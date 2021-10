Za dostavbu Dukovan si nejspíš pořádně připlatíme. Zbořil přináši informace z USA, které se neříkají

reklama

Politolog Zdeněk Zbořil si všiml několika zajímavých věcí. Jde o dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. V rozhovoru pro První zprávy upozornil, že v těchto dnech si na Korejském poloostrově připomínají svátek Zrození národa a svátek Osvobození od japonské okupace.

„Nás to zaujalo, protože v Praze proběhla oslava nebo nepřímá oslava těchto dvou dnů. Akce se jmenovala Korejský národní den v Praze a konala se ve Valdštejnské zahradě. Jakýmsi garantem a hostitelem byl Senát Parlamentu ČR a kromě koncertu a recepce, které se zúčastnilo mnoho českých celebrit, tak tam vystupovali také představitelé jednak diplomatických kruhů ministerstev zahraničí, ale také představitelé korejské korporace KEPCO, což je korejská obdoba ČEZu a je to korporace zabývající se problémy energetiky. Je to společnost s téměř 70% státní účastí, takže to je o něco více než v ČEZu a zřejmé je, že je jednoznačně kontrolovaná státem a podporovaná státem,“ popisuje Zbořil v úvodu.

To by podle politologa mohlo souviset s předchozími prohlášeními prezidenta republiky Miloše Zemana, o tom, že jadernou elektrárnu Dukovany dostavějí „Američané a Korejci“. Zbořil také upozornil na ne zcela dobrou kondici právě americké společnosti Westinghouse, která by se měla na dostavbě Dukovanech zřejmě podílet.

„A ještě jedna zajímavost, která s tím souvisí, KEPCO se snažilo vykoupit ekonomicky krachující Westinghouse. Pokud pan prezident myslel těmi Američany, takzvané Američany, tak bychom měli vědět, že jde o ekonomicky neúspěšnou společnost. Ty dva projekty, které realizovala na půdě Spojených států, byly mimořádně předražené a vzbudily velkou nevoli a změnu vlastníků té společnosti. Dokonce i KEPCO se snažilo tuto společnosti koupit. V jakém stavu je ten prodej dnes nevíme, ale v každém případě jakákoliv takováto transakce by zaručovala v uvozovkách mnohonásobné zvýšení cen za dostavbu jaderné elektrárny,“ vysvětluje politolog.

Za bezpečnost si tak dle něj připlatíme. „V každém případě ta korejská participace bude pro Senát České republiky, který do celé té akce tak nešťastně zasáhl, jakousi příležitostí, aby vysvětlil, proč ta naše tak zvaná bezpečnost musí být tak drahá, jak zmiňují včerejší nebo předvčerejší Lidové noviny. Drahá prý být musí, nebo dražší být musí, protože je to tak závažná věc, že si do té naší kalkulace budeme muset započítat i náklady na jadernou bezpečnost,“ dodává Zbořil.

