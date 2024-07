Vyryté nory, „šílené“ ruské ztráty. Analytik popsal způsob ukrajinské obrany

Situace na linii střetu není pro Ukrajinu příznivá. Za poslední dva týdny se ruská armáda posunula směrem Myrnohrad. Kupříkladu na jednom úseku fronty za devět dní o šest kilometrů, informuje Jurij Burtusov a české veřejnosti přináší Lord of War, jak si na síti X říká Vasyl Kapustej. „Ano, sice mají ohromné ztráty, ale neustále se tam posouvají cca o 100 až 200 metrů každý den,“ informuje Burtusov. Ukrajinští vojáci se rozhodně žádných pozic nevzdávají.

Rusové hledají na frontě slabá místa ukrajinské armády. Tedy převážně místa, kde je slabé vedení. I tam podle Burtusova ukrajinští vojáci ukazují skutečné hrdinství, ale území je každodenně pod soustředěnou palbou. Burtusov informuje, že Rusové nelitují pěchoty a posílají ji vlastně na jistou smrt. Ty jednotky jsou ničeny prakticky beze zbytku. „Bohužel na velkých úsecích fronty nemůžeme být silní všude, proto se jim daří postupovat – naše pozice jsou tu navíc jen špatně a narychlo vybudované; jde jen o narychlo vyryté nory,“ citoval Burtusova Lord of War.

Na vině jsou i špatně vybudovaná obranná opatření. Nebo dokonce žádná. Burtusov hlásí, že některá obranná opatření jsou postavena i na špatných místech, kde jsou k ničemu.

Rusové mají u Myrnohradu jasnou převahu. A to i co se týká dronů, které se ve válce na Ukrajině ukázaly jako klíčové. „Bohužel ‚milion dronů‘ (které Zelenskyj sliboval ukrajinské armádě) je ve vzduchu u ruských okupantů, nikoliv u ukrajinských obránců,“ zhodnotil stav vyzbrojení Lord of War. Rusko podle něj vyrábí drony v daleko větším měřítku, než jaké má k dispozici Ukrajina. A všechny končí na frontě nad hlavami ukrajinských vojáků.

Podle Burtusova je koordinovaný útok pěších jednotek a dronů velkým náporem. Pěší jednotky sice ukrajinští vojáci zlikvidují, ale tím odhalí své pozice a pak přijde déšť dronů a dělostřeleckých granátů. „Zkrátka koncentrovaná palba a koncentrované dronové útoky,“ shrnul Burtusov.

„Toto velmi rychle vyčerpává naši pěchotu, protože pokud je naše pozice vyryta pouze lopatou, a i když je tam nějaké překrytí z kmenů, stromů, a i když má zákop dva metry do hloubky, tak stejně, pokud po něm nepřítel neustále vede korigovanou dělostřeleckou palbu a údery z dronů, tak je jasné, že pozice je buď zcela zničena, anebo zavalena/zasypána a stává se nevhodnou k další obraně,“ konstatoval Burtusov a dodal, že ještě donedávna měla v dronech převahu Ukrajina. To se teď obrátilo ve prospěch Rusů.

Burtusov varuje, že ruská armáda už je jen 14 kilometrů od Myrnohradu. A Myrnohrad a město Pokrovsk je prakticky jedna aglomerace. „To je velmi nebezpečné, neboť pokud se nepřítel ještě víc přiblíží a začnou pouliční boje za Myrnohrad-Pokrovsk, tak nám to způsobí vážné problémy, protože to je poslední aglomerace v téhle centrální části Donbasu, kterou ještě máme a přes ni jde zásobování všech našich vojsk na Donbasu; to je moc nebezpečné," varuje Burtusov před dalším postupem Ruska.

Podle něho je to uzel komunikací. Přes oblast se dostávají vojska do Donbasu, plyne tam zásobování a ve městě je také velké množství civilistů. Burtusov poukazuje, že dobytím Pokrovsku budou mít Rusové bránu otevřenou do Dněpropetrovské oblasti. Burtusov vyloučil, že by za špatnou situaci mohli vojáci, kteří opouštějí obranné pozice. Za to prý nese vinu slabé velení. Ale také to, že některé jednotky nejsou vycvičené.

