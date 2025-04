Zákaz pobíhání Nory Fridrichové po sněmovně má peprné pokračování

Po odchodu z ČT se Nora Fridrichová snaží v mediálním světě protloukat na vlastní pěst. Jakým způsobem je možno vidět například na videu s předsedou SPD Tomiem Okamurou.

Psali jsme: Fridrichová honila Okamuru kvůli Ukrajině. Dvakrát

Anketa Má mít Nora Fridrichová právo pobíhat po sněmovně dle svého uvážení? Ano 0% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 93 lidí

To jí ale může podstatně ztížit „tajemný e-mail“, který dostala podle adresy z kanceláře Poslanecké sněmovny, z odboru médií a marketingu. Fridrichová si na videu stěžuje, že e-mail není podepsaný. E-mail ji informuje, že byla zamítnuta její žádost o akreditaci do Poslanecké sněmovny. A to kvůli nesplnění podmínek nutných pro její udělení.

Anketa Které z menších opozičních stran se dostanou do PSP ČR? Motoristé sobě i STAČILO! 77% Jen Motoristé sobě 1% Jen STAČILO! 17% Ani jedna 2% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 10537 lidí

„Vážená paní Fridrichová,

dovolujeme si Vás informovat, že byla v systému jednorázových akreditací zamítnuta Vaše žádost o akreditaci z důvodu nesplnění podmínek nutných pro její udělení.

Váš nový on-line projekt nepřináší zpravodajství o jednání Poslanecké sněmovny a jejích orgánů, což je účelem novinářských akreditací, které Odbor médií a marketingu vydává. Minulý týden jste se akreditovala na jednání výborů, ale neúčastnila jste se jich. Akreditace jsou vydávány za účelem informování veřejnosti o jednání Poslanecké sněmovny a jejích orgánů sdělovacími prostředky s celospolečenským dosahem, nikoli za účelem generování nesouvisejícího placeného obsahu.

Z výše uvedených důvodů Vám tedy musíme oznámit, že Vaší žádosti o akreditaci nebylo vyhověno.“

Toto je anonym, který mi oznámil, že jsem přišla o akreditaci. Měla jsem přitom pečlivě nastudovaná pravidla pro novináře a snažila se je maximálně dodržovat, abych nezavdala záminku - jsem si vědoma toho, že se svým projektem jsem maličká. Na údajné argumenty ke zrušení: 1. Není… https://t.co/wmz2xVAkIz pic.twitter.com/3zcr4ljjgu — Nora Fridrichova (@NoraFridrichova) April 6, 2025

„Nepřináším zpravodajství o jednání sněmovny a jejích orgánů? A co tedy přináším?“ ptala se řečnicky Fridrichová. A také protestovala, že není povinnost se jednání výborů zúčastnit, když se na ně akredituje. „Navíc, já tam na výborech byla. Třeba šéfky poslanců ANO Aleny Schillerové jsem se ptala, proč premiéra Fialu nazvala parchantem,“ ukázala Fridrichová video. Jenže na něm není jednání výboru, ale Schillerová, jak přichází na jednání.

Anketa Je dobře, že máme přímou volbu prezidenta? Je to dobře 88% Není to dobře 12% Je to úplně jedno 0% hlasovalo: 27 lidí

Novinářka se vymezila i proti osočení z generování „nesouvisejícího placeného obsahu“. „Tohle už je úplně mimo. Všechna média v ČR jsou placeným obsahem. V případě veřejnoprávních médií tuto platbu nařizuje dokonce i zákon,“ řekla. Na obvinění, že se jedná o nesouvisející obsah však Fridrichová nereagovala.

Ve videu ještě zmiňuje, že Poslanecká sněmovna je v podstatě jediné místo, kde je možné politikům položit dotaz. „A zeptat se na cokoliv, včetně nepříjemných věcí, které má ale veřejnost právo znát,“ dodala Fridrichová a podporuje ji v tom Radek Bartoníček z Aktuálně.cz. Stěžuje si také na to, že může poslance natáčet jen v tiskovém středisku a ve foyeru před tiskovým střediskem. Kromě Bartoníčka se ve videu objevil ještě Jindřich Šídlo ze SeznamZpráv a Petros Michopulos z podcastu Kecy a politika.

„Já jsem tedy podle všeho první, kdo z novinářů přišel o svou akreditaci v Poslanecké sněmovně. Navíc na základě nesmyslů. A pozor, personál tiskového odboru sněmovny si s tímto nástrojem zjevně pohrává rád. A důvod? Když si na novináře stěžují politici,“ sdělila. A následoval segment o Tomio Okamurovi.

K odmítnutí akreditovat Noru Fridrichovou se pro ParlamentníListy.cz vyjádřil komentátor Petr Holec. Ten považuje rozhodnutí za správné.

