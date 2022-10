Zelenskyj Izraeli: Rusko pomůže Íránu k jaderné bombě

reklama

„Zaznamenávám tento projev k vám po pravidelném zasedání štábu vrchního velitele,“ začal Zelenskyj.

Zdůraznil, že právě ve štábu vrchního velitele jsou kolektivně přijímána rozhodnutí, jak bránit Ukrajinu před ruskou agresí. A na těchto jednáních prý stále častěji zaznívá slovo Írán nebo sousloví íránská hrozba.

„Uvedu vám nyní jen jeden příklad. Stalo se to 17. října, kdy Rusko provedlo další teroristický útok. Ten den se na obloze Ukrajiny objevilo 15 ruských řízených střel a 42 íránských bojových dronů. Terčem se staly elektrárny, další objekty kritické infrastruktury, a dokonce i obytné budovy."

„Jedna z těchto obytných budov se nachází v Kyjevě. Po útoku íránského dronu polovina budovy zmizela. Zničena byla čtyři patra - od sklepa až po střechu. Budova stála 120 let. Postavil ji tehdejší podnikatel Ioselian Lev, vedoucí jedné ze synagog. Budova odolala první světové válce, vlnám teroru i druhé světové válce. Tolik toho zažila a byla zničena íránským dronem. Stejně jako mnoho a mnoho dalších objektů na Ukrajině. Toho strašného dne zemřelo pět lidí. No... vlastně šest. Dron zabil mladou rodinu, která žila v jednom z bytů toho domu v Kyjevě - chlapce a dívku, dívka se chystala stát matkou,“ pokračoval.

Prozradil, že íránské drony v poslední době létají nad ukrajinskými městy noc co noc a ve smrtícím letu dopadají na zem. K tomu na Ukrajinu dopadají rakety ze systému S-300. Podle Zelenského je toto všechno možné jen proto, že Ukrajina nemá tak dokonalý systém protivzdušné obrany jako Izrael. Nemá tzv. Železnou kopuli.

„Proto Rusko doufá, že pomocí teroru ve vzduchu nahradí ztráty na zemi. Rusko opakuje údery raketami, jako je S-300. Zasahuje jimi Charkov, Mykolajiv a další města. Každý den a každou noc. K vypalování měst - dům po domu, ulici po ulici. Tam, kam těmito raketami nedosáhne, Rusko zasahuje ,Kalibry' a protilodními raketami Kh-101. Kyjev, Oděsa, Záporoží, Dněpr... Ničí jimi energetiku, dopravu, sklady potravin, obchodní centra a sociální infrastrukturu,“ popsal Zelenskyj počínání Rusů Izraelcům.

Rusové podle Zelenského využili už tolik raket, že jim dochází a další zbraně musí nakoupit v zahraničí. Levné smrtící drony nakupuje v Íránu a Zelenskyj v této souvislosti položil Izraelcům otázku.

„Mám na vás otázku - jak za to podle vás Rusko Íránu platí? Jde Íránu jen o peníze? Pravděpodobně vůbec nejde o peníze, ale o ruskou pomoc íránskému jadernému programu. Pravděpodobně právě to je smyslem jejich spojenectví. A k tomuto jejich spojenectví by prostě nedošlo, kdyby vaši politici tehdy učinili jen jedno rozhodnutí. Rozhodnutí, o které jsme žádali,“ pravil Zelenskyj.

Posteskl si, že Izrael je jednou ze zemí, která zatím Ukrajině neposkytuje zbraně. Z úst ukrajinského prezidenta zaznělo, že Ukrajina žádá Izrael o dodávky zbraní od roku 2014, od chvíle, kdy Rusové vtrhli na ukrajinský Krym, ale tyto prosby dosud zůstaly nevyslyšeny.

„Kdybychom si okamžitě zabezpečili oblohu, když jsme čelili hrozbě raket a dronů, Rusko by nyní nemělo motiv jít do Íránu a nabídnout mu něco výměnou za pomoc při teroru. Ale právě to se stalo,“ konstatoval.

A hned pokračoval ostrým tónem.