„Pokud se v této oblasti nezlepšíme, tak žádný zázrak nenastane,“ shrnul stav na frontě Burtusov. Ukázal, že na frontě jsou velké ztráty. A to nejen u Rusů, ale i u Ukrajainců. I přes ztráty Rusové ale postupují. Přicházejí i zprávy od rodin vojáků, kteří jsou odveleni do této oblasti. Ztráty jsou prý velké. „Je tam bohužel velmi těžká situace a nepřítel tam nad námi má taktickou iniciativu a značnou převahu v síle vojsk,“ zopakoval Burtusov a dodal, že ukrajinská vojska jsou vyčerpaná.

Burtusov se přesunul na další místo vojenského střetu. A to k městu Toreck, které sousedí s ukrajinským městem Ňju-Jork. Tam Burtusov vidí jen katastrofu. A to vinou špatného rozhodnutí vrchního velení, které se rozhodlo poslat do oblasti 41. mechanizovanou brigádu, která podle Burtusova nemá dobrou organizaci ani velení. „Následkem toho se odehrál doslova bleskový postup nepřítele, a to právě kvůli zhroucení velení obrany na úrovni brigády,“ zhodnotil Burtusov. „Nepřítel fakticky obsadil už okolo 50 % města Ňjů-Jork a obsadil okolí a posunul se už do hloubi města Toreck,“ dodal. Toreck je stále pod kontrolou Ukrajinců, ale ruská armáda už „se do města zakousla a je v městské zástavbě“. Do města ovšem nyní přišly tři nové brigády a snaží se Rusy vyhnat. Více o bojích u města Toreck píše americká nezisková organizace Institut pro studium války. Do dobytí obou měst zbývaly podle Burtusova dva až tři dny. Ale teď se situace obrací.

Burtusov se přesunul k oblasti Urožajne a Staromajorske, kde probíhají další těžké boje. „Rusům se podařilo za velkou cenu obsadit vesnici Urožajne; ztráty tu nepřítel měl doslova šílené,“ hlásí Burtusov. Vyklidit pozice v obci Urožajne bylo podle analytika zcela správné. Pozice už byly neudržitelné. Přesto v okolí vsi ukrajinští vojáci vyřadili 100 kusů obrněné techniky. Podle Burtusova je obec kompletně zničená. Nejdou tam najít ani sklepy vhodné k obraně. Pokud ruské jednotky vyjdou do útoku, jsou okamžitě ničeny, protože se nemají kde skrýt.

Následně Burtusov zamířil na mapě do oblasti města Vovčansk. Město je podle něho zničené, mrtvé město. „Letecké bomby a dělostřelectvo totálně ničí a srovnávají se zemí celé město.“ V centru města je ovšem už od 12. května ukrajinská armáda a drží obrannou linii. I tady Rusové postupují, ale pomalu, obtížně a za cenu zničení města a jeho částí.

U celé charkovské fronty je situace podle Burtusova stabilní. Rusové se pokoušejí o postup, ale Ukrajinci drží pozice. „Ale to, že se tam fronta moc nehýbe, ještě neznamená, že tam neprobíhají těžké boje – boje jsou tam opravdu těžké a Rusové posílají do boje značné síly, ale narazili tam na solidní obranu dobrých brigád – převaha v kvalitním velení je tu na naší straně,“ zmínil Burtusov.

Boje u Stelmachivky probíhají velmi divoce a prakticky tělo na tělo. Burtusov popsal hrdinský boj vojáka 1. brigády Národní gardy s přezdívkou Hunter. Popsal záznam ze zákopu. Do zákopu vskočili dva ruští vojáci a na vzdálenost 3 až 4 metrů na ukrajinské vojáky hází granáty. Hunter vyskočil se samopalem, rozstřílí jednoho ruského vojáka, pak druhého. A to ve vzdálenosti jednoho metru, popsal těžké boje Burtusov.

