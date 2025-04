Zatajená DNA, ignorovaný Facebook, sporné pachové stopy. Klíčové důkazy v případu Slopné pod drobnohledem

V čem přesně spočívají pochybnosti? A jak se k nim postavila justice? Těmto aspektům se mimo jiné věnovala i nedávná debata na XTV, kde byl hostem Luboše Xavera Veselého právě Dalibor Šimon.

Jedním z nejvážnějších bodů je tzv. zatajený důkaz DNA. Na místě činu se našla zakrvácená kukla s genetickou stopou. Ta nepatřila ani jednomu z obžalovaných, ale byla přiřazena slovenskému recidivistovi Zoltánu Kováčovi. Slovenská policie tuto informaci předala českým orgánům, konkrétně státnímu zástupci Leovi Foltýnovi. Ten však informaci nepředal soudu. Učinil tak až poté, co už padly rozsudky. Před soudem své jednání označil jako „taktické rozhodnutí“.

„Měl to okamžitě předat soudu. Místo toho to dal do šuplíku a čekal, až bude po všem,“ uvedl Dalibor Šimon v rozhovoru na XTV. Moderátor Xaver Veselý to okomentoval stručně: „To je estébák jak Brno.“

Podle kritiků šlo o flagrantní porušení práv obhajoby a manipulaci s průběhem řízení. DNA totiž mohla vést k úplně jinému pachateli. Jak ale upozorňuje Dalibor Šimon, místo toho byl jeho syn David postaven před soud na základě nepřímých důkazů a odsouzen na 20,5 roku. „Potřebovali obětního beránka. Můj syn měl auto a řidičák. To stačilo,“ říká.

Dalším problematickým bodem jsou pachové stopy. Ty měly být nalezeny na místě činu a měly odpovídat oběma obžalovaným. Metoda analýzy pachových stop však čelí dlouhodobé kritice kvůli své spolehlivosti. V tomto případě navíc odborné posudky upozorňovaly na to, že stopy mohly být kontaminovány. Místo činu bylo dezinfikováno ještě před příjezdem kriminalistů, navíc se na něm podle zpráv pohybovalo několik dalších osob, jejichž stopy se na místě rovněž našly. „Odborník potvrdil, že tam bylo víc než deset různých pachů. To přece znamená, že to není čisté,“ citoval Šimon znalecký posudek.

Kromě toho soud odmítl jako nevěrohodné digitální alibi Davida Šimona. Podle výpisů z Facebooku komunikoval v době činu s dívkou a byl fyzicky přítomen v restauraci v Uherském Hradišti. Tato komunikace je podle digitálních stop přesná na minuty. Přesto soudce Jiří Koudela prohlásil, že „elektronická komunikace není dostatečně přesná“ a důkaz odmítl.

Xaver Veselý k tomu v pořadu XTV poznamenal: „Elektronika je dneska přesnější než tenhle člověk. A mnozí občané by si mohli myslet, že je to blb.“

Dalibor Šimon v několika rozhovorech uvedl, že od začátku nešlo o hledání skutečného pachatele, ale o naplnění výsledku. „Potřebovali uzavřít případ. A našli si lidi, kteří se hodili. Ale že se přitom zničily životy – to už nikoho nezajímá,“ řekl.

O obnovu řízení bylo několikrát požádáno. Naposledy v roce 2024 a následně i 2025, kdy byly předloženy nové důkazy včetně analýzy sporných metod. Vrchní soud v Olomouci však žádost o obnovu řízení zamítl.

Případ tak zůstává uzavřen – přestože důkazy, které k rozsudku vedly, mají stále mnoho trhlin. Rodina Davida Šimona chce pokračovat v právním boji a obrátit se i na mezinárodní instituce. „Tohle není konec. Pokud to jinak nepůjde, půjdeme do Štrasburku,“ uvedl Dalibor Šimon na závěr vysílání XTV.