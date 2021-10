Xaver jede! Vyrazí s vámi debatovat po Česku, zahájil přípravy

reklama

Moderátor Veselý se o svém nápadu zmínil na svém pravidelném pátečním streamu. Konkrétně chce rozšířit vysílání kanálu Xaver Live o pojízdné studio, dodávku nebo minivan, jezdit za populárními osobnostmi, ale hlavně přímo za občany s cílem dát slovo a vyslechnout názory široké veřejnosti.

„Youtubový kanál Xaver Live funguje přesně tři roky. Celou tu dobu se snažíme dávat prostor zajímavým hostům, názorům a osobitým komentátorům veřejného dění. Iniciativa, kterou vám chci představit teď, vzešla od fanoušků a podporovatelů tohoto kanálu. Hodláme pořídit mobilní studio, tedy jakési auto s televizním studiem, ze kterého by se dalo vysílat a natáčet.

Hodláme vyrazit za vámi do regionů. Nejde o to, abychom vyhledávali známé osobnosti, ale domníváme se, že i vaše postřehy a názory, příběhy tzv. obyčejných lidí si zaslouží své místo ve veřejném prostoru. A o to tady jde.

Myslíme, že každý názor je důležitý. Domníváme se, že každý z vás má svůj zajímavý životní příběh. Budeme rádi, když se tyto věci objeví právě v rámci vysílání na kanálu Xaver Live,“ přiblížil Veselý koncept projektu.

„Víte, je to tak, že spousta velkých i malých problémů naší země je díky médiím nahlíženo tzv. pražským očima. To je ta věc, kterou bychom se chtěli pokusit prolomit. Chtěl bych poděkovat organizátorům této akce a budu to maximálně podporovat, pokud to dopadne. Těším se na vaše postřehy, názory a příběhy. V pojízdném studiu Xaver Live vás moc rád přivítám.

Pokud máte možnost, zkuste nám pomoci, třeba jenom tím, že si dáte odběr kanálu Xaver Live či že budete tu akci propagovat nebo sdílet. Jsem přesvědčen, že jde o dobrou věc, těším se s vámi na osobní shledání, přátelé,“ vzkazuje Veselý.

Lidé, kterým se Veselého myšlenka líbí, mu mohou pomoci zrealizovat projekt také finančním příspěvkem. Na Startovači ho podpořilo zatím 139 přispěvatelů. Z celkové požadované částky 2.800.000 korun je k nedělnímu ránu vybrána částka 252.892 korun. Přispívat mohou lidé do 14. listopadu.

Jak už řečeno, je to především iniciativa Veselého příznivců. „Nás, jako diváky, baví především otevřeným přístupem také k dalším streamerům, například Karolína Stonjeková či Petr Holec. Máme za to, že nám kanál Xaver Live přináší hodnotný obsah, a proto kanál podporujeme. To nás, diváky jeho kanálu, kteří jsme se seznámili na sociální síti Clubhouse, motivovalo pokusit se nápad realizovat a přispět k tomu, aby se ve veřejném prostoru objevovaly i názory občanů a osobností tzv. mimo Prahu. Proto jsme zahájili tuto crowdfundingovou kampaň. Xaver naši iniciativu přijal, a tak společně přinášíme kampaň, díky které můžete pojízdné studio XAVER JEDE pomoci vybudovat,“ vysvětlují jeho fanoušci na Startovači svůj záměr.

Projekt XAVER JEDE zároveň nabízí řadu zajímavých odměn za vaši podporu. Můžete se stát zlatým partnerem, vidět své jméno nebo firmu v titulcích, dát si s Xaverem kávu, hostit natáčení pojízdného studia u vás doma nebo ve firmě, získat pozvání přímo na natáčení, sledovat pořady XTV bez reklam, členství XTV Premium na 1 rok, knihy Luboše Xavera Veselého s podpisem a další.

Český YouTube kanál Xaver Live začal vysílat v prosinci 2018. Od té chvíle pravidelně nabízí povídání se zajímavými hosty a komentátory. Politicky nekorektní, umělecky neobjektivní, genderově nevyvážený – ale vždy s prstem na tepu doby. Momentálně dosahuje téměř 17 milionů zhlédnutí.

