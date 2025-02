Z Ukrajiny: My teď volby pořádat nemůžeme. Cenzura je potřeba

Zdá se, že Rusové ukradli další ukrajinskou vesnici. Konkrétně Vodyane Druhé, čímž měli učinit další krok k obklíčení Pokrovsku. Současně vyvíjí tlak na Andriivku a dobyli část vesnice. Ukrajinští vojáci ve vesnici stále zůstávají, ale na účtu AMK Mapping, který pracuje s informacemi z otevřených zdrojů, zaznělo, že těmto ukrajinským jednotkám hrozí obklíčení.

Russian forces have reportedly advanced on the eastern flank of Pokrovsk, levelling out the frontline, and capturing the village of Vodyane Druhe. They also reportedly advanced northwest of Baranivka. pic.twitter.com/zkAaxWKDl8 — AMK Mapping ???????? (@AMK_Mapping_) February 2, 2025

Russian forces are reportedly continuing to advance in Andriivka, capturing most of the eastern part of the village.



Ukraine apparently only maintains a presence in the southern street near the Orlova River where they are at a significant risk of being cut off. pic.twitter.com/LIlRDMPcRN — AMK Mapping ???????? (@AMK_Mapping_) February 2, 2025

Nejvyšší vojenský velitel Oleksandr Syrskyj však současně tvrdí, že ukrajinští obránci v okolí Pokrovsku vyřadili z boje na 15 tisíc ruských agresorů. „Jen v lednu letošního roku zde naši vojáci zneškodnili více než 15 000 útočníků, z nichž asi 7 000 zahynulo," uvedl Syrskyj. Na jeho slova upozornil server Kyiv Independent.

Součástí jeho vyjádření bylo i video kolující po sociální síti Facebook, které zachycuje probíhající boje.

Zpráva od monitorovací skupiny DeepState, zveřejněná 28. ledna, uvedla, že ruské síly soustředily 44 % svých útoků do sektoru Pokrovsk, klíčového ukrajinského logistického centra v Doněcké oblasti.

Jednání podle Trumpa už probíhají, ale v tuto chvíli není jasné, kdo konkrétně je vlastně vede. „Nechci to prozradit,“ ohradil se Trump, když dostal otázku, kdo s ruskou stranou hovoří za Washington.

Ukrajinští představitelé vyjádřili znepokojení nad vyhlídkou, že Trump povede bilaterální jednání mezi USA a Ruskem bez účasti Kyjeva. „Mluvit o Ukrajině bez nás – je to nebezpečné pro všechny,“ řekl Zelenskyj

Současně Washington tlačí na Ukrajinu, aby v této zemi proběhly prezidentské a parlamentní volby.

Na sociální síti X k tomu zaznělo, že to není dobrý nápad.

„Ohledně voleb na Ukrajině. Ukrajina nemůže zaručit svobodné a spravedlivé volby v době války. Doba války vyžaduje cenzuru, omezení svobody pohybu. Zelenského nemám rád, ale bohužel nemáme na výběr. Nemůžeme rozjet volební proces, protože nemůžeme zajistit, že budou demokratické. V této situaci nepovažuji za smysluplné pořádat volby,“ napsal k tomu veterán ukrajinské armády, který brání svou zemi před Rusy od roku 2014, jenž na sociální síti X vystupuje pod jménem Constantine.

Ale proč vlastně Constantine nemá Zelenského zrovna v lásce?

„Myslím, že je nekompetentní... udělal příliš mnoho chyb, včetně předválečných. I během války. … Ale nebudu se tu pouštět do debaty, protože to nikomu nepomůže a ostatním jen ublíží. Jen ti říkám svůj názor,“ zdůraznil.

Regarding elections in Ukraine. Ukraine can’t guarantee free and fair elections during the time of war. The times of war require censorship, limitations of freedom of movement.



I don’t like Zelenskyy, but unfortunately we have no choice, we can’t run them and expect them to be… — ? ??Constantine ??? (@Teoyaomiquu) February 2, 2025

