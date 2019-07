Zeman podepsal novelu o vyhoštění odsouzených cizinců

Vyhoštění opakovaně odsouzených cizinců by se podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) mělo díky novele zkrátit na nejvýše půl roku. Soudy včetně Nejvyššího správního soudu totiž budou mít na rozhodnutí o cizincově odvolání nejvýše 90 dní. Nyní může řízení o zrušení cizincova povolení k pobytu trvat podle ministra i déle než dva roky. Repatriace cizince nebude možná do zemí, které ČR nepovažuje za bezpečné a kde by mu hrozila újma na zdraví.