Zelený jed. Polští zemědělci do toho znovu šlápli

Prezident Agrární komory ČR Jan Doležal upozornil, že zemědělci čelí složité byrokracii a že na ně mj. doléhá zvýšení daně z nemovitostí. „My máme obrovský propad příjmů, k tomu, jak tady bylo řečeno, nám narůstají náklady,“ poukázal pro ČT24, co je největší problém.



Dle Doležala do Prahy zemědělci i se svými traktory zamíří proto, aby si problému všimla i veřejnost. „Nezbývá nám nic jiného, v současné době, než těmito protesty upozornit veřejnost na to, že opravdu máme velké problémy a že je potřeba ty problémy řešit,“ prohlásil.

Podobnou taktiku volí zemědělci také v dalších evropských zemích, přičemž nemalé protesty lidé ze zemědělského sektoru v tomto týdnu spustili v sousedním Polsku, kde v pátek Varšavou prošly tisíce protestujících.

Také polští zemědělci upozorňují na problémy s narůstajícími náklady, avšak namísto dotací, které značně rezonují mezi jejich českými kolegy, protestující ve Varšavě ukazovali zejména na klimatickou politiku EU, jež jim dle jejich výtek znemožňuje nadále podnikat.

Server Euractiv.com dodává, že zemědělci ve Varšavě nezůstali osamoceni, ale připojili se k nim rovněž zástupci dalších odvětví sdružených v odborovém svazu Solidarita, který protest organizoval. V ulicích polské metropole tak pochodovali též horníci a pracovníci z automobilového průmyslu.

Přítomní se vyjadřovali proti omezením, která na ně uvaluje Green Deal v rámci klimatické politiky Evropské unie. Mnozí si vedle odborových transparentů a polských vlajek přinesli na protest rovněž žluté vesty či poutače s hesly jakož „zelený jed“ či „pryč s Green Dealem, pryč s Evropskou unií“.



Jeden z farmářů ze středního Polska dle serveru například pronesl, že Green Deal je zralý akorát tak k „vyhození do koše“. „Zvyšuje náklady na výrobu, běžné každodenní náklady, náklady na vytápění, náklady na energii,“ jmenoval.



Protestující, které podporuje také část politiků předchozí polské vlády expremiéra Mateusze Morawieckého, již dostali slíbeny od polské vlády a EU ústupky spočívající ve vyplacení 2,1 miliardy zlotých (12,16 miliard korun) na dotacích coby kompenzaci zemědělcům za nízké ceny obilí, a proto se rozhodli během minulého měsíce přestat s blokací hraničních přechodů s Ukrajinou. Problémy, které jim přináší klimatická politika EU, to však dle nich nikterak neřeší.

Server RMF24 odkazuje na slova zemědělců, kteří ujišťují, že jejich požadavky nejsou politické a jde jim o to, aby namísto slibů přišly reálné kroky. „Zatím jsme však nic konkrétního neslyšeli. Dozvídáme se pouze, že existují nějaké nápady, že se něco zpracovává atd. A my chceme slyšet, kdy konkrétně tyto nápady vstoupí v platnost a jaké budou mít dopady,“ řekl dle serveru zástupce Svazu farmářů „Orka“ Mariusz Borowiak. Dokud se tak nestane, chtějí polští zemědělci v protestech i nadále pokračovat.