„Sněmovna se díkybohu zachovala správně. Nora Fridrichová si chtěla z parlamentu udělat osobní Clash of the Stars, který bude monetizovat. Už její ‚rozhovor‘ s šéfem SPD Tomiem Okamurou ukázal, že to budou její klasické antiopoziční propagandistické štěky zabalené do novinařiny. Mělo to stejnou hodnotu jako trollové ze socek a ti taky nemají akreditaci ve sněmovně, protože si obsah vytvoří doma sami. Nepotřebuje ji proto ani Fridrichová,“ míní.

Anketa Které z menších opozičních stran se dostanou do PSP ČR? Motoristé sobě i STAČILO! 77% Jen Motoristé sobě 1% Jen STAČILO! 17% Ani jedna 2% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 10537 lidí

Za Fridrichovou se postavila další bývalá tvář ČT, Světlana Witowská. „Politici jsou placeni z daní. Právo ptát se máme všichni, pro novináře je to povinnost. K rozhodnutí nedat Noře Fridrichové akreditaci by měla mít sněmovna vážný důvod, jinak nemůže obstát. Stát by se to mohlo komukoliv z nás. Ptám se proto sněmovny – kdo a proč to rozhodl?“

Marek Švehla z Respektu to považuje za neakceptovatelné jednání, které musí sněmovna vysvětlit, vysvětlení chce i po předsedkyni sněmovny Pekarové. Stejně tak bývalý politik Ivan Gabal.

„Otázky novinářů v Poslanecké sněmovně? Jen některé a jen od někoho. A když se otázky politikům nelíbí, dostane reportérka vyrozumění o ztrátě vstupu. Nepodepsané,“ stěžoval si partner Fridrichové, Robert Záruba.

Politici jsou placeni z daní. Právo ptát se máme všichni, pro novináře je to povinnost. K rozhodnutí nedat @NoraFridrichova akreditaci by měla mít @snemovna vážný důvod, jinak nemůže obstát. Stát by se to mohlo komukoliv z nás. Ptám se proto @snemovna - kdo a proč to rozhodl? https://t.co/HFsM2QbN8L — Světlana Witowská ???? (@SvetlanaWit) April 6, 2025

Naprosto neakceptovatelné jednání, které musí @snemovna vysvětlit. Mě by navíc zajímalo i vyjádření @market_a jako předsedkyně parlamentu, kde se tohle děje. https://t.co/Kdv2x8BoWb — Marek Svehla (@mareksvehla) April 6, 2025

Tohle si myslím kancléř Poslanecké sněmovny nemůže dovolit a měl by to projednat Organizační výbor Psp. Přinejmenším poskytnout vysvětlení, a pokud ne, tak jde o nehoráznost, která není akceptovatelná. https://t.co/gFMfbV6njp — Ivan Gabal (@ivan_gabal) April 6, 2025

Otázky novinářů v Poslanecké sněmovně? Jen některé a jen od někoho. A když se otázky politikům nelíbí, dostane reportérka vyrozumění o ztrátě vstupu. Nepodepsané. https://t.co/wj9KrV3cqj — Robert Záruba (@robertzaruba) April 6, 2025

Redakce PL je s chodem a fungováním systému akreditací v Poslanecké sněmovně obeznámena. Jednorázovou i stálou akreditaci nezískávají novináři, tedy jednotlivci sami za sebe, ale získávají ji média, která pověřují své pracovníky parlamentním zpravodajstvím. Tito lidé pak mohou akreditaci ke vstupu do sněmovních prostor získat.

„V praxi jde o to, že systém akreditací do sněmovny je založen na tom, aby daný novinář a médium, které reprezentuje, přinášeli skutečně parlamentní zpravodajství. Aby informovali o tom, co se děje na schůzích i na jednáních výborů. Někdo takový akreditaci získá. Určitě nemůže být udělena někomu, koho práce sněmovny jako orgánu nezajímá, mediálně ji nepokrývá a jen po chodbách účelově a opakovaně nahání některé poslance s cílem získat nějakou senzaci. To není parlamentní zpravodajství,“ sděluje nám zdroj ze sněmovny, který daná pravidla zná.

Potvrzují to i další novináři, kterří dlouhodobě akreditaci do Poslanecké sněmovny mají. Poslanecká sněmovna tento systém drží dlouhodobě. Shodují se v tom, že nemůžete jen tak přijít, říct, že jste novinář a pracovníci sněmovny vám jen tak vydají kartičku, se kterou tam budete už napořád chodit. Chtějí vědět, že jste parlamentní zpravodaj a tu práci skutečně děláte. Jde o praxi, která je stejným způsobem uplatňována historicky.

Psali jsme: Nora zášti s návyky z ČT. Žantovský o nové atrakci na sněmovních chodbách Ta propaganda není gratis, vysvětluje Holec. Fiala prostě ČT potřebuje „V ČT bych dělat nemohla.“ Fridrichová a Tvarůžková zapnuly kameru. A palba začala Fridrichová tam hraje sama sebe, pobavilo Žantovského. Nasvítil problém ČT