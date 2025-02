Zádrhel kolem Dukovan. Insideři ukazují na Westinghouse

„Tak to vypadá, že si Westinghouse namazal korejské KHNP na chleba. Pro české podniky je to špatná zpráva – na případné dodávky dílů a zařízení pro Dukovany II (a možná Temelín II) nebudou navazovat dodávky pro další korejské bloky jinde v EU,“ upozornil David Tramba, novinář se specializací na energetiku.

Naděje českých podniků klesají

Ve svém článku pro Ekonomický deník Tramba uvedl, že s tím, jak se KHNP vzdává účasti v jednání o nových blocích ve Švédsku, Slovinsku a zřejmě i v jiných zemích, klesá naděje, že český průmysl by v budoucnu mohl dodávat díly a zařízení pro další korejské bloky. Pro české firmy to není dobrá zpráva. Místo velkého restartu jaderného průmyslu, který by navázal na éru, kdy někdejší československé podniky postavily 14 bloků v Jaslovských Bohunicích, Dukovanech, Mochovcích a Temelíně, to teď vypadá spíš na „kusovou výrobu“ pro dva až čtyři nové bloky na domácí půdě.

Korejci vyklízejí trhy

Lednová dohoda o řešení patentových a licenčních sporů mezi KHNP a Westinghousem má být vítězstvím druhé strany. Korejcům sice zůstala možnost stavět nové bloky v Česku, ale většinu perspektivních trhů musejí vyklidit a ponechat zde volné pole působnosti americkému konkurentovi.

Krátce po uzavření této dohody přišly podle Tramby zprávy, že se KHNP stahuje z jednání o stavbě nových jaderných bloků ve Švédsku a Slovinsku. Korejci mají vzdát snahu uspět v nizozemské soutěži na nové reaktory.

Česko jedinou zemí v Evropě s korejskými reaktory

Velmi nejistý je také osud předloni oznámeného projektu na stavbu jaderné elektrárny s korejskými reaktory typu APR1400 v polském Pątnově, kde investorem mělo být sdružení elektrárenských skupin PGE a ZE PAK. Důsledkem pak může být to, že Česko se stane jedinou zemí v Evropě s korejskými reaktory. Pro český průmysl pak nebudou dostupné zakázky na výstavbu dalších reaktorů na blízkých evropských trzích. Nejbližší uživatelé podobných reaktorů, s nimiž bude možné vyměňovat si zkušenosti, náhradní díly či společně řešit provozní problémy, se budou nacházet až na Blízkém východě.

Vize jaderného Česka, ve kterém do roku 2050 vyrostou čtyři nové velké jaderné bloky a až deset menších modulárních, tak postupně dostává další trhliny. Vedle spolupráce s Korejci se komplikují také jednání o strategickém partnerství Skupiny ČEZ s britskou společností Rolls-Royce SMR. Chybí zde shoda na tom, kde bude umístěna výroba hlavních dílů reaktoru – ČEZ navrhuje plzeňskou Škodu JS, Rolls-Royce preferuje výrobu v Koreji.

Vláda Petra Fialy za úplné hlupáky

Vývoj situace nepotěšil investora Michala Šnobra. „Vláda Petra Fialy za úplné blbce ohledně projektu/tendru JEDU2. Jak už jsem psal dříve a jak píše David Tramba, KHNP v EU kompletně ustoupilo Westinghouse. Opouští Evropu. Fakt ještě někdo věří, že výhradně pro Česko budou vyvíjet AP1000, který nikde jinde na světě nestojí, nestaví se (mají 1400 MW)? K tomu jsme trapně zametli s francouzskou EDF, která se bude ze všech sil bránit, a to i na půdě EU, kde je korejský projekt nežádoucí. Navíc Korejci nenaplní očekávání českého průmyslu,“ napsal Šnobr na síti X.

Dukovany jsou v provozu od roku 1985

KHNP je státní společnost a největší jihokorejský výrobce elektřiny, který vyprodukuje přibližně 30 % celkové domácí poptávky. Vybudovala 36 bloků jaderných elektráren po celém světe – jen v Koreji jich provozuje 24 a pět dalších je ve výstavbě v Koreji a ve Spojených arabských emirátech.

Jaderná elektrárna Dukovany je první jadernou elektrárnou postavenou na českém území. První reaktorový blok byl uveden do provozu v květnu 1985 a od července 1987 jsou v provozu všechny čtyři výrobní bloky. V rámci zvyšování účinnosti a využití výkonových rezerv došlo ke zvýšení instalovaného výkonu z původních 4 × 440 MW na současných 4 × 510 MW.

