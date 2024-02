Vystrčil a Pekarová na pietě. Zájem mizivý. Mluvili k hrstce kolegů a novinářů

reklama

Andrej Babiš věří, že díky pomoci Západu se Ukrajina dokáže bránit ruské invazi, je potřeba ale také stále usilovat o mír. „Před dvěma lety napadlo Rusko Ukrajinu a tím změnilo Evropu, jak jsme ji znali poslední desítky let. Ukrajinci se statečně brání a já věřím, že se i díky pomoci Západu ubrání. A doufám, že se to stane brzo. Aby přestali konečně umírat lidé. Válka není normální, normální je mír a o ten bychom měli všichni neustále usilovat,“ napsal opoziční lídr na svém facebookovém profilu.

Premiér Petr Fiala natočil k příležitosti druhého výročí válečného rusko-ukrajinského konfliktu krátké video na platformu X. „Dva roky. Přesně tolik času uběhlo od agresivního a ničím neopodstatněného vpádu Ruska na Ukrajinu. Od začátku války je Česká republika jednoznačně na straně Ukrajiny. Naše země pevně stojí za zásadami suverenity, svrchovanosti a nezávislosti států,“ řekl.

„A pokud by někdo chtěl důkazy o tom, jak zrůdný ruský režim je a že se neštítí ničeho, stačí se podívat na to, jak Vladimir Putin likviduje své politické protivníky,“ poukázal Fiala na nedávnou smrt vězněného lídra ruské opozice Navalného. A že pokud padne Ukrajina, je jen otázkou času, kdy bude ohrožen další stát. „Chápu, že není příjemné to poslouchat, ale neměli bychom před tím zavírat oči, nesmíme zavírat oči. Nemá smysl si namlouvat, že Putinovi bude Ukrajina stačit. Všichni chceme mír, a právě proto se nesmíme bát postavit těm, kteří mír ohrožují,“ sdělil předseda vlády ČR Petr Fiala.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) apeluje na pokračování v podpoře Ukrajiny, která vstupuje do třetího roku války s Ruskem. „Před dvěma lety jsme se probudili do nové reality. Putin zaútočil na Ukrajinu. Nebyla to noční můra, ten zlý sen bohužel trvá. A trvat musí i naše podpora napadené zemi, Ukrajincům a Ukrajinkám!“ napsal.

V podobném duchu se vyjádřil i šéf české diplomacie Jan Lipavský (Piráti), který za Česko přislíbil pomoc Ukrajině, dokud bude třeba: „Dva dlouhé roky čelí Ukrajina neokoloniální válce, kterou rozpoutal Vladimir Putin. Faktem ale je, že ruská agrese s cílem zlomit Ukrajinu trvá ještě déle – 10 let. Za Česko budeme stát při Ukrajině a poskytovat jí veškerou nezbytnou pomoc, dokud bude potřeba,“ napsal pirát. „Ukrajina má právo na sebeobranu a obnovení územní celistvosti včetně Krymu. Podporujeme, aby se stala členem EU a NATO, je to zásadní pro evropskou bezpečnost. Ruské snahy měnit státní hranice silou musí být v zájmu svobodného a demokratického světa odraženy,“ vyjádřil se Lipavský.

Ministr průmysl a obchodu Josef Síkela zdůraznil, že je naší „strategickou povinností“ poskytnout Ukrajině co nejlepší podporu. „Základem je to, abychom zvládli všechny důsledky ruského válčení u nás. Jsem rád, že si to s kolegy uvědomujeme a děláme pro to maximum,“ dodal k videu, které natočil spolu se STANařskými ministerskými kolegy Vítem Rakušanem, Mikulášem Bekem a Martinem Dvořákem.

Už dva roky se Ukrajina statečně brání zločinné ruské agresi. Naší morální i strategickou povinností je poskytnout jí co nejlepší podporu.

Památku obětí ruské invaze na Ukrajině uctili dnes na pražském náměstí Kinských předsedové obou komor Parlamentu ČR.

„Zítřek na Ukrajině je i náš zítřek, budoucnost Ukrajiny předurčuje naši budoucnost. Byl bych moc rád, kdybychom si to uvědomovali nejen dnes, kdy si připomínáme druhé výročí, ale i v těch dnech, které přijdou, protože podpora Ukrajiny není zadarmo, něco stojí, ale pokud bychom to nedělali, zaplatili bychom všichni mnohem více,“ řekl předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS).

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) dodala, že můžeme děkovat Ukrajincům, že zde žijeme své každodenní životy, které se neobrátily vzhůru nohama tak jako našim ukrajinským přátelům. A že o míru u nás se rozhoduje na Ukrajině. „Chci za to statečným Ukrajincům vyjádřit obrovské poděkování, protože to se připomíná málokdy. Pokud nebudeme pokračovat v naší podpoře, tak se rozhoduje i o míru u nás, nikoli o míru na Ukrajině,“ pravila Pekarová Adamová.

Na tuto pietní akci dorazilo poměrně málo lidí; většinu přítomných tvořili hlavně novináři a politici. Což může poukazovat na to, že zájem o válku na Ukrajině ve veřejnosti skutečně klesá.

Prezident republiky Petr Pavel dnes navštíví shromáždění na Staroměstském náměstí Společně za Ukrajinu!, kde chce poděkovat za podporu Ukrajině. Vystoupit zde má na dálku i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se svým videovzkazem.

