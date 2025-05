Holec: Média nemyslí, jen od vlády přebírají Ukrajinu

Podle Holce se v debatě o Ukrajině často zapomíná na to, co se odehrává v české ekonomice. Odhady letošního ekonomického růstu se znovu snížily, a znovu se tak vzdálily optimistickým číslům ve státním rozpočtu. „Přes 300 tisíc lidí, tedy rekordní počet, pobírá státní příspěvek na bydlení, protože na něj po rekordním inflačním zchudnutí a kvůli rekordně vysokým cenám bydlení prostě nemají,“ konstatuje komentátor. Dodává, že platy jsou stále hluboko pod úrovní západní Evropy a zůstávají „zaseknuté na úrovni z roku 2019“.

Ve svém komentáři se ostře vysmívá oficiální vládní komunikaci premiéra Petra Fialy. Je podle něj plná přetvářky a slouží spíše volební kampani než skutečnému řešení problémů. „Jasně, v ‚Dobrých zprávách‘ premiéra Fialy i dál směle bohatneme a ceny všeho padají stejně jako lži v televizi, kdo ale věří chorobnému lháři ze Strachovky, ne?“ dodává.

Premiér Fiala se podle jeho slov nyní snaží přesvědčit voliče, že mu „jde o všechno“, ale přitom sám táhne minulost plnou selhání. „Chápu, že jemu teď jde fakt o všechno, jak nám zkouší namluvit ve volební kampani, když za sebou táhne takový festival ‚úspěchů‘! Já bych na jeho místě lhal úplně stejně. Nebo téměř,“ píše Holec. Celý text si lze přečíst na jeho blogu.

Anketa Bude-li vládu sestavovat hnutí ANO, kterého partnera v ní chcete vidět nejvíce? SPD a spol. 57% STAČILO! 31% Motoristé sobě 6% ODS 0% STAN 3% SOCDEM 0% Nechci, aby vládu sestavovalo ANO! 3% hlasovalo: 1759 lidí

Jako příklad uvádí jednu z nejčastějších otázek, která podle něj médii koluje až absurdně často: „Úplně nejlepší a moje fakt nejoblíbenější otázka je, jestli je Rusko agresor.“

Že se tímto odvádí pozornost od selhání domácí politiky, není náhoda: „To, že prodává falešný ukrajinský strach Fialův režim, je vcelku normální. Snaží se jím prostě zakrýt průšvihy doma. Ale to samé dělá i většina médií, která tak jen přebírají vládní narativy, aby od vlády taky něco přebrala. To už normální není,“ uvádí.

V tomto kontextu apeluje i na opozici, aby se nenechala vtáhnout do této hry a držela si vlastní linii: „Proto by se v médiích neměla normálně chovat ani opozice. Prostě by měla odpovídat na své vlastní otázky, což mimochodem není žádný nový trik,“ dodává Petr Holec. Podle něj by opozice neměla tento přístup akceptovat a měla by se místo toho soustředit na skutečné problémy, které trápí české občany, což není téma Ukrajina.

