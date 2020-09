Vyvlastnit, praštil komunista Xaverovi do stolu. Pirát perlil: „V ajtíčku je spousta drobnejch háčků“

reklama

Martin Netolický, hejtman z ČSSD, který svůj mandát obhajuje již potřetí. A přímo proti němu Martin Kolovratník, který se touží dostat na pardubické hejtmanství v barvách ANO. Trojici doplnil Daniel Lebduška, lídr České pirátské strany.

Zatímco hejtmana a známého poslance nebylo třeba příliš představovat, pirátský kandidát se představil jako marketér a ředitel společnosti, která pomáhá českým výrobkům proniknout do zahraničí.

Zatímco v jiných krajích se obvykle lamentovalo nad výstavbou silnic, zde poslanec Kolovratník hned na úvod vzal veškeré kritice vítr, když se hrdě přihlásil k novele zákona o liniových stavbách, kterou napsal a která prý v této oblasti vše zásadně změní.

KLIKNĚTE NA CELÝ POŘAD. PŘEDVOLEBNÍ DEBATA 2020: PARDUBICKÝ KRAJ - MARTIN KOLOVRATNÍK (ANO), DANIEL LEBDUŠKA (PIRÁTI), MARTIN NETOLICKÝ (ČSSD)

Všichni tři debatující se pak shodli, že nová dálnice D 35, o které se již mnoho let mluví, je pro kraj klíčová. Pirát by se ale rád vyhnul vyvlastňování pozemků od sedláků, kteří už třeba u Vysokého Mýta jasně dali najevo svůj odpor. Je prý lepší se dohodnout.

Mezi Netolickým a Kolovratníkem pak došlo ke sporu, zda raději „vyvlastňovat“ nebo se dohodnout. Kandidát ANO se přimlouval za všechny možnosti získání pozemků, hejtman z ČSSD tvrdil, že se dohadovat s lidmi daří a odmítá jim přes televizi vyhrožovat.

Politikovi ANO se líbí polská úprava, kde investor může začít stavět, aniž by měl získané všechny pozemky. Dokonce tam existuje možnost stavět na cizím pozemku, takže není třeba mít převedená vlastnická práva. A když se to majitelům nelíbí, tak se mohou soudit. To už sociálnímu demokratovi přišlo přece jen příliš.

Při debatě o turistickém ruchu hejtman rozčíleně poznamenal, že „kraj nemá dost peněz na to, aby stavěl hotely“, čímž reagoval na Piráta a jeho příběh o rozkradené evropské dotaci na hotel.

Pak kandidát Pirátské strany představil ohromující vizi elektronizace zdravotnictví. „Já dělám i digitalizaci závodů, takže vím, že když se těch systémů propojí víc, tak se dá podnik extrémně zefektivnit a osekat náklady na personál,“ líčil.

Kolovratník pak zaútočil na hejtmana, že nemocnice mají špatné vybavení a kdyby bylo lepší, tak by byly pro mladé lékaře atraktivnější. A to si prý nevymyslel, to od mladých lékařů skutečně slyšel. Hejtman se ozval: „Ta otázka přístrojového vybavení je určitě na stole. Jenže ono to probíhá tak, že přijde starosta a řekne „my chceme taky tu magnetickou rezonanci“. Přitom třeba ty stávající kapacity v kraji nejsou ani využity.

Pak smutně poznamenal, že politici a kraje jsou někdy v IT zakázkách rukojmími firem a „expertů“, protože ve specificky technických otázkách nejsou odborníky.

Pirát připustil, že „v ajtíčku je spousta drobnejch háčků“, na kterých se člověk bez zkušenosti s veřejnými IT zakázkami může chytit. A „drobnej háček“ pak stojí „strašnejch peněz“. Jenže bez IT technologií to minimálně dalších padesát let nepůjde. Proto jsou pro veřejné korporace šancí Piráti, kteří tomu rozumějí.

