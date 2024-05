Z utečeneckých táborů rakve za covidu nevynášely. Profesor Žaloudík rozkrývá proč

reklama

„Jedna je maličká, ta ‚ví‘. Potom je ta, která ví také, protože se vše dozvěděla na ČT24, s tou se člověk stýkat nechce. Pak je tam skupina, která má pocit, že z ní ta doba udělala trošku pitomce, a tak na to ráda zapomíná. Pak je parta bojovníků, kteří stále čekají, že budou soudní řešení a někdo bude hnán k nějaké odpovědnosti,“ uvedl v rozhovoru pro Nadační fond Svědomí národa.

K odpovědnosti ale podle něj zřejmě hnán nikdo nebude: „Celá ta věc je vlastně úspěšná. Ověřilo se, že s masami lze napříč národy velice hezky zacházet, když se poukáže na základní existenční věci,“ podotýká lékař k době covidové.

„Celý život jsem sázel na vědění, ale dnes věda přinesla i nevědění, to je také vědecká disciplína. Nevědění má čtyři stupně, v tom posledním se ‚nechce vědět‘, v tom jsme teď na plné pecky, v tom se bahníme,“ uvedl Žaloudík. Bojí se především o mladé lidi, aby neztráceli kritické myšlení.

„Je pravda, že nyní se o covidu už moc nemluví, nikdo neví, jak to uchopit, a všichni závidí těm tvůrcům, že to bylo strašně úspěšné. Byl to velký sociální zásah, který by nikdo nečekal, že bude tak hezky fungovat. Přitom člověk by čekal, že v utečeneckých táborech to tehdy vymře na covid, kupodivu odtud žádné rakve nevynášeli. Nejvíce byly postiženy dokonalé státy s dokonalým zdravotnictvím... Tedy čím dokonalejší zdravotnictví, tím horší covid. A že by vymírali v Turkmenistánu, kde prezident zakázal na veřejnosti vyslovit slovo ‚covid‘, také nic,“ pozastavoval se Žaloudík.

K současnému vedení českého státu doplnil: „Správně se má korektně říkat mainstreamově, že máme politickou reprezentaci, jakou si zasloužíme, a že kdo si svou historii neuvědomuje, tak si ji prožije znovu,“ zopakoval Žaloudík omílané fráze.

„Jsme v období protektivní demokracie, která nás chrání před úplným úpadkem, ale také před úplnou prosperitou, tak vás ale chrání před špatnými názory včetně vlastních názorů, abyste náhodou neuvažoval špatně. Nesmíš si plést, komu nahráváš, máš nahrávat Volodymyrovi, a ne Vladimiru Vladimiroviči. Bojím se o mladé, aby neztratili kritické myšlení,“ podotkl bývalý senátor.

