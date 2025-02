Vystrčil vynadal Trumpovi: Lže a dezinformuje

V první části pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi diskutovali předseda Senátu Parlamentu ČR Miloš Vystrčil (ODS), místopředseda Poslanecké sněmovny Karel Havlíček (ANO) a senátor Václav Láska. Tématem debaty byly kroky nového prezidenta USA Donalda Trumpa, situace na Ukrajině a postavení Evropy ve světové politice.

Vystrčil kritizoval Trumpa za jeho přístup k mezinárodním vztahům: „Trump myslí na Ameriku, na sebe, na celosvětovém řádu mu nezáleží. Trump nemá správné informace. Pokud je má, tak prostě dezinformuje.“ Vystrčil také varoval před nebezpečím Trumpových lživých výroků: „Některé jeho výroky jsou lživé, neříkám, že je říká záměrně, ale protože je to vlivný muž, je to nebezpečné.“

Láska byl ještě ostřejší. Nadhodil dvě možné verze Donalda Trumpa. „Trump je buďto natolik hloupý, že takové dezinformace konzumuje a rozšiřuje, nebo je to bezcitný byznysmen, který se chce dostat k nerostným surovinám. On nechce ukončit válku, chce na tom zbohatnout. Trump otevře pusu a lže,“ tak pravil senátor Láska.

Diskutující se shodli, že Rusko je agresorem. Vystrčil zdůraznil: „Rusko je agresor, a pokud se k němu tak nebudeme chovat, doplatíme na to.“ – Havlíček dodal: „To, že ho neoznačí za agresora, neznamená, že agresor není,“ narážel tím na snahu USA, aby v OSN Rusko bylo zbaveno označení agresora. „Nemyslím si, že by si Američané nemysleli, že Putin je agresor, ale chce ukončit válku. A nemá dostatečné páky, aby ji ukončil,“ domnívá se Havlíček, a že jsme svědky Trumpovy hry, kdy nadsazuje cenu, aby dosáhl svého.

Zároveň však Havlíček upozornil na složitost jednání: „Jednání budou náročná. Pokud se jednání ukončí i v zájmu Ukrajiny, je to v pořádku. Bude to ale ještě strašně náročné.“ A varoval, abychom okamžik pro dojednání příměří neprodlužovali. „Rusko postupuje, a o co později se začne jednat, o to horší podmínky můžou být pro Ukrajinu,“ dodal.

Láska vyjádřil obavy, že Evropa nemá dostatečnou vojenskou kapacitu: „Evropa má hospodářsky na to, aby Ukrajinu utáhla, ale nemá na to vojensky.“ – Vystrčil doplnil: „Teprve teď se na to začínáme připravovat. My jsme podcenili svou konkurenceschopnost a podcenili jsme i svou vojenskou připravenost.“

Havlíček kritizoval Evropskou unii za její přístup k Ukrajině: „EU na Ukrajinu dala peníze v rámci půjček, USA většinu těch peněz na Ukrajinu daly jako dar.“ Zároveň varoval před přílišnou závislostí na USA: „Nesmíme si rozhněvat všechny velmoci. Postavili jsme se proti Rusku, to je pochopitelné, i proti Číně, tomu příliš nerozumím. Byla by chyba si rozhněvat i USA,“ řekl – a připomněl cestu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan, která podle něj České republice a vztahům s Čínskou lidovou republikou příliš neprospěla. Zároveň polemizoval s tvrzením Lásky, že Evropa dokáže hospodářsky utáhnout podporu Ukrajiny, pokud by se USA stáhly.

Vystrčil zdůraznil potřebu jednoty Evropy: „Musíme Ukrajinu maximálně podporovat, být vůči Putinovi maximálně tvrdí, musíme mu ukázat rozhodný postoj. Máme na to, máme ten potenciál, ale musíme se sebou něco dělat, nebo na to doplatíme nejen na Ukrajině, ale i v Evropě,“ vyjádřil svůj názor předseda Senátu. „Trump je byznysmen, když někde pomáhá, nikdy to není zadarmo, musíme s tím počítat, budeme se muset přizpůsobit, musíme se chovat jako velmoc,“ agitoval Vystrčil za sílu jednotné Evropské unie.

