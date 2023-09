reklama

Situaci na ukrajinsko-maďarské hranici zmapoval týdeník The Economist, tisíce lidí podle jeho informací uprchly do zahraničí. Muž, který se chce na Ukrajině vyhnout mobilizaci, může odejít před svými osmnáctými narozeninami. Starším mužům ukrajinští úředníci prodávali povolení vycestovat až za deset tisíc dolarů. Další varianta, jak se vyhnout mobilizaci, je podle listu i ta, že se studenti masivně zapisují na univerzity. Jednou z dalších možností také je zaregistrovat se jako pečovatel zdravotně postiženého člena rodiny, a to bez ohledu na to, zda péči člen rodiny skutečně potřebuje.

Někdo také využívá účelový sňatek s osobou se zdravotním postižením. Hodí se i rozvod nebo rozchod páru, přičemž děti jsou svěřeny do plné péče muže. „Je vidět, že fantazie k tomu, jak se vyhnout boji za politiku prezidenta Zelenského, nemá hranic,“ dodává k informacím z listu moderátorka Jana Bobošíková.

Generál této služby potvrdil, že na Ukrajině existuje vlastní verze Mossadu, jak přibližuje Bobošíková, jedná se o zpravodajskou službu Izraele, která má operovat mimo území státu Izrael. To znamená, že tato tajná služba provádí své operace mimo území Ukrajiny.

Zároveň list uvádí, že ukrajinská vražedná kampaň může být řízena impulzy, nikoli logikou, a některá zabití údajně prorusky smýšlejících Ukrajinců mají „užitečnou psychologickou roli“.

V souvislosti s válkou na Ukrajině bude ve středu projednávat návrh zákona z dílny ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) o prodloužení dočasné ochrany uprchlíků z Ukrajiny v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině do roku 2025. „V České republice jde nejméně o tři sta tisíc osob, které si oprávnění k dočasné ochraně prodloužily už nyní a mají garantovaná práva s ním spojená. Ti, kteří mají zájem pobývat na území České republiky za účelem dočasné ochrany, na ni budou mít podle novely zákona nárok až do 31. března 2025,“ glosuje Jana Bobošíková zákon lex Ukrajina.

Zároveň bude připraven speciální program včetně peněz, aby český stát mohl asistovat Ukrajincům při návratu na Ukrajinu. V oblasti školství mají nadále platit odlišná pravidla k přijímání ke vzdělávání, možnost upravit vzdělávací obsah, možnost výjimky pro požadavky na znalost českého jazyka pro pedagogy, kteří vyučují ukrajinské žáky. Platí také možnost výjimek z hygienických požadavků na školy a školská zařízení při rozšiřování kapacit. Všechna tato opatření mají za cíl integrovat ukrajinské žáky do vzdělávacího systému, přibližuje Bobošíková.

„V současné době se na mateřských, základních, středních a vyšších odborných školách vzdělává více než 52 tisíc ukrajinských dětí ve věku 3 až 19 let. Tento počet dětí, žáků a studentů je v rámci školního roku 2022 až 2023 stabilní. V porovnání dat z jarního sběru s údaji z podzimního sběru je patrné, že se počty ukrajinských azylantů snížily v základních, středních a vyšších odborných školách. Pouze u konzervatoří se počet ukrajinských žáků mírně zvýšil,“ uvádí Bobošíková s tím, že od začátku ruské invaze bylo na podporu ukrajinského asistenta pedagoga ze státního rozpočtu vynaloženo do 31. května letošního roku přes 330 milionů korun. Za jednoho asistenta platí stát zhruba 25 tisíc korun měsíčně. Finančně je tak zabezpečeno 740 ukrajinských asistentů, kteří poskytují podporu asi 18,5 tisícům ukrajinským dětem a žákům.

„Na adaptaci a socializaci dětí, které přišly z Ukrajiny, český stát doposud věnoval téměř půl miliardy korun. V souvislosti s prodloužením dočasné ochrany do března 2025 počítá Ministerstvo vnitra se zvýšením nákladů na administrativu o 1,1 miliardy korun. Pokud jde o zdravotní pojištění, bude českou státní kasu prodloužení dočasné ochrany stát zhruba pět miliard korun. Novela, která prodlužuje dočasnou ochranu pro uprchlíky z Ukrajiny, nepředpokládá zásadní vliv prodloužení ochrany na bezpečnost státu,“ dodává moderátorka pořadu Aby bylo jasno a dodává: „Věříte slovům z dílny ministra Rakušana? Anebo snad pochybujete?“

