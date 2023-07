Zametání ulic? Uprchlíci do práce a všichni. Německo tvrdě

27.07.2023 8:46 | Monitoring

V Německu běží debata, že by si uprchlíci, kteří chtějí žít v nejbohatší zemi EU, měli povinně najít práci. A pokud si jí nenajdou, alespoň veřejně prospěšné práce, měli by se jim snížit sociální dávky. S tímto požadavkem přišel například bavorský politik Alexander Dobrindt z opoziční CSU. Ale nebyl sám. Podobně to vidí i někteří politici, jejichž strany jsou součástí dnešní vládní koalice. Z řad FDP dokonce zaznělo, že uprchlík, který nechce v Německu začít pracovat, by měl zemi opustit. Sociální demokraté to však vidí jinak.