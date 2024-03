Zdraží se, budete na*raní, pořád přepočítávat, a pak si to sedne. Vzkazují Slováci ohledně eura

reklama

„Hodně se zdražilo, všichni byli nas*aní, ale pak si to sedlo,“ řekl ParlamentnímListům.cz chlapík v Čachticích nedaleko hradu krvavé hraběnky s tím, že něco podobného čeká Čechy. Ptali jsme se na společnou měnu Evropské unie (EU). Ostatně Slováci přijali euro před patnácti lety.

Euro s hradem krvavé paní

V Česku sílí hlasy pro přijetí společné měny EU. Ve svém prvním novoročním projevu vyzval například prezident Petr Pavel k tomu, aby Česko začalo dělat kroky k jejímu přijetí. A tak jsme se poptali lidí na západním Slovensku, jak to vypadalo před patnácti lety, když euro přijímali, a jak jsou s ním spokojeni.

„Už na slovenskou korunu skoro zapomínáme. V Česku by euro mohlo být výhodou pro export a taky lidé, co pracují za hranicemi, to mají mnohem jednodušší,“ dodal ještě muž z Čachtic. Z obce je to ke zřícenině čachtického hradu necelé tři kilometry a můžete tam za tři eura koupit bankovku s hradem v hodnotě nula eur. Zřícenina byla před lety předána do opatrování města Čachtice a od té doby se tam pořád něco buduje. Nově má být postaven domeček s toaletami. „Nedivte se, legenda o Alžbětě Báthoryové je dost známá,“ vysvětlili dva Britové, proč se vydali právě sem. Příběhy o hraběnce, o které kolují zvěsti, že se koupala anebo i pila krev služek, táhnou.

„Už si ani nepamatuju, odkdy ho máme. Pro mě pohodička, ale vzpomínám si, že lidi nadávali na zdražování,“ sdělila kavárnice v Piešťanech, lázních vyhlášených léčbou revmatických chorob.

Madagaskarský král a obchod s otroky

„Vy Češi s tím naděláte. V Unii už ho má většina, takže jste sto let za opicemi. Stejně ho nakonec bude mít celá Evropa,“ nepárala se s tím teenagerka v městečku Vrbové, která zrovna odcházela z historické konference, kam ji s třídou „zatáhla“ paní učitekla. V tamní kurii se totiž konala menší akce při příležitosti 250. výročí začátku mise zdejšího rodáka Mórice Beňovského na Madagaskaru ve francouzských službách.

Při přednáškách se návštěvník dozvěděl, že světoběžník Beňovský v osmnáctém století prožil na svých cestách nespočet dobrodružství. Na největším africkém ostrově, kam se dostal z vůle francouzského krále, jej místní kmenoví náčelníci zvolili králem Madagaskaru. Nevyhnul se ani obchodům s otroky, byť prý jako pravý osvícenec otrokářství zavrhoval. Šéf Združení Mórice Beňovského Vladimír Dudlák tam také představil další díly komiksu o životě slavného Slováka.

Euro s československým prezidentem

„Žádné fotky a opusťte soukromý pozemek,“ vyzval reportéra ParlamentníchListů.cz příslušník vězeňské služby před hlavní branou do věznice Leopoldov. V ní došlo roku 1990 k masové vzpouře vězňů, na které se nevztahovala amnestie prezidenta Václava Havla. Po dvou týdnech byla potlačena, ale hned rok poté utekl recidivista a vůdce vzpoury Tibor Polgáry přezdívaný Blázen, přičemž s kumpány povraždil pět dozorců. Nyní na námitku, že fotek vchodu do věznice je plný internet, dozorce odvětil: „Nelze. Takové je nařízení!“ Na nádraží ještě jeden z cestujících ohledně eura lakonicky podotkl: „V pohodě,“ ale dál se vybavovat nehodlal.

A tak jsme se vydali do Malého Říma. Díky množství sakrálních památek si tuhle přezdívku vysloužilo krajské město Trnava. V cukrárně u jeho Trojičného náměstí servírky spustily: „Hned podražilo a všichni jsme přepočítávali na slovenské koruny, ale už jsme se s tím sžili. I když starší ročníky přepočítávají pořád. Mít euro je v rámci existence v Evropě lepší.“ Naopak v blízkém informačním centru se slečna zamyslela a zamračila: „Podražilo. Myslím si, že jsme s přijetím eura měli počkat jako vy. Má ho mnoho zemí, takže na něj působí mnoho vlivů. Navíc lajdákům jako Řecko musejí ti lepší pomáhat, což je nespravedlivé.“ Ostatně právě v tomto centru lze koupit taky za „trojku“ nulové euro s „tatíčkem“ Tomášem Garrigue Masarykem, jehož táta byl původem Slovák.

„V zásadě platí, že v případě malé a otevřené ekonomiky, jako je nejen slovenská, ale i česká, které jsou navíc silně navázané na velké trhy typu Německa, výhody převažují,“ řekl na začátku roku webu Českého rozhlasu muž, který přivedl Slovensko do eurozóny, tedy někdejší ministr financí Ivan Mikloš. Další články o výročích zavedení eura na Slovensku obsahují v titulcích věty jako „pomohlo nám“ anebo „chválíme si to“.

„V zásadě platí, že v případě malé a otevřené ekonomiky, jako je nejen slovenská, ale i česká, které jsou navíc silně navázané na velké trhy typu Německa, výhody převažují," řekl na začátku roku webu Českého rozhlasu muž, který přivedl Slovensko do eurozóny, tedy někdejší ministr financí Ivan Mikloš. Další články o výročích zavedení eura na Slovensku obsahují v titulcích věty jako „pomohlo nám" anebo „chválíme si to".







