překonaný. Stávající zpoplatněná síť je totiž pokryta již současným státním mýtným systémem, u nějž je třeba jen vysoutěžit nového provozovatele. Přestalo tak hrozit i riziko, na něž upozornil Nejvyšší kontrolní úřad, že by mohlo dojít k vyhození funkčního a již splaceného mýta do koše.

"Zbavení se závislosti na jediném externím provozovateli a přechod denního provozu mýta pod stát je totiž celoevropským trendem," dodal Feix. Zmínil přitom Rakousko, Bulharsko nebo Slovinsko, kde se podle něj tento systém osvědčil. Od podzimu bude stát provozovat mýto i v Polsku a Německu.

V současnosti Kapsch zajišťuje činnosti týkající se bezprostředního denního provozu mýtného systému, jako je prodejní a obslužná síť, kontaktní centrum pro klienty, podpora prodejní sítě, help desk, web management, oddělení reklamací, centrum pro manuální validaci, logistika a distribuce OBU či platby a další.

České mýto je plně zainvestovaný robustní celonárodní systém, v němž mýtné brány (byť nejviditelnější) tvoří jen malou, zhruba pětinovou, část hodnoty celého systému. Infrastruktura na silniční síti kromě vybírání mýta slouží už mnoho let k dalším aplikacím v oblasti komfortu řidičů a bezpečnosti silničního provozu. Na mýtnicích tak probíhá úsekové měření rychlosti, odhalování vozidel jedoucích na dálnicích v protisměru, slouží k liniovému řízení dopravy a jako součást systému dopravních informací NDIC. V mýtném systému proběhlo úspěšně i testování dynamického vážení a odhalování přetížených kamionů přímo za jízdy.

Kapsch je provozovatelem mýtného systému v Česku od roku 2007, přičemž jeho současný kontrakt na provoz systému vyprší v závěru příštího roku. Novým provozovatelem mýta po roce 2019 se podle státního tendru mělo stát konsorcium Czech Toll/Sky Toll, tendr však byl v květnu zatím nepravomocně zrušen Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

autor: pas