Výročí vzniku ČSR připomenou výstavy, festivaly i přehlídka

Celoroční cyklus oslav připravují v Plzni, v Berouně pak chtějí pojmenovat most po prvním československém prezidentovi Tomáši Garriguovi Masarykovi a například Hořice plánují dostavět Masarykovu věž samostatnosti.

Sto let od vzniku samostatného státu bude letošním nejvýznamnějším výročím, ale země si bude připomínat třeba i mnichovskou dohodu, únor 1948, rok 1968 a rozdělení Československa. Na připomínání a oslavy let 1918, 1968 a 1993 schválila v květnu vláda více než 400 milionů korun.

Při příležitosti 25. výročí vzniku samostatné České republiky a samostatné Slovenské republiky spolu dnes dopoledne telefonicky pohovoří premiéři obou zemí Andrej Babiš a Robert Fico.

Na Pražském hradě se chystá hned několik výstav. Už dnes se pro veřejnost na jeden den otevřou návštěvní místnosti Kanceláře prezidenta republiky na třetím nádvoří Hradu. Mezi hlavní lákadla ale bude patřit v polovině ledna vystavení korunovačních klenotů, předcházet mu bude výstava vzácných listin včetně Zlaté buly sicilské nebo originálů rukopisných středověkých památek.

Na konci února v Císařské konírně začne výstava Labyrintem dějin českých zemí. Formou zážitkové expozice představí tisícileté období, ve kterém vznikal a formoval se český stát. Největší výstavou by měly být od března do konce října Doteky státnosti v Jízdárně Pražského hradu. Její osu budou tvořit období různých prezidentů.

Detaily říjnové vojenské přehlídky budou známy do března. Stejně jako před deseti lety by se mohla konat na pražské Evropské třídě, účastníků má být maximálně 2000. Z toho vojáků bude zhruba polovina, přidají se pravděpodobně i policisté, hasiči a další bezpečnostní a záchranné složky. Lidé uvidí také vojenskou techniku.

Plzeň chystá celoroční cyklus, který připomene kromě roku 1918 i další významné „osmičkové“ roky, ale také sté výročí plzeňských rodáků – herce Miroslav Horníčka a fotografa a horolezce Viléma Heckela. Vedle březnového festivalu světla nebo tradičního Historického víkendu v červnu se mohou lidé těšit mimo jiné na výstavu Sto let republiky očima pěti plzeňských generací, na uvedení opery Prodaná nevěsta pod širým nebem na náměstí Republiky nebo na vystavení originálu hry Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka s textem české hymny.

Brno chce sté výročí státu připomenout na přelomu května a června různými akcemi na výstavišti, které budou součástí festivalu Republika. Akce nabídne program s moderními technologiemi, 3D filmy i digitální encyklopedii k dějinám státu. Součástí budou také přidružené akce brněnských organizací jako například divadla. Zapojit se může i veřejnost přinesením starých fotek, z nichž vznikne archiv vzpomínek.

Silniční most přes Berounku v Berouně by se měl od letoška jmenovat po Tomáši Garriguovi Masarykovi. Vlastníkem stavby je kraj, který už s přejmenováním souhlasil. V Hořicích na Jičínsku by pak měla 28. října slavnostně začít dostavba památkově chráněné Masarykovy věže samostatnosti, hotova má být o dva roky později.

Česká filharmonie u příležitosti 100. výročí založení samostatného státu vypsala soutěž, ve které hledá mladé muzikanty a skladatele. Zúčastnit se jí mohou čeští a slovenští skladatelé a skladatelky do 40 let, mladí hráči do 22 let na jakýkoli nástroj a zpěváci mladší 28 let. Tvorbu a umění finalistů filharmonie přestaví při koncertech v roce 2019.

Sté výročí založení oslaví i Česká tisková kancelář. K jubileu připravuje výstavu Okamžiky století (1918 až 2018 ve fotografiích ČTK). Na veřejných prostranstvích několika českých měst nabídne pohled na dobře známé, ale i zcela neznámé fotografie, kterými reportéři agentury zachytili historii republiky.

