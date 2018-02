Začíná schůze Sněmovny, poslanci by mohli řešit referendum

27.02.2018 6:48

Poslanci se dnes odpoledne sejdou na další letošní řádné schůzi Sněmovny. Měli by na ní projednávat například návrh ústavního zákona o referendu, který předložilo hnutí SPD, měli by opět volit předsedu sněmovní komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů a mohli by se v závěrů schůze dostat i ke schvalování vládních návrhů zákonů.