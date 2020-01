Z 570 nemocných na 8 tisíc. Za týden. A mrtví... Zbytečná panika? Expert navrhuje, co se má udělat

Kvůli současné epidemii nového koronaviru ve čtvrtek Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlásila globální stav zdravotní nouze. Koronavirus se dosud objevil ve 21 zemích. „Svou roli teď hraje politika nevyvolat paniku. Musíme být ale radikálnější, abychom to vydrželi,“ upozorňoval v ČT24 na nebezpečnost koronaviru 2019-nCoV epidemiolog Rastislav Maďar, expert na cestovní medicínu, který se přiklání k tomu, aby se dočasně omezila letecká doprava do Číny.

České Ministerstvo zdravotnictví v reakci na to rozšířilo od dnešního dne cílený screening cestujících a informační kampaň na všechna tuzemská letiště. Státní zdravotní ústav také spustí speciální infolinku. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) by bylo oprávněné dočasně zakázat přímé lety z Číny, přemýšlí o tom i premiér Andrej Babiš (ANO).

Jak se bude situace vyvíjet, podle epidemiologa Rastislava Maďara nyní nemůže žádný seriózní vědec říct. „Světová zdravotnická organizace a celý svět jsou zatím ve fázi sbírání dat a jejich analýzy. V pátečním vyhlášení globálního stavu nouze zazněla výzva k mezinárodní spolupráci, která musí být založena na důkazech, aby se přistupovalo k prevenci racionálně a bojovalo se proti dezinformacím,“ zdůraznil odborník.

Zopakoval slova generálního ředitele WHO, že je to doba, kdy by se měla podporovat solidarita a měli bychom se vyhnout stigmatizaci. Tím narážel na to, že asijské komunity se už setkávají s tím, že je zbytek tradiční společnosti sociálně separuje. Důvod pro vyhlášení opatření byl podle epidemiologa formulován jako ochrana zejména těch zemí, které nedisponují technologiemi a finančními zdroji na to, aby se proti epidemii bránily.

Připomněl, že na včerejší tiskové konferenci WHO byla opakovaně chválena Čína za to, že dělá to, co může. „Dokonce dělá více, než musí. Ředitel WHO řekl, že Čína nastavila novou úroveň boje proti epidemii,“ uvedl s tím, že druhá strana mince však je ta, že kdyby takto postupovala i v rámci prevence různých nemocí, tak by tato epidemie vzniknout vůbec nemusela.

„Rozhodně ale Čína zaslouží pochvalu za to, že vynakládá obrovské úsilí bez ohledu na ekonomické a sociální dopady na svou vlastní společnost. Kdyby se Čína takto nesnažila, bylo by případů nakažení koronavirem ve světě jistě mnohem více,“ je přesvědčen Maďar.

Velmi ho ale překvapilo, že se zatím Světová zdravotnická organizace nepřiklání k tomu, aby se nevydávala víza, uzavíraly se hranice, nebo aby se omezovala letecká doprava. „Vypadá to, že zatím nechtějí být moc radikální. Zatím bude Čína samotná mnohem radikálnější, než bude Světová zdravotnická organizace,“ odhaduje odborník.

Pokud tedy český premiér skutečně navrhne dočasný zákaz leteckého spojení s Čínou, nebude to podle Maďara od věci. Důrazně upozornil, že minulý týden bylo ve světě potvrzeno přes 570 případů a 17 úmrtí, o týden později jich je však už 8 tisíc. „Ten počet nemocných a mrtvých roste a poměrně rychle se to vyvíjí,“ upozornil.

Varoval, odkud ostatním zemím hrozí největší riziko: „Nejvíce sledujeme to, kde tento virus utekl z té provincie, tam kde se nachází čínské město Wu-chan a kde ještě není aplikována velmi přísná izolace, nebo sanitární opatření s karanténou. Odtud nám teď hrozí největší nebezpečí.“

Sám se přiklání nyní k tomu, aby Česko bylo radikálnější, abychom to vydrželi, než se toto křídlo průniku infekce podaří zastavit. „Mám pocit, že v tom hraje určitou roli politika a snaha nevyvolat paniku,“ uvedl s tím, že lidé stejně budou panikařit. „Vidíme to i na těch rouškách, co nosí. Lepší je tedy v rámci represivních opatření, která mají zabránit šíření nákazy, přitvrdit. Lepší to dříve zastavit, než to pak hasit, až bude křivka stoupat ke stovkám, tisícům nakažených a bude se to šířit do dalších zemí světa,“ zdůraznil expert.

„Za posledních čtyřiadvacet hodin máme nové pacienty v Japonsku, na severním polárním kruhu, ale i v Dubaji, což je třetí největší mezinárodní letiště na světě, kde se vyskytuje mnoho českých cestovatelů. Jsou zde určitá rizika a přikláním se k tomu, aby se letecká doprava na určitou dobu omezila,“ zopakoval na závěr epidemiolog Maďar a podotkl, že o cesty do Asie už není takový zájem, a ekonomicky se tedy stejně letecké linky nevyplatí.

