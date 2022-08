Vždyť ty Američany poslouchat nemusíme. Konec poražených Němců. Jan Baránek boří svět

reklama

Co se týká Krymu a posledních událostí, to jsou podle Baránka geopolitické záležitosti. „Tam jsem přesvědčený, že to byla Putinova geopolitická hra, ten Krym. Rusové tam měli černomořskou základu. Tak ten Krym byl naprosto jasný, že si vezmou. To referendum…“ míní.

Vzhledem k událostem minulým se podle Baránka nelze tvářit, že se na Ukrajině bojuje o naši svobodu a o evropskou demokracii, to označuje za „blud“. „Teď je možná lepší otázka: Zda se bojuje za to, že se dostaneme pod ruský vliv,“ podotýká politolog.

A otázkou podle jeho slov také je, v jaké podobě Evropa na mapě světa vůbec zůstane. „S Ukrajinou souvisí, že kvůli tomu, co se tam děje, budeme prosazovat Green Deal, a tak budeme skanzen. Budeme skanzen, který vymírá. Budeme vymírat. To je nezpochybnitelné,“ konstatuje.

Budeme prý v podstatě turistický skanzen pro východní kultury: „Pro Čínu, pro Koreu, pro Japonce, protože přestaneme být konkurenceschopní. Budeme mít tak drahé výrobky, které nebudou mít konkurenci,“ připomíná, že Čína je dnes nejen průmyslový, ale i technologický gigant a i Rusko je vůči ní v submisivní pozici.

Druhá věc je, že pokud Evropa na mapě zůstane, jestli zde budou ještě žít lidé. Ani za studené války se lidé nebáli toho, že by jaderný konflikt mohl být tak blízko, což Baránek potvrzuje. „Je blízko. Je blízko s Litvou. My se bavíme o tom, co říká Macron. Že nesmíme Rusy ponížit. A to, co udělala Litva, a určitě s tím nespojujeme Macrona ani Scholze, ale spojujeme s tím Bidena, to je ponížení Ruska,“ říká Baránek.

Je to jako dráždit hada bosou nohou, podotýká Baránek. „Z hlouposti. Z hlouposti ho dráždíme. Snad si někdo nemyslí, že se dá 3. světová válka vyhrát? To už říkal Einstein. Čtvrtá bude s klacky a kameny. Takže je to buď totální nezodpovědnost, nebo z něčí strany vabank, a říká si: ‚Obětuji miliardy lidí‘,“ varuje, že Rusové jasně řekli, že jako první začnou jaderný konflikt jen v případě, pokud budou přímo ohroženi.

V tomto napětí a v jeho možnosti řešení má však Evropa šanci ještě zasáhnout: „Určitě má. Určitě, zase se netvařme, že jsme až tak impotentní, že na slovo musíme poslouchat Ameriku. Podívejte se, možná to s tím nesouvisí, ale je jen otázka času, kdy si Němci řeknou, že už je na čase, abychom jsme se přestali tvářit jako poražená země. Protože poválečné uspořádání světa, nebo jak fungovalo v době studené války, už neplatí.

Podívejte se na Nord Stream 2. On je natlakovaný. Tam doslova stačí… Ten plyn teče. A myslíte si, že Němci si řeknou: No dobře, kvůli Američanům a kvůli nějaké hypotetické demokracii teď ztratíme miliardy eur, ztratíme část energetického průmyslu, propadne se životní úroveň, a že budou poslouchat do nekonečna Američany jenom proto, že jsou poražená země z 2. světové války? Je to otázka času,“ je přesvědčen Baránek.

V kontextu toho upozorňuje, že v zájmu Spojených států amerických není silná, jednotná Evropa. V zájmu Spojených států amerických je atomizovaná Evropa.

Nikdo nám podle Baránka neřekne, že kvůli tomu budeme krachovat, budeme propouštět kvůli demokracii v nejzkorumpovanější zemi na světě. „A nikdo se neptá, proč Ukrajina… proč my bojujeme za Ukrajinu? Co tu dělají ti mladí Ukrajinci? V těch drahých autech? Jak to, že nebojují? Protože podplatili celníky, kteří je pustili. Jak to, že Nulandová řekne, že nevíme, kde končí naše zbraně?“ pozastavuje se Baránek s tím, že se musíme bavit o faktech, protože pokud půjdeme tímto směrem, tak zdegenerujeme. A doplatíme na to my.

