Že Rusko nepatří do Evropy? „Výkřiky.“ Generál Šedivý nastínil, co přijde

Anketa Má Marian Jurečka vaši důvěru? Má 2% Nemá 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 18793 lidí v rozhovoru pro Rádio Universum zmínil, že je podle něj namístě předpokládat, že po skončení války na Ukrajině nastane nová smlouva o bezpečnosti v Evropě, případně o rozvrstvení sil. „To je něco, co myslím, že by mělo skutečně následovat. Nebude to asi otázka současného okamžiku, kdy se ještě bude na Ukrajině válčit. Ale v okamžiku, kdy se začne Ukrajina řešit mírovou diplomatickou cestou, o které jsme říkali, že doufáme, že se něco takového skutečně nakonec odehraje, tak v takovém okamžiku se budou muset řešit nejenom rusko-ukrajinské vztahy, ale celoevropské,“ pronesl.



Do budoucích debat o bezpečnostním uspořádání Evropy budeme podle bývalého náčelníka Generálního štábu Armády ČR muset Rusko také přizvat, byť to neznamená, že budeme ustupovat jeho požadavkům. „Rusko bude muset respektovat naše požadavky, ale zase na druhou stranu je potřeba říct, že to vždycky nemůže být jednostranný proces. To by asi také nefungovalo. Ano, budeme muset dojít k přehodnocení komplexně všech bezpečnostních vztahů v Evropě a jak postupovat dál,“ řekl.



Další politické tvrzení, že se Rusko nezastaví jenom na Ukrajině a že by mohlo „dostat chuť na další výboje směrem na západ“, pak Šedivý chápe akorát z úst ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. „Ale nechápu to u některých politiků na západ od nás. Ale možná že i Poláci někdy také takhle mluví. Dokonce i naši představitelé mají podobné názory. Ale z hlediska vojenského je to nelogické,“ míní.

To však podle něj nevylučuje, že Rusko nemůže použít různé destabilizující operace. „Připomněl bych, už jste tady zmínila Vrbětice: Vrbětice nebyly státní terorismus, to byl útok jednoho státu – Ruska – vůči jinému státu, což je Česká republika, vojenským komandem. To byla normální agrese. Akorát že některá slova se zneužívají. Někteří politici nevědí, co je terorismus, a používají slovo ‚terorismus‘. Ale v každém případě takovéto narušování soudržnosti společnosti – kybernetické útoky, nebo útočení na nižší úrovni škály, která je dána válkami, které se dnes považují za nelineární, jsou vysvětlovány různými názvy jako hybridní válka a podobně. Ale hybridní válka je od nuly až po tuto, která momentálně probíhá na Ukrajině,“ shrnul.



Že Rusko „pošle své tankové svazy přes pobaltské státy, Polsko znovu na Berlín“, jsou pak prý „přece přehnané věci“. „Stačí jen spočítat, jaký potenciál má NATO a jaký je potenciál Ruska. Mnohokrát se uvedlo, že jakékoliv napadnutí jedné ze zemí NATO by znamenalo odezvu celé Aliance. To Rusové moc dobře vědí, že si to nemůžou dovolit. Ale můžou si dovolit provokace. To zcela určitě,“ ujistil, že další agrese Ruska směrem k státům NATO není příliš horkým scénářem.



Upozorňuje, že nyní fyzicky vojensky s Ruskem v kontaktu nejsme. „Ale to, že výrazně podporujeme Ukrajinu, například materiálem, finančně, zbraněmi a podobně, tak z určitého hlediska součástí tohoto konfliktu, který probíhá na Ukrajině, jsme. To je dáno tím, že stojíme na straně Ukrajiny a Ukrajině poskytujeme podporu,“ dodal Šedivý.

