Železný skončil, národ se baví. Takto dopadla volba ředitele ČT

Rada České televize vybrala z dvaceti přihlášených uchazečů pětici kandidátů, kteří se dostali do užšího výběru na post nového generálního ředitele veřejnoprávní televize. Do finále postoupili Milan Fridrich, Hynek Chudárek, Miroslav Karas, Jiří Ponikelský a Libuše Šmuclerová. Vítěze rada zvolí během příštího týdne.

Výběrové řízení na generálního ředitele ČT rada vypsala poté, co na začátku května odvolala po roce a sedmi měsících ve funkci Jana Součka. Podle zdůvodnění radních se dopustil několika porušení zákona o České televizi. Souček v roce 2023 ve výběru porazil nejdéle sloužícího šéfa veřejnoprávní televize Petra Dvořáka.

Výběr finálové pětice proběhl bez většího překvapení. Všichni zvolení kandidáti, s výjimkou Libuše Šmuclerové, mají dlouholetou profesní zkušenost s Českou televizí a působí v jejím vrcholném managementu. Odborníci na média je již dříve označovali za favority výběrového řízení.

První kolo volby ovládl Hynek Chudárek

Nejvíce hlasů od radních získal současný obchodní ředitel ČT Hynek Chudárek, a to 17. Druhou příčku obsadila mediální manažerka a novinářka Libuše Šmuclerová s 15 hlasy. Do finále dále postoupili Miroslav Karas (11 hlasů), Milan Fridrich a Jiří Ponikelský (oba po 10 hlasech), o výsledcích hlasování informoval Deník.cz.

Kandidát Hynek Chudárek, mediální profesionál, stál u zrodu hudební stanice Óčko, kde zastával funkci výkonného ředitele. Od roku 2012 působí jako obchodní ředitel České televize.

Finalistka Libuše Šmuclerová, zkušená manažerka a novinářka, dnes stojí v čele dozorčí rady mediálního domu Czech News Center. Do médií vstoupila už v době Československé televize a v roce 1993 přešla do TV Nova, kde působila mimo jiné jako dramaturgyně a programová ředitelka. V roce 2007 převzala vedení vydavatelství Ringier, které se později transformovalo do CNC.

Dalším kandidátem je Miroslav Karas, dlouholetý novinář a bývalý ředitel ostravského televizního studia, v minulosti působil jako zpravodaj České televize v Polsku a Rusku.

Milan Fridrich, další z uchazečů, původně zahraniční zpravodaj, vedl zpravodajský kanál ČT24 a v současnosti řídí programovou divizi ČT. Působil také jako místopředseda Televizního výboru Evropské vysílací unie.

Pětici finalistů uzavírá Jiří Ponikelský, který od roku 2010 stojí v čele stanice ČT Sport a zaměřuje se především na akvizice sportovních práv a podporu projektů s důrazem na veřejnoprávní poslání.

K výběru finalistů se kriticky vyjádřil i bývalý člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a místopředseda Trikolory Petr Štěpánek: „Vzhledem k tomu, že Rada České televize do finálové pětice souboje o post generálního ředitele vybrala hnedle čtyři vrcholné manažery ČT, vypadá to, že členové rady zřejmě žijí v iluzi, že Česká televize je na tom dobře a že plní povinnosti, které jí ukládá zákon. Já si to nemyslím ani o České televizi, ani o Radě ČT. Takže rozpaky, samé rozpaky,“ uvedl se značným znepokojením ohledně budoucího šéfa ČT.

Mnozí věnovali pozornost tomu, jak v prvním kole volby ředitele ČT skončil moderátor ČT Jakub Železný. Získal jediný hlas a do finále nepostoupil. Jeho výsledek vyvolal vlnu reakcí na sociálních sítích, kde se stal terčem posměchu.

Komentář k neúspěchu přidal i přírodovědec a publicista Martin Konvička: „Tož nezoufej, Jakube, ty náš malý nerozumný Jakube, že to snad příště vemeš jedním směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka,“ rýpl si do Železného.

K tomu Konvička sdílel mimo jiné upravený snímek, který připomněl dřívější incident, kdy Železného zastavila policie kvůli špatnému parkování. V satirické bublině na obrázku stojí: „Já jsem Jakub Železný, budoucí generální ředitel ČT a parkovat si budu, kde se mně zlíbí!“ a odpověď policisty: „Máte pod nosem nějakej bílej flek, pane generální řediteli…“

Do finálové pětice se neprobojoval ani ředitel divize zpravodajství a publicistiky ČT Petr Mrzena. Získal pouhých sedm hlasů, což bylo výrazně pod hranicí nutných deseti pro postup.

Například Jiří Hynek označil na síti X jeho vypadnutí za jedno z překvapení. Podle všeho mohl ambicióznímu kandidátovi Petru Mrzenovi v postupu do finále uškodit fakt, že byl vnímán jako hlavní vykonavatel kontroverzních změn ve zpravodajství, které byly zaváděny za vedení bývalého generálního ředitele Jana Součka.

Pro mě překvapení ! Chybí Petr Mrzena .iDNES: O post noveho sefa Ceske televize se utkaji Fridrich, Chudarek, Karas, Ponikelsky a Smuclerova, rozhodla Rada CT. Volba se uskutecni pristi stredu. — Jiri Hynek (@JiriHynek) June 11, 2025

Silné reakce veřejnosti zaznamenal i oficiální příspěvek ČT24 o výsledcích prvního kola volby. V komentářích pod ním se objevila řada kritických hlasů, mimo jiné směrem k neúspěchu Jakuba Železného i samotnému výběru finalistů.

Jeden z komentářů se opět věnoval neúspěchu Železného v této volbě: „Díky Bohu, že se mezi tyto kandidáty nedostal Železný. Sice bude dál přepisovat historii a politikařit v pořadu Historie.cs, ale to už budeme muset bohužel nějak strpět. Nicméně je tak sebestředný a arogantní, že si podá všude možně stížnosti a odvolání, aby se do té pětky, šestky, nakonec stejně dostal, tomu bych věřil.“

Jiný komentující přidal obecnější kritickou poznámku ke smyslu instituce: „V dnešní době zbytečná instituce, sloužící jen režimu, proto se také vše privatizuje. Jen ztrátová Česká televize zůstává v rukou státu.“

Další uživatelka pak rovněž s úlevou konstatovala, že ji potěšilo, že se Jakub Železný mezi finalisty nedostal.

Finalisty Rada ČT pozve na zasedání příští středu, kde budou prezentovat své kandidátské projekty. Potom bude následovat volba. Úspěšný kandidát musí získat minimálně deset hlasů ze 17.