Těžké boje probíhají také u Borové, informuje server EuromaidanPress. Tu chtěli Rusové dobýt, ale nepodařilo se jim to. Šest týdnů se o město pokoušeli, ale nakonec svou snahu vzdali a už do boje neposílají pěší jednotky. Podle Burtusova jim došli vojáci. To ovšem neznamená, že by se v oblasti přestalo bojovat. Naopak. Nyní se Rusové snaží Borovou obejít ze severu a z jihu. „Obzvláště těžké boje jsou severně od Borové a nepřítele se daří zastavovat jen za velmi vysokou cenu; ukrajinští vojáci zde předvádějí masové hrdinství,“ zhodnotil Burtusov situaci v okolí Borové.

Obec Spirne je v obklíčení ruských vojáků. „Vojáci jsou zde ve velmi těžké situaci a v těžkých podmínkách odrážejí útoky fakticky ve stavu hrozícího poloobklíčení a bohužel je zde situace velmi složitá a nepřítel se posouvá dál do hloubky jak jižně, tak i severně,“ ukázal Burtusov.

Obhledně střetu u obce Spirne by podle Burtusova mělo velení přestat lhát a podívat se na situaci otevřenýma očima. „Lži v hlášeních a nespolehlivě vybudované linie obrany, které zaměňují reálné výkony a reálné ničení nepřítele na frontě, jsou pro nás nebezpečné tak jako sám nepřítel,“ rozčílil se Burtusov. „Pak tyto lži musí hrdinstvím a sebeobětováním napravovat jiné jednotky,“ dodal. Na bojišti chybí komunikační prostředky jednotlivých bojových jednotek. A útoky na křídlech tak ukrajinským vojákům brání se domlouvat s dalšími jednotkami.

Burtusov ohledně střetu u Spirne zdůraznil dva základní body: „1) maximální zničení nepřítele; 2) maximální zabezpečení životů našich vojáků a civilistů.“

„Vím, že hlavní velitel gen. Oleksandr Syrskyj objíždí frontu; prosím každou brigádu, aby mu důkladně a po pravdě říkala o dané situaci, a když tam k nim nezajede, tak aby mu alespoň dala hlášení založená na skutečné situaci na frontě – to bude naše vítězství,“ apeluje Burtusov.

Střet u Siversku u Burtusova vyvolal obavy. „Zde se nepříteli daří posouvat se a vytvářet na nás tlak. A tak i zde jsou potřeba objektivní zhodnocení situace a pravdivá hlášení; je potřeba, abychom tu naše vojska zbytečně neposílali do čelních střetnutí s nepřítelem, a aby se mohli alespoň trochu opevnit na pro nás výhodných liniích,“ sdělil Burtusov.

Poté obrátil svou pozornost na těžké boje u Kurachové. „Vojáci 79. výsadkově-úderné brigády zde píšou historii – odrážejí doslova masivní útoky; chtěl bych vám říci, že toto jsou v danou chvíli nejmasivnější útoky obrněné techniky, které se momentálně odehrávají na celé frontě,“ ukazoval Burtusov. Rusové u Kurachové mají podle něho velké ztráty, přesto pomalu postupují.

Krasnohorivku Burtusov považuje prakticky za ztracenou. Rusové už obsadili podstatnou část města, Ukrajinci se brání jen na jeho periferii. Burtusov ztrátu města přičítá slabému velení. „Velitel brigády nemá dostatečné bojové zkušenosti a jsou tam vážné problémy ve velení; kvůli tomu byla bohužel ztracena už větší část města,“ zhodnotil.

Boje s velkými ztrátami na obou stranách se vedou nadále i o město Časiv Jar, o probíhajícím boji informuje americký týdeník Newsweek. Tam Burtusov oceňuje silné velení se zkušenostmi. „24. brigáda byla prostě hozena do pekla; musela hned z chodu začít bojovat v čelním střetnutí na nepřipravených pozicích a teď zastavuje postup nepřítele za Kanálem dál na Časiv Jar.“ A zmiňuje i velitele Ivana Holiševského. „Velitel Ivan Holiševskyj je člověk, kterého si v brigádě váží, je skutečným bojovým lídrem a má velké zkušenosti z těžkých bojů na Donbase,“ zhodnotil Burtusov stav u Časiv Jaru.