Zaplať a drž hubu? Chalupský se opřel do mediální daně: Česká televize jako novodobý výběrčí výpalného!

„Nelze nalévat do sudu další vodu, aniž bychom věděli, zda jí není už dost a zda někde nevytéká množstvím různě velkých děr!" připomněl Chalupský a trefně dodal: „I raketýři za výpalné alespoň nabídnou ochranu. Česká televize říká: zaplať a víc nám do toho nestrkej nos, my jsme nezávislí."

Novela zavádí tzv. mediální daň pro všechny, kdo vlastní mobil, tablet, počítač – nebo třeba i herní konzoli. Bez ohledu na to, jestli se na Českou televizi dívají, nebo ne. „Tento systém má principiální vadu. Není to poplatek za službu, kterou využívám, ale prostě povinná platba bez ohledu na zájem. A to je špatně. Obchodní model si má poskytovatel nastavit sám – chceš peníze, trochu se snaž, nabídni předplatné jako Netflix,“ říká senátor.

Chalupský přirovnává celý systém k nechvalně známým autorským poplatkům OSA, kdy lidé platí i za to, že si koupí prázdný flashdisk na fotky z dovolené. „Takto z našich peněženek mizí přes miliardu ročně. A teď k tomu přibude další výpalné – tentokrát pro Českou televizi a rozhlas.“

Nově se povinnost platit bude týkat i zaměstnavatelů, institucí a obcí. Firma s více než 500 zaměstnanci zaplatí ročně 250 tisíc korun. A přitom může jít o nemocnici, školu nebo složku IZS. „Tohle je brutální zásah do veřejných rozpočtů. A aby toho nebylo málo, zákon zavádí automatické zvyšování poplatků podle inflace. Bez diskuse, bez hlasování.“

Senátor varuje, že nad těmito penězi není prakticky žádná efektivní kontrola. „Maximálně účetní audit, ale to měl i Motol, kde se léta kradlo. Veřejnoprávní média hospodaří s miliardami a kontrola? Nula. Proto jsme s kolegy navrhli, aby ČT a ČRo spadly pod dohled Nejvyššího kontrolního úřadu. A vsadím se, že kdyby zákon prošel, nestačíme se divit.“

A pak přišla možná nejzásadnější myšlenka celého projevu: „Největší službu by nám udělalo, kdybychom na půl roku vypnuli televizi. Začali se koukat z okna, do přírody, mluvili spolu. A přestali se nechat krmit jednostrannou propagandou,“ uvedl Chalupský, který odmítá, že by byl proti veřejnoprávním médiím. Naopak – podporuje jejich existenci. Ale jen za férových podmínek, s jasným obchodním modelem a důslednou kontrolou. A to je něco, co si z jeho pohledu ČT a ČRo zjevně nechtějí připustit.

„Nechci, aby se z občanů dělaly hloupé ovečky. Veřejnoprávní média mají být službou, ne výběrčím daní,“ uzavírá senátor.