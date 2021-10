Žádné pnutí necítím, divil se u Moravce Michálek. Ať mu to Pekarová přijde říct osobně

reklama

Moravec na úvod druhé hodiny diskuse připomněl, že odcházející vláda Andreje Babiše (ANO) chce snížit DPH u energií naplno, což je v rozporu s právem EU, na což upozorňovala i ministryně spravedlnosti za ANO Marie Benešová, ale ostatní členové vlády ji přehlasovali.

„O čem vypovídá nerespektování názorů ohledně názoru předsedkyně Legislativní rady vlády a ministryně spravedlnosti Benešové na nulu?“¨zeptal se Moravec.

„Nevím. Vláda by měla respektovat názory právních odborníků, ale dokážu si představit situaci, že se od tohoto názoru odkloní,“ vysvětloval Pelikán. Zdůraznil také, že často trvá, než se sejde celé Legislativní rada vlády a v takových chvílích se postupuje tak, že se vychází z názoru předsedy, který se zajímá o názor odborníků po telefonu. „Na tuto oblast já se odborníkem necítím, takže jsem rád, že mi nikdo nevolal,“ řekl Pelikán.

Pár slov pronesl také na konto soudů, které rušily nejedno proticovidové vládní opatření. Prý si několikrát položil otázku, zda soudci někdy stáli na straně výkonné moci a zda si jsou vědomi toho, co jejich rozhodnutí vyvolalo. „Byli jsme v bezprecedentní situaci, v níž je někdy třeba nejprve vládnout a pak teprve domýšlet důsledky,“ řekl Pelikán.

Pánové se shodli na tom, že lidem je třeba v této energetické krizi pomoci, ale o tom, jakými konkrétními cestami se má lidem pomoct, to je ještě věc k debatě.

Moravec poté nasměroval diskusi k ustavování nové vlády a nové Poslanecké sněmovny a připomněl, že předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová mluvila v rozhovoru pro deník Právo o napětí v Pirátské straně.

A tady se Michálek důrazně ohradil. „Já nevím, z čeho paní Pekarová Adamová vychází, protože s námi o tom nemluvila, takže předpokládám, že nám to řekne na dalším jednání. Já tam žádné zásadní pnutí necítím a myslím si, že to jednání pokračuje dobře,“ zaznělo od Michálka.

Pusťte nás na ně, porveme se za vás!

Rochníme se v tom dvacet let

Pak moderátor nastolil téma budoucích plánů na ministerstvu spravedlnosti.

Michálek zdůraznil, že je třeba realizovat to, co si přejí občané, např. demonstranti na akcích spolku Milionu chvilek, kteří volali po posílení nezávislosti státního zastupitelství a po dalších věcech.

Pavel Blažek tady oponoval, že státní zastupitelství nezávislé je. „Podle mého názoru v některých oblastech až moc,“ upozornil Blažek s tím, že pokud má vláda nést odpovědnost i za práci státních zástupců, kteří jsou součástí moci výkonné, musí mít možnost do této soustavy také zasahovat, protože jinak by kabinet nesl odpovědnost za něco, co by nemohl ovlivnit.

Podle Blažka je třeba vést nejen na toto téma diskuse. Dialog musí být základem pro dosažní nějakého konsenzu a případných změn. V této souvislosti Blažek připomněl, že on a Robert Pelikán již byli ministry spravedlnost a znají několik lidí na ministerstvu a ví, jak s nimi mluvit. „Tady já mám malinkatou výhodu oproti panu Michálkovi a nemluvím o panu Pelikánovi,“ naznačil Blažek.

Pelikán s Blažkem si poté něco pošeptali a Moravec je napomenul jako malé školáčky: „Pánové, nešuškejte si,“ vyčinil hostům.

Diskuse se vrátila k debatě o změnách na státním zastupitelství a Pelikán ve shodě s Blažkem upozornil, že se u některých státních zástupců může ukázat, že nepostupují při práci dobře, ale takové státní zástupce je obtížné odvolat, protože uspět s kárným řízením není nic jednoduchého.

Michálek tady nabídl zcela opačný pohled. „Vždyť se v tom rochníme dvacet, třicet let, tak je potřeba do toho říznout a jenom o tom nemluvit,“ pravil s tím, že Piráti mají ve svých návrzích i cestu k odvolání toho státního zástupce, který sice neudělá žádnou zásadní chybu, ale svůj úřad evidentně nezvládá.

Blažek: Mohla by se nám zhroutit republika

Blažek se opět vrátil k tomu, že spolu členové koalice musí hovořit, aby vláda fungovala opravdu efektivně.

Zdůraznil, že Piráti, ODS a další členové koalice musí spolu mluvit a nesmějí k sobě navzájem přistupovat s předsudky, že v ODS sedí staříci, kteří už jsou v podstatě na odchodu, a že u Pirátů sedí mladí lidé, kteří ještě nemají téměř žádné zkušenosti, takže by měli jen sedět a učit se. Takto by to podle Blažka nešlo. „Moje zkušenost s Piráty je dobrá. Pokud jde o dialog. Opravdu je,“ zdůraznil Blažek.

Nakonec řekl pár slov ještě na konto prezidenta. „Nejsem nadšený z představy, že kdybychom toto udělali, tak dojde k obrovské kumulaci funkcí v rukou některých lidí, a to je něco, proti čemu já jsem brojil. Nejstrašnější by bylo, kdybychom to udělali a za 14 dní bychom se dozvěděli, že je prezident schopen vykonávat svůj úřad. To by se nám také mohla republika zhroutit. Takže raději tisíckrát měřit,“ varuje Blažek.