„Ruští představitelé a propagandisté jsou opravdu upřímní. Vadí jim, že žijeme svobodně a chráníme svou kulturu. Dokonce se snaží nevyslovit slovo Ukrajina. Chtějí nás všechny zabít. Tuhle dokonce jeden ze známých ruských propagandistů naprosto otevřeně vyzval, aby ukrajinské děti prostě upálili v domech, kde žijí, nebo je utopili v řekách - jakmile děti řeknou, že jsou Ukrajinci,“ odkázal Zelenskyj na slova ruského komentátora Antona Krasovského, který v ruské státní televizi volal právě po takovémto vyhlazování ukrajinských dětí a byl za to ze svého místa propuštěn.

Občané Izraele by si teď měli podle Zelenského vybrat na čí straně stojí. Zda je to na straně svobody společně s Ukrajinou, nebo na straně těch, kdo chtějí topit a upalovat ukrajinské děti.

Než se rozloučil tradičním zvoláním „sláva Ukrajině“, přidal ještě jedno poděkování.

„Děkuji izraelskému lidu za pochopení a pomoc, zejména lékařskou, které se nám od vaší společnosti dostalo! Jsem vděčný vám i všem izraelským médiím, která šíří pravdu o této válce a odsuzují ruský teror! Jsem vděčný všem vašim lidem, kteří po zahájení totální války vyšli do ulic a my jsme viděli - máme podporu v zemi zaslíbené. Věřím, že se podpory dočkáme i na nebi. Děkuji vám za pozornost a přeji vám všem mír a vítězství!“

Ve svém druhém projevu se Zelenskyj obrátil na své ukrajinské spoluobčany. Zdůraznil, že už uplynulo 8 měsíců ode dne, kdy ruská armáda vtrhla na Ukrajinu a dosud nedokázala naplnit to, co si předsevzala, vymazat ukrajinský stát z mapy. Ukrajinci podle Zelenského prokázali, že jsou silným a svobodným národem a jejich nezávislost jim podle prezidenta nikdo nemůže vzít, ale to nic nemění na tom, že nadále nesmí polevit v boji proti ruským agresorům.

„Ukrajina rozbije takzvanou ‚druhou nejsilnější armádu světa‘ - a od té chvíle bude Rusko jen žebrákem. O něco už žebrají v Íránu, něco se snaží vyždímat ze západních zemí vymýšlením různých nesmyslů o Ukrajině, zastrašováním, klamáním... Ale Rusko už nikdy nebude subjektem, který může někomu něco diktovat. Už nemá potenciál diktovat. Svět to vidí. Ruský potenciál je teď promrhán na tuto šílenost - na válku proti našemu státu a celému svobodnému světu,“ řekl Zelenskyj

Rusko podle ukrajinského prezident už světu nemůže tvrdit, že je vojensky silné. Postupem času navíc ztrácí své energetické páky, protože Evropa se postupně odstřihává od ruského plynu. A do třetice se Rusko dostává do izolace i politicky. Zelenskyj zdůraznil, že ve světě vyvolávají ruské kroky znechucení.

Ale před Ukrajinci teď podle Zelenského stojí jeden zásadní úkol.

„Budeme muset projít touto zimou, která bude nejtěžší v našich dějinách. Udělat na podzim, v zimě a na jaře nezbytný kus práce, abychom dosáhli pro stát žádoucích výsledků. Udržet maximální mobilizaci našich partnerů ve prospěch boje za svobodu a nedovolit, aby náš společný nepřítel rozštěpil celosvětovou prodemokratickou koalici,“ pravil ukrajinský prezident.

Nakonec všem připomněl, že právě v říjnu 1945 byla přijata Charta OSN. A přislíbil svým spoluobčanům, že její principy budou znovu uvedeny v život.

Než se rozloučil se svými spoluobčany zvoláním sláva Ukrajině, poděkoval současnému generálnímu tajemníkovi OSN António Guterrésovi za to, že se OSN podílí na snahách osvobodit ty Ukrajince, kteří se ocitli v ruském zajetí. Poděkoval také za to, že OSN pomáhá s exportem ukrajinské zemědělské produkce do Afriky i do Asie.

