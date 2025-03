Záchrana Petra Fialy se porouchala kvůli staré básničce

Podporujte Fialovu vládu v jejím úsilí k podpoře obranyschopnosti našeho státu! Přimlouvají se za to umělci a další známá česká jména v čele s Milanem Uhde, Tomášem Halíkem, Ivanem Trojanem, Michaelem Kocábem, Michaelem Žantovským a dalšími.

Podle signatářů této výzvy je Fialův plán cestou k nové evropské rovnováze a stabilitě a ke zvýšení autority české diplomacie.

„Uskutečnění tohoto plánu si vyžádá řadu let, rozsáhlé investice a může se projevit snížením naší životní úrovně. Je to však jediné východisko z krize, kterou nyní prožíváme. Není to poprvé, několikrát jsme se museli v ohrožení spokojit s postavením trpné oběti. Tentokrát je tu vláda, která předkládá jiné řešení, a to reálné při vší obtížnosti a závislé hlavně na nás. Jsme přesvědčeni, že ji v tom máme podporovat, a vřele se za to přimlouváme,“ tvrdí se v dopisu.

Vedle mediálně více či méně známých tváří se podle veřejných zdrojů pod výzvu podepsalo zhruba 650 lidí, což už stihl ocenit premiér Petr Fiala. „Děkuji všem, kteří se veřejně přihlásili k naší odpovědné snaze i přes negativní a nezodpovědnou kampaň, kterou proti nám vedou opoziční strany. Mám velkou radost, že se připojují další stovky občanů. Vaše podpora pro mě hodně znamená. Teď je čas uhájit svobodu, slušnost a odpovědnost,“ napsal Fiala na síti X.

Podle mediální analytičky Ireny Ryšánkové mají lidé z umělecké sféry dlouhodobě tendenci poučovat ostatní v tom, co je správné a co není. „Umělci a ‚osobnosti‘ mají pozoruhodnou schopnost a touhu sdělovat ‚prostému lidu‘, co si má myslet. Je to v pořádku potud, pokud ty, co si nemyslí totéž a nepodporují tytéž nezačnou nálepkovat a prohlašovat je za nedemokratické a nepřátelské. Což obvykle dělají, aniž si uvědomují, že nedemokratické je právě tohle. Někteří z umělců dokonce mají tak výrazný ‚negativní potenciál‘, že přihlášením k Fialovi odradí ty, kteří by jinak váhali. Podpora premiéra Petra Fialy možná šla od srdce, ale ničemu nepomůže. To, že Evropa není schopna své vlastní obrany, není neznámá věc, o tom se mluví desetiletí. Mluví,“ zdůrazňuje, že jde o rétoriku a nikoli činy.

„Dopis je tedy vlastně jakýmsi předvolebním apelem – volte Petra Fialu. Nepomůže to. Ono totiž nejde vůbec o to, že by se současná opozice pokoušela nějak pokoutně urvat moc. On ji Petr Fiala sám pokorně nese na zlatém podnose. Fiala neumí mluvit s lidmi, působí odtrženě a studeně, jeho pokusy o nějaké ‚hluboce lidské‘ momenty vyznívají legračně. Jeho PR tým měl šanci udělat z něj profesora, jemuž ty vztahy a tancování na TikToku nejdou a je takový, jaký je. Místo toho jej žene do legračních a trapných momentů, z nichž Nutella je možná nejikoničtější, ale to nejmenší. Snížení životní úrovně, protože potřebujeme zbrojit, je zaznamenáníhodné sdělení v dobách, kdy se životní úroveň již tak snížila a snižuje se i nadále. Znamená to tedy, že pokud si chudí začnou stěžovat, pak jsou proti obranyschopnosti země? Dopis umělců a těch, kteří se považují za osobnosti, zní jako kdybychom byli Německo nebo Francie. Nejsme. Obranu Evropy nezachráníme, můžeme maximálně apelovat na spolupráci a dělat, co můžeme. Plácnutím do vody ruskou ponorku nezničíme,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Irena Ryšánková.

Komentátor Petr Holec se při pohledu na výzvu umělců vedenou Milanem Uhde zaměřil i na samotného autora a jeho starou báseň velebící komunistického prezidenta Gottwalda i dnes současnou vládu Petra Fialy.

„Premiér Petr Fiala sice nemá talent na vládnutí a úspěšnou správu země, zato má ale přímo výjimečný talent na to obklopit se bandou šašků a být aspoň výjimečně směšný. Ta parta, co teď pro Fialu doma v Brně bačuje podpisy na zbrojení, to je ta samá jako ta, co předtím začala vyvolávat vlnu na podporu Fialy ve volbách. Podpisy pro Fialu na cokoli ochotně prodává například klaun Bolek Polívka, jemuž předtím brněnská primátorka z ODS Markéta Vaňková poslala za podporu ve volbách 18 milionů korun. Jen je veřejně vykazuje jako dotaci Polívkovu divadlu. A ten teda ‚hraje‘ o sto šest! Podpis ale rád přidá i Milan Uhde, který dokázal lyricky velebit Klementa Gottwalda i Václava Klause, i on umí být rozkročený,“ řekl pro ParlamentníListy.cz.

Všímá si, že současnou vládu podporuje i známý novinář. „Fiala ovšem dokázal za srdíčko chytnout i mediálního aktivistu z vládních Novinek Alexandra Mitrofanova, který se teď pro změnu účastní besed s Fialou. A i tihle dva se skvěle našli. Fiala vrací totalitu do Česka dnes, Mitrofanov ji v novinách tužil už před rokem 1989. Je to prostě jeden morální maják vedle druhého, samí hodnotoví lidé! Škoda jen, že se toho nedožil Zdeněk Nejedlý,“ naráží Petr Holec na komunistického historika a ministra.