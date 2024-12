Z evropské ODS: „Když chceme bojovat proti Rusku, tak musíme mít sankce.“

Na dovoz ropných produktů z Ruska dosud platila pro Česko, Slovensko a Maďarsko výjimka. Ta ale na začátku prosince skončila. A podle resortu průmyslu už její prodloužení nebylo potřeba. Slovensko ale nesouhlasilo a požádalo o prodloužení. Odůvodňovalo jej pomocí Ukrajině a stabilizací dodávek ropných produktů do střední Evropy, což podpořilo následně i Maďarsko. Evropská komise mu vyšla vstříc. Výjimku musí ještě formálně potvrdit rada unijních ministrů pro energetiku. To se má stát příští týden.

Kdy se Česko odstřihne od ruské ropy, záleží na politickém rozhodnutí české vlády a také na vlastníkovi českých rafinerií společnosti ORLEN Unipetrol, která ropu pro Česko nakupuje. Podle všech předpokladů má dojít k odstřižení od ruské ropy v polovině roku 2025.

České ministerstvo průmyslu a obchodu dřív avizovalo, že postrádá smysl takového kroku. Na tuzemském trhu podle něj funguje dostatečná konkurence a případný výpadek půjde nahradit.

Psali jsme: Dorazíme Rusko. Půjde to takto, říká expert na obranu demokracie

To potvrdil v Událostech, komentářích také europoslanec Ondřej Krutílek, podle kterého bychom se bez ropy z Ruska mohli obejít už dnes: „K odstřihnutí ropných produktů z Ruska by mělo definitivně dojít v polovině příštího roku. Podle mého soudu bychom se bez té ruské ropy byli schopni obejít už v tuto chvíli,“ uvedl politik ODS.

„Podstatné je to, že stávající vláda zapracovala od začátku energetické krize na tom, abychom zkapacitnili jiné dodávky ropy do Česka,“ tvrdí.

K výjimce na dovoz ropných produktů z Ruska dodal, že jde o krok ve vztahu ke Slovensku a Maďarsku, které občas bývají považovány za troublemakery v rámci EU. „A hlavně to ukazuje na sílu EU a schopnost se s jednotlivými členskými státy dohodnout,“ poukázal.

Mgr. Ondřej Krutílek ODS



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ekonom a bývalý europoslanec Petr Mach z SPD v reakci na zmíněnou výjimku řekl, že je logické, že dovozci nechtějí poškodit sami sebe, sankcemi bychom neměli ubližovat sami sobě. „Smysl mají takové sankce, kdy trestáme toho, kdo má být trestán. A ne, kdy trestáme sami sebe. My jsme nikomu nic neprovedli, tak proč bychom si měli něco zakazovat nebo něco zdražovat,“ oponoval bývalý europoslanec Petr Mach.

Ing. Petr Mach, Ph.D. SPD



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Pokud chceme bojovat proti Rusku, tak musíme používat různé nástroje včetně sankcí, na kterých se rámci Evropské unie domlouváme,“ zdůraznil Ondřej Krutílek.

I v souvislosti s ruským plynem ale vláda mluvila o soběstačnosti a o tom, že se povedlo odstřihnutí od Ruska, do Česka přitom ruský plyn stále proudí v nemalém množství. „Ruský plyn do Česka proudí, ale zároveň nejsme na něm závislí, to je to podstatné,“ uvedl Krutílek.

Anketa Jste pro zvýšení a rozšíření poplatků za Českou televizi a Český rozhlas? Ano 0% Ne 99% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 1772 lidí

„Mně přijde jako kdybychom v europarlamentu museli nějakou rezolucí ukázat, že ‚bojujeme‘, ale asi to není příliš relevantní. V Bruselu nás učí být nezávislí na ruské ropě tím, že zakážou výrobu aut na spalovací motory, takže nebude smysl k nám vozit žádnou ropu a budeme se tvářit, jak jsme vyzráli na ruskou ropu. To je celé absurdní, mně jako ekonomovi to připadá jako nesmírně bláznivé takovým způsobem řídit životy lidí, že jim zakážu auta a mám to politicky ospravedlnitelné,“ kontroval jeho slovům Petr Mach.

Opozice prodloužení výjimky vítá. „Ten půlrok v tom už nebude sehrávat tu nejzásadnější roli a v dané chvíli je to větší míra jistoty, že bude všeho dostatek a že by to nemělo zásadním způsobem hýbnout s cenou,“ uvedl místopředseda sněmovny Karel Havlíček (ANO).

Paliva z dovozu Česko nejčastěji odebírá od sousedů. Nejvíc z Německa. Významný podíl má ale dovoz ze slovenského Slovnaftu, který patří do maďarské skupiny MOL. Rafinerie vyrábí naftu a benzin hlavně z ruské suroviny přitékající ropovodem Družba. Ten pořád zásobuje i Česko. Na začátku prosince došlo ke krátkému výpadku, teď už by Družba měla zase naplno dodávat nadpoloviční podíl potřebného množství ropy. V závěrečné fázi je ale projekt, který má zdvojnásobit kapacitu západní cesty. Připravují se na to i tuzemské rafinerie.