Podle Vystrčila je na čase, aby Evropská unie konsolidovala svoji sílu. „Rozuměl by tomu Putin, ale i Trump, který po tom vlastně volá. Chce, aby se Evropa o sebe víc starala,“ připomněl Vystrčil.

Havlíček však upozornil na slabost EU: „Obávám se, že EU je čím dál méně jednotná. Evropě chybí lídr, který by byl schopen se s Trumpem domluvit,“ a jmenoval několik málo evropských politiků, s kterými by Trump mohl být ochoten jednat, mezi nimi italskou premiérku Meloniovou nebo maďarského premiéra Orbána. „Trump je regulérně zvolený prezident USA, stojí za ním Kongres, a Trump plní své sliby, plní svůj slib zastavit válku. Podstatné je, že se začíná konat. Ale Evropa tím přišla o manévrovací prostor, Trump převzal jen naši roli, které jsme se vzdali,“ konstatoval Havlíček.

Láska zmínil svou naději, že Trumpovo druhé období by mohlo vyvolat odpor v americké společnosti: „Ty blbiny, co (Trump) hlásal, on chce splnit, třeba to lidi probudí a začnou se proti němu vyhraňovat,“ doufá a přeje si Láska. „Že je Trump prezidentem, to je i chyba nás liberálů, protože jsme příliš tlačili na pilu. A nevíme, kolik těch z voličů Trumpa jsou nacionalisté,“ vyjádřil Láska svou obavu.

Láska polemizoval se slovy Havlíčka, že Ukrajina nevyhrává. „Nemyslím si, že Ukrajina nevyhrává; je v defenzivě, ale neprohrává,“ řekl. Podle něho je problém i v tom, že neumíme vymáhat svoje vlastní sankce. „Sankce musí pokračovat, pokud by nepokračovaly, byla by to výhra Trumpa, řekli bychom tím – Trumpe, jednej za nás. Neumíme vymáhat vlastní sankce, vždycky se to nějak objede. Kdyby ty sankce byly stoprocentně naplňované, tak by byly účinné,“ zmínil Láska.

A proč hnutí ANO postavilo svůj marketing na trumpovské červené čepici? „Postavili jsme se za Trumpa proto, že to byla lepší volba než ti levicoví progresivisté, kteří dovedli USA cugrunt,“ zkonstatoval Havlíček, a dodal, že to neznamená, že ANO souhlasí s Trumpem ve všem a nekriticky.

Následovala diskuse nad rolí OSN ve světě. A to ve stínu dohadů o tom, že USA pod Trumpovým vedením by mohly OSN opustit.

„Z USA si zbytek světa udělal kasičku. Američané dávají na provoz OSN 18 miliard dolarů, a zároveň jsou v USA pochybnosti o tom, co OSN dělá,“ připomněl Havlíček. Přesto varoval před unáhlenými kroky. „ČR by z OSN vystupovat určitě neměla. Trump jen rozehrává svou hru, aby dotlačil OSN ke změnám, pak couvne,“ řekl Havlíček.

Láska vyjádřil vůči OSN výhrady. „OSN svoji roli plní problematicky, neefektivně, OSN by potřebovala silnou reformu.“

Podobného mínění je i Vystrčil, jenž označil některé kroky, které OSN udělala v poslední době, za kontroverzní. Opětovně zdůraznil potřebu jednoty a silného postavení Evropy. „Postavíme se tomu jako kontinent, který vždy hrál prim, chceme žít evropský sen, ne americký sen.“

Havlíček však varoval před přetížením evropských zdrojů: „Nemůžeme dávat na Green Deal a zároveň na obranu, to neuplatíme, to se navzájem vylučuje.“

