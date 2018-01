Vyslýchat Komárka je naprostá blbost. Němcové ve vysílání ČT povolily nervy

Klíčový den pro novou vládu premiéra Babiše se odsouvá. Poslanci se rozhodli, že schůzi přeruší až do příštího úterý kvůli jednání mandátového a imunitního výboru. Ten by měl mít do té doby jasno v žádosti o vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání. Pokud se ale do příštího týdne nic nezmění, vláda Andreje Babiše nejspíš důvěru nedostane. „Vývoj možná bude nakonec dobrý, splnilo se to, co mnozí politici požadovali,“ míní předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO). „Vyslechnutí Komárka je však blbost a obstrukce,“ doplnila ho v pořadu Události, komentáře předsedkyně mandátového a imunitního výboru Miroslava Němcová (ODS).

Nejdříve zástupci mandátového a imunitního výboru z hnutí ANO odmítli několik návrhů na mimořádné jednání výboru ještě v tomto týdnu, nakonec však toto jednání sami svolali deset minut po skončení schůze o hlasování důvěře vládě. „Po skončení o hlasování důvěře vlády se měl sejít mandátový a imunitní výbor a domluvit se, jestli ještě na úterý přizvou jednu osobu navíc. Vnímal jsem to jako technickou záležitost. Následně na základě popudu klubu KDU-ČSL byla přerušena schůze o důvěře vlády a do toho okénka byl vměstnán mandátový a imunitní výbor, pak se to asi zvrhlo a prohloubila se debata, je to velmi nešťastná záležitost,“ řekl Vondráček a dodal, že vinit z toho hnutí ANO není namístě.

Proč se zástupci výboru najednou rozhodli jednání výboru svolat, prý předseda Poslanecké sněmovny netuší. „Jediné, co vidím, že to mělo být krátké setkání výboru, které zkazilo celé hlasování,“ míní s tím, že to možná bude ku prospěchu věci, když někteří poslanci žádali o to, aby se o důvěře vládě hlasovalo až po té, co rozhodne mandátový a imunitní výbor. „Splnilo se to, co mnozí žádali,“ řekl.

Informaci Vondráčka neváhala předsedkyně mandátového a imunitního výboru Miroslava Němcová (ODS) hned vyvrátit. „Dnes jeden ze svolavatelů, a bylo jich osm, kteří se podepsali pod svolání mimořádného výboru, šest z hnutí ANO a dva z hnutí SPD, tedy hlavní navrhovatel poslanec za SPD Rozvoral, oznámil, že bylo opomenuto už v úterý zařadit pozvání ještě pro další osobu, ale naopak je to napadlo včera odpoledne někde na klubu,“ řekla.

Dále také Němcová dodala, že nebyla vůle najít rozumný termín. „Navrhovala jsem v úterý několik termínů, které by vyhovovaly tak, aby nebyly v kolizi se sněmovnou, všechny však byly zamítnuty, včera to byla setrvalá obstrukce ze strany poslanců hnutí ANO, kteří nechtěli dojít k závěru, ke kterému jsme se mohli dávno dostat,“ uvedla. Babiš a Faltýnek byli na jednání výboru pozváni a ještě deset minut před zahájením prý nikdo nevěděl, jestli přijdou. „Nedorazili s tím, že se chtějí seznámit se zprávou OLAF, hlavně že pan Babiš v televizi vykládá, že zprávu číst nebude,“ kroutila hlavou Němcová.

V úterý podle Vondráčka jistě výbor dojde ke konkrétnímu závěru a vše bude v pořádku. „Všechny subjekty jednoznačně projevily svou vůli, že tuto vládu nepodpoří, pak svolání výboru přece nyní nemůže mít vliv na hlasování o důvěře vlády. Spojitost je v rovině politické hry a rozhodně ne hry hnutí ANO,“ řekl Vondráček, zatímco se Němcová nestačila divit jeho slovům a svůj nesouhlas projevovala neustálým kroucením hlavy.

Důvěra vlády a zpráva OLAF se podle Vondráčka na plénu sněmovny propojily pouze časově, nikoliv věcně, Němcová má však zcela opačný pohled na věc. „Propojilo se to logicky a nutně, tyto dvě věci spolu bezprostředně souvisejí. Na jedné straně je Babiš, který žádá o to, aby mohl být premiérem, a na druhé straně je policie, která žádá o jeho vydání,“ zdůraznila Němcová.

„Verdiktem mandátového a imunitního výboru je, že pan Komárek bude vyslechnut. Podle mě to je nesmysl, protože pan Komárek nikde nefiguroval ani v policejní roli, ani v žádné jiné a nevidím žádnou souvislost jeho s kauzou Čapí hnízdo,“ řekla a dodala, že hlavu si také může ukroutit nad tím, že výbor bude žádat o jeho zbavení mlčenlivosti v plném rozsahu, což znamená ve všech věcech, se kterými on jako policista přišel za svou kariéru do styku. „Řekněte mi, co to je, když ne blbost, nebo obstrukce,“ uzavřela.

