Xaverova bomba po skončení Rady ČT. „Ztracená“ Dvořákova smlouva má dohru

Veselý úvodem zmínil, že se na radě dnes řešila kauza smlouvy generálního ředitele ČT Petra Dvořáka. Ze sekretariátu Rady České televize zmizel originál manažerské smlouvy generálního ředitele Petra Dvořáka. Od té se odvíjejí závratné, až dvacetimilionové bonusy ředitele, které ve skutečnosti zřejmě neměl dostat.

Radní ČT Pavel Matocha, který chtěl do smlouvy nahlédnout, tuto možnost nedostal. S Veselým prý proto oba hlasovali, aby smlouva byla navrácena na sekretariát rady, jelikož právě rada je jednou ze smluvních stran.

K tomu Dvořák ve své řeči na dnešním zasedání Rady ČT prý sdělil, že to vše je z důvodu ochrany osobních údajů. Matocha podle něj měl možnost smlouvu prostudovat, ale nechtěl podepsat prohlášení o mlčenlivosti.

Matocha jej však předem upozorňoval, že nic takového podepisovat nebude, jelikož smlouva generálního ředitele ČT má být transparentní. Trval na tom, že občané by měli znát podmínky Dvořákovy smlouvy a skutečnost, jak je to s jeho bonusy.

„Víme, že se občas najde nějaký Přibáň, který o jeho bonusech zalže, nebo je tak tupý, že to neví. Ostatní věci této manažerské smlouvy veřejné však nejsou. Tato smlouva by ale na sekretariátu Rady ČT být měla,“ doplnil svůj názor Veselý.

Následně zmínil, že radnímu Jiřímu Kratochvílovi bylo na jednání rady vyčteno jeho prohlášení z médií, kdy uvedl, že v televizi „zmizely tři miliardy“. Veselý popsal, že si Kratochvíl i tak stál za svým názorem a nehodlal z něj slevit. „Správná formulace prý je, že byly převzaté z fondu koncesionářských poplatků do normálního účetnictví,“ podotkl Veselý, co na dnešním zasedání zaznělo.

Dále prozradil, co mu přišlo „blbé“ v proslovu radního ČT Zdeňka Šarapatky, který se navážel do Kratochvíla, o němž hovořil jako o „filmařovi“. „Až o přestávce jsem se informoval, co znamená ‚filmař‘. Kolegové mi řekli, že to je krycí jméno ze seznamu StB pana Kratochvíla. Je to každého věc a mně to bylo nepříjemné,“ sdílel své pocity Veselý s tím, že takové osobní věci jsou velmi citlivé.

Nato Veselý připomněl, že by si měl Šarapatka zamést před svým prahem: „Zní to komicky a falešně, když to říká člověk, který má za sebou také nějakou minulost. Který posluhoval Zemanovi, který posluhoval Grossovi. Bůhví, co tam vše bylo,“ mávl Veselý rukou a doporučil divákům si pustit na svém youtubovém kanále video s názvem „Špína jménem Šarapatka“. Zmínil například Šarapatkův „podlézavý“ e-mail hejtmanovi Jihomoravského kraje, jak by chtěl mít na ČT pořad.

„Šarapatka dělá podpásovky, přitom je mnohokrát špinavější, nebo spíš řeknu, že také má tu svou minulost,“ zopakoval radní ČT.

Předmětem jednání byl i soudní spor Aleny Vitáskové s Českou televizí, která má zaplatit bývalé šéfce Energetického regulačního úřadu (ERÚ) půl milionu korun za to, že nezareagovala na její žalobu.

Předmětem jednání byl i soudní spor Aleny Vitáskové s Českou televizí, která má zaplatit bývalé šéfce Energetického regulačního úřadu (ERÚ) půl milionu korun za to, že nezareagovala na její žalobu. Vyplývá to z nepravomocného rozsudku. „A chyba je na poště, přátelé. Z ČT tvrdí, že to poslali poštou, vzali si ústřižek, že to poslali na soud, a na soud to nikdy nepřišlo,“ zmínil Veselý situaci s tím, že se ČT odvolala a tvrdí, že pochybila Česká pošta, která od toho dala ruce pryč.

Radní ČT Matocha se proto dotazoval předvolané právničky ČT, zda si podle doručenky zkontrolovali, zda to na soud přišlo. „Jestli to zkontrolovala, vlastně neodpověděla, jen konstatovala, že toho je moc a že sporů vedou spoustu, což se může stát,“ dodal Veselý s tím, že doufá, že ČT nebude muset z veřejných peněz Vitáskové půl milionu zaplatit, ač ji má rád.

Debata se vedla i ohledně toho, jestli má Rada ČT vůbec řešit stížnosti. Radní Šarapatka prý tvrdí, že rada má řešit pouze stížnosti na gerenálního ředitele ČT. „On to jen netvrdí, ale i tak interpretuje zákon o ČT. Tady platí asi to, že dva právníci rovná se tři právní názory,“ poznamenal Veselý závěrem a doplnil, že otázka kolem stížností by se měla vyřešit, jelikož předseda Rady ČT Radek Kühn přislíbil, že k tomu bude vytvořena pracovní skupina, která udělá ve věci jasno.

