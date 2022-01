Zamotaný pirát, zmatená Witowská povzdechla. Miliony lidí by chtěly odpověď, ale...

Náměstek ministra zdravotnictví pro covid Josef Pavlovic (Piráti) se pořádně zapotil v pořadu Interview ČT24, kde s ním vedla rozhovor Světlana Witowská. Poté, co po pár minutách usoudila, že politik asi neví, která bije v otázkách epidemie, konkrétně pak v otázce testování a karantény, na jeho zmatek a marné hledání slov reagovala jen nevěřícnými povzdechy a konstatováním, že „je to asi moc složité“.

Pavlovic nejprve hovořil o změnách v karanténách a testování, týkaly se například certifikátů, změn testování ve školách a zpřísňování návštěv ve věznicích, pokud jde o návštěvy zvenku. Zde ještě věcně a bez váhání zodpovídal Witowské otázky.

Moderátorka pak zmínila kritiku lékařů, že pravidla mění v krátkém čase už potřetí. Když ale nová vláda nastupovala, slibovala, že pravidla budou jasná, srozumitelná a předvídatelná. „Někteří lidé už ale nedokážou ty změny pobrat,“ podotkla a otázala se, zda změny budou už poslední. „Platnost změn by měla být od konce února, na konci února pak představíme dlouhodobější strategii,“ uvedl Pavlovic, který zároveň uvedl, že zatím nepřišel čas cokoli rozvolňovat, ani v testování.

U testování se téma chvíli pozdrželo. Witowská se pozastavovala nad tím, že v práci se lidé testují dvakrát týdně, zatímco děti ve škole pouze jednou týdně. Zajímala se, zda pro děti platí stejná pravidla jako v zaměstnání, že když mají pozitivní antigenní test, že by je negativní PCR test vrátil do školy.

„Když vyjde PCR test negativní, tak se můžete vrátit do školy,“ přimhouřil trochu nejistě oči Pavlovic. „Nemusím chodit do karantény?“ ujišťovala se. „Ne, ne, ne, tím je karanténa ukončena,“ odvětil náměstek. Moderátorka ale oponovala: „Já jsem dnes četla článek na Seznamu, který tvrdil, že děti to mají složitější, že tam v každém případě platí karanténa,“ citovala informaci z médií.

V tu chvíli se Pavlovic pustil do spletitého kolečka vysvětlování, až se do toho sám zamotal. „Možná tu dochází k nepochopení,“ usoudil a sáhodlouze vysvětloval, že je rozdíl mezi tím, co následuje po antigenním testu a co po rizikovém kontaktu. Když Witowská zopakovala svou otázku, zda tento postup platí i pro zaměstnance, Pavlovic se na chvíli zarazil, podíval se do prázdna a pak zase spustil o tom, že je několik způsobů, jak se lze dostat do karantény.

Stále nechápající Witowská, která žádala jasnou a věcnou odpověď, se po pár minutách zhluboka nadechla, Pavlovice snažícího se vymotat z otázky zarazila a konstatovala: „Je to trošku složité,“ smála se moderátorka a povzdechla si.

„Ano,“ dal jí Pavlovic za pravdu, ale nevzdával se a žádal, že by rád vysvětlil, proč je to tak složité. I na druhý pokus nebyla Witowská spokojena, protože neobdržela srozumitelné vysvětlení, tedy přišlo další povzdechnutí: „Tak hlavně že se v tom vyznáte vy...,“ podotkla. „A hlavně že se v tom vyznají i ti, kteří o tom rozhodují,“ rýpla si nejen do náměstka ministra zdravotnictví.

Na řadu přišla otázka, proč se nemusejí testovat děti ve školkách. Pavlovicova odpověď nebyla už překvapující: „Je to poměrně složité,“ upozornil raději předem Witowskou. Jako důvod uvedl, že samotesty pro tak malé děti nejsou vhodné, protože si je neumějí ani udělat.

Moderátorka se optala, proč nelze používat lízátkový samotest, který v Německu už běžně používají. Nato se Pavlovic už zcela zadrhl, zakašlal si a mlčky se bezradně díval na protisedící Witowskou. „V každém případě padlo rozhodnutí, že právě děti ve školkách se nebudou testovat,“ snažil se zachránit trapné ticho. „A to... právě z důvodu..,“ hledal slova. „Že si nemůžou udělat samotest,“ zopakoval již jednou vyřčenou odpověď.

K jeho smůle se Witowská rozhodla jej v jeho nevědomosti vykoupat: „Ani ten lízátkový test?“ tázala se opakovaně. „Ten lízátkový by připadal v úvahu, ale... eh, nemáme...,“ opět hledal Pavlovic slova. „Nemáme ho zde dostupný, nebo...,“ pokrčil již odevzdaně rameny.

Ovšem pak přišla další záludná otázka. „Co se týká karantény dětí, není tam náhodou pokyn hlavní hygieničky, že mají zůstat v karanténě, i kdyby měly negativní PCR test, pokud mají pozitivní antigen? Jste si jist, že to tak není?“ tázala se informovaná Witowská dále.

To se na ni bezradný Pavlovic už jen zmohl pousmát, opět si odkašlal a připustil, že si není zcela jist. „Přiznávám, že bych se momentálně... teďkon jako podíval na to opatření, ale nejsem si vědom, že by tam teď taková varianta byla,“ řekl nejistě. „Myslím, že spíš dochází ke směšování informace, co následuje po rizikovém kontaktu a co následuje po antigenním testu,“ doplnil. Moderátorka se poté raději přesunula k dalšímu tématu.

