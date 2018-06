Zapomeňte, že zakotvíte u nás! Matteo Salvini hnal od břehů Itálie další loď nevládní organizace naloženou uprchlíky

„Na to, že zakotví v italském přístavu, můžou zapomenout,“ napsal na twitteru šéf protiimigrační strany Liga a italský ministr vnitra Matteo Salvini. Podle něj Španělé nevyčkali, než dorazí Libyjci, a v rychlosti na palubu naložili desítky běženců, uvedla ČTK.

Loď migranty vzala na palubu v mezinárodních vodách, zhruba 55 kilometrů od libyjského pobřeží, informovala agentura AP. Během záchranné operace na místo později připlula i loď libyjské pobřežní stráže, která plavidlu nevládní organizace nařídila odplout do Španělska.

Italský ministr dopravy Danilo Toninelli uvedl, že obdržel formální žádost z ministerstva vnitra vedeného Salvinim, aby španělské organizaci Proactiva Open Arms neumožnili vstup do země s odůvodněním, že jde o „ohrožení veřejného pořádku“.

Zástupci španělské charitativní organizace informovali o incidentu z pátku, kdy jejich lodi italští představitelé sdělili, aby na nouzové volání pašeráckého plavidla plného migrantů nereagovala a nechala to na libyjské pobřežní stráži. Nedlouho na to se dozvěděli, že v oblasti ztroskotala loď s běženci a o život pravděpodobně přišlo 100 z nich. „Myslíme si, že to byli lidé právě z této lodi,“ tvrdí Ricardo Canardo z Proactiva Open Arms.

Po obdobných kauzách s loděmi Aquarius a Lifeline oznámil Salvini v pátek, že italské přístavy budou pro nevládní organizace, které pomáhají migrantům ve Středozemním moři, uzavřeny po celé léto.

autor: nab