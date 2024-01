Vzepřel se Bidenovi, půlka USA ho podpořila. Svár kolem hranic se rozjel a zasáhl i Trump

Na jižní hranici USA to poslední dobou vře. Stát Texas se rozhodl vzít věci do vlastních rukou a vzepřel se federální vládě ve Washingtonu. Představitelé Texasu v pohraniční oblasti u města Eagle Pass povolali Texaskou národní gardu a americké pohraniční stráži zamezili, aby nadále v oblasti, kde se pohybuje velké množství ilegální migrantů, působila.

Asociace republikánských guvernérů (ARG) podpořila právo státu Texas na sebeobranu.

Odvolali se na Ústavu USA.

„Autoři americké ústavy jasně řekli, že v dobách, jako je tato, mají státy právo na sebeobranu podle článku 4, oddílu 4 a článku 1, oddílu 10, odstavce 3 americké ústavy. Protože se Bidenova administrativa vzdala svých ústavních povinností vůči státům, Texas má veškeré právní ospravedlnění k ochraně suverenity našich států a našeho národa.“

Server Politico upozornil, že jejich podpora byla nabídnuta „částečně proto, že Bidenova administrativa odmítá prosazovat imigrační zákony“.

Nabízí se zde srovnání s texaskou revolucí z let 1835 až 1836, kdy se Texas vzepřel vládě v Mexiku. Revolta skončila nejprve osamostatněním státu Texas a posléze jeho připojení k rodícím se USA. Server Politico připomněl, že teď vede Texas s Washingtonem spory kvůli využití žiletkového plotu na hranicích.

Guvernér Abbott tvrdí, že bylo nutné pustit se do sporu s federálními orgány, protože vláda ve Washingtonu není schopná účinně prosazovat aktuálně platnou imigrační legislativu.

„Místo stíhání imigrantů za federální zločin nelegálního vstupu poslal prezident Biden své právníky k federálním soudům, aby žalovali Texas za podniknutí opatření k zabezpečení hranic. Prezident Biden nařídil svým agenturám, aby ignorovaly federální zákony, které nařizují zadržení ilegální přistěhovalců. Výsledkem je nezákonné povolení jejich hromadného vstupu do Spojených států,“ uvedl guvernér v prohlášení.

Po sociálních sítích koluje v souvislosti s Texasem několik obrázků a koláží.

„Co kdybychom žiletkový drát omotali dalším žiletkovým drátem... pak udělali příkop a vyplnili ho žiletkovým drátem,“ uvažuje autor na jednom z obrázků.

Požadavky guvernérů už každopádně podporřil prezidentský kandidát a bývalý prezident Donald Trump. Vyzval, aby tito guvernéři poslali do Texasu jednotky své národní gardy, aby pomohly bránit hranici SPojených států s Mexikem.

