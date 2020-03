Zakašlané VIDEO plné bolesti: Dívky z Prahy mají koronavirus. Posílali je od čerta k ďáblu, brečely. Selhání státu?

reklama

„Rozhodly jsme se pro vás natočit video s informacemi, na které jste se ptali a které vás zajímají ohledně koronaviru, protože jsme obě s Péťou nakažené a myslíme si, že je dost důležité, aby veřejnost věděla, že to fakt není sranda a co to obsahuje. Takže já asi začnu tím, jak to začalo u mě,“ říká jedna z dívek na videu, Eva. Druhá velmi výrazně kašle.

„Já jsem tedy jednoho dne, je to asi šest dní zpátky, se probudila ráno, měla jsem 39 horečku, bylo mi strašně zle, kašlala jsem a volala jsem svojí praktické doktorce,“ vypráví dívka a dostává přitom kašel. „Řekla jsem jí, že mám tyhle příznaky a ona mě odkázala na 112. Volala jsem na 112, tam mi řekli, že pokud se nedusím a nejde mi o život, tak s tím nic neudělají, a mám zavolat na hygienickou stanici. Hygienická stanice je totálně, ale totálně zahlcená, takže dovolat se tam je šílenost. Já jsem tam volala 4,5 hodiny a to bylo vlastně před týdnem. Teď je situace jiná,“ vypráví.

„A dovolala jsem se tam, tam mi řekli, že pokud jsem nebyla v zahraničí a nepřišla do kontaktu s nakaženou osobou, tak nemám nárok na testy, na nic a mám jít za svou praktickou lékařkou. Ta mi řekla, ať dorazím osobně, takže jsem dorazila do ordinace, paní doktorka mě vyšetřila, nebo jenom tak na mě koukla, vysmála se mi za roušku. Řekla mi, že to nemusím nosit, že to není potřeba, že mám obyčejnou chřipku, ať si vezmu paralen a jedu domů. A že není potřeba karanténa. Takže se mi ulevilo, cejtila jsem se trochu trapně, že dělám scény... Jela jsem domů. Ještě mě vyzdvihli rodiče, dojela jsem na nákup s tím, že prostě jsem v pohodě. Radši jsme si udělali zásoby. No, ale ten stav se začal zhoršovat,“ popisuje dívka, jak jí neustupovaly horečky.

„Dnes je to šestý den, my máme prostě pořád 38–39, kolísavě, strašný bolesti hlavy, ale fakt jako neuvěřitelný, že prostě já třeba celou sobotu jsem fakt probrečela,“ dodává dívka, která se pak vydala s kamarádkou pro antibiotika do Motola na pohotovost. Jely metrem.

„Tam mě vyšetřila paní doktorka, která mě strašně seřvala, byla hrozně naštvaná, protože mi řekla, že mám pravděpodobně koronavirus a že jsem ji právě asi nakazila. Že jsem strašně nezodpovědná. Což mi bylo hrozně líto, ale vycházela jsem na základě své praktické lékařky,“ sdělila dívka. Lékařka si vzala ochranný oblek až poté, následně jí udělala test na koronavirus. „Den poté mi volali z nemocnice, že je pozitivní. Od té doby jenom ležíme doma, spíme, nemáme žádnou energii, jsme strašně unavené,“ popsala dívka.

Její kamarádka Péťa pak rovněž popsala své příznaky. „V neděli jsem lehla a vlastně furt to graduje, začalo to dýcháním, přidaly se horečky, když si vezmu Paralen, mám 37, špatně se mi dýchá. Bolí mě hrozně zuby, oči, celé tělo, jakmile se něčeho dotknu, tak mě to strašně bolí. A jsme hrozně unavené. To nejhorší je asi ta hlava a ty plíce, že člověk nemůže nic,“ řekla.

Dívky si pak také postěžovaly, že se o ně nikdo z lékařů a hygieny nestará. Zároveň si jedna z dívek stěžovala na to, že jí nechtěli udělat test, i přestože bydlí s kamarádkou nakaženou koronavirem v malém bytě. „Řekli mi, že těch žádostí je tak moc, že se ke mně dostanou asi za týden,“ podotkla. Tím pádem není ani vedená jako infikovaná osoba.

Druhé dívce, když lékař volal a oznamoval jí pozitivní test, tak jí řekl, ať je statečná, a pokud se bude dusit, má volat 155. Jinak má ležet v posteli a brát na horečku Paralen. Tato dívka popsala i to, jak chodila na univerzitu, protože o nemoci nevěděla. Zároveň uvedla, že hygienickou stanici nezajímají lidé, se kterými přišla do kontaktu na začátku onemocnění, ale až těsně před samotným odběrem vzorku. Podle jejích slov jde o selhání hygieny.

Závěrem vyzvaly k nošení roušek i rukavic a k zodpovědnosti.