Na závěr ještě Kolovratník nabídl voličům „novou dynamiku a novou nabídku pro správu kraje“. Právě dynamika podle něj kraji pod Netolického vedením chyběla.

Komunista vs. Topkař. Co dodat?

Druhou debatující trojici vytvořil Michal Kortyš za ODS a TOP 09, Jan Foldyna z KSČM a René Živný, kandidát Koalice za Pardubický kraj, spojující lidovce, Evropské demokraty a několik dalších seskupení. Živný sám je celostátním předsedou strany SNK-ED.

Komunistický kandidát Foldyna se představil jako „klasický muž 60 plus“ se čtyřmi vnoučaty, působící dvě volební období v krajském zastupitelstvu.

Michal Kortyš je člen ODS, náměstek krajského hejtmana a bývalý starosta Litomyšle. Vedle toho je ještě senátorem. Evropský demokrat Živný je krajským radním pro sport a informatiku. Před politickou kariérou byl sportovcem a posléze reprezentačním trenérem v cyklistické disciplíně bikros na dvou olympiádách.

KLIKNĚTE NA CELÝ POŘAD XTV. PŘEDVOLEBNÍ DEBATA 2020: PARDUBICKÝ KRAJ - MICHAL KORTYŠ (ODS, TOP 09), JAN FOLDYNA (KSČM), RENÉ ŽIVNÝ (KOALICE ZA PARDUBICKÝ KRAJ)

I zde se prvním tématem debaty stala dálnice D 35. Náměstek Kortyš se chlubil, že se stavba začíná rozjíždět. „Já jsem v samosprávě nějakou dobu, a za tu dobu se to opravdu pohnulo. Předtím to byly pořád jenom řeči, ale teď už to jde,“ pochválil se.

Foldyna se během jeho řeči začal hlasitě smát a pak to vysvětlil: „Mě pobavilo, že tady pan Kortyš vykládal, jak se blížíme k Moravské Třebové, a pak dodal, že se blížíme projekčně, ve studiích,“ vysvětloval.

Pak se komunistický lídr zaskvěl v debatě o pozemcích pod dálnicí slovy „já bych to vyvlastnil“. „Není ve veřejném zájmu se s nimi pořád domlouvat. Kraj jim nabídl nadstandardní podmínky na výkup pozemků a stejně jsme pořád na začátku“.

„Tihle spekulativní vlastníci si berou za rukojmí tisíce občanů,“ rozčiloval se komunista. Evropský demokrat souhlasil, ale jen „když už nebude jiného zbytí“. Pořád jsme ale v právním státě, jak zdůrazňoval.

Zástupce ODS a TOP 09 ale dodal, že on „rozumí i těm zemědělcům, pro které je to výrobní prostředek“. A chápe, že když by jim dali pozemky jinde, tak by tam museli dojíždět, a finanční kompenzace by jim zase stačila na dva nebo tři roky a pak by nevěděli, co dál.

Foldyna se pak pohádal ještě s Žitným o dostupnosti zdravotní péče a dojezdových časech záchranky. Rozčiloval se, že nedostupnost záchranky vláda vyřešila tak, že prodloužila dojezdový čas a tím byl problém smeten ze stolu. „Ale pro občana je to špatně,“ uzavřel.

Zástupce Koalice za Pardubický kraj mu to pak vrátil při odpovědi na dotaz, s kým by jeho hnutí nešlo do koalice. Jmenoval přitom „extremistické strany typu SPD, Dělnická strana, a samozřejmě i Komunistická strana, s tou bychom do koalice nešli“. Foldyna se podivoval, že komunisté nejsou extremistická strana. „Ne, jen ty první dvě jsou extremistické,“ myslí si.

SPD podle něj skutečně je extremistickou stranou. „Už jenom to děšení lidí imigranty, kteři tady žádný ani neprošli, a taky některé jejich názory,“ vysvětloval.

S komunisty by do koalice nešel ani zástupce ODS Kortyš.

