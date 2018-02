Zeman provádí nezávislou politiku, ostatní líbají ruce Američanům. Byli jsme na oslavách výročí vítězství u Stalingradu a slyšeli tam velmi zajímavé věci

„Triumfem naší armády a národa skončilo největší vojenské střetnutí Velké vlastenecké a druhé světové války... Ukázal se nezdolný duch národa... Půjdeme dopředu, jen dopředu. Budeme silnými a čestnými. Povedeme k tomu i další pokolení...,“ řekl mimo jiné ve Volgogradu ruský prezident Vladimir Putin, který má nyní před volbami.

Fotogalerie: - Květiny pro Stalingrad

Bitva o Stalingrad znamenala obrat v druhé světové válce, největším válečném šílenství historie lidského rodu. Před pětasedmdesáti lety v ní zvítězila Rudá armáda a ParlamentníListy.cz byly při oslavách, které dále pokračují různými akcemi. Zúčastnily se jich významní ruští politici, váleční veteráni a delegace z mnoha koutů Eurasie. Zde jsou názory některých účastníků oslav...

Zeman je naděje!

„Znovuzvolený český prezident Miloš Zeman mi připadá jako jediná naděje v Evropě. Jeho vyjádření mi připadají jako projevy zdravé mysli svobodného člověka. Vede velmi nezávislou politiku, ostatní jen líbají ruce Američanům,“ sdělil prezident Volgogradského fondu míru Jurij Fjodorovič Starovatych ParlamentnímListům.cz. V Rusku je celkem známou osobností. Narodil se v polovině roku 1937 a stal se významným komunistou.

Fotogalerie: - Květiny pro Stalingrad

„Válkou jsem si prošel, sice jako dítě, ale vím, co přináší. V současnosti o další velké válce začíná mluvit stále více lidí. Nyní by ale válka zahubila celé kontinenty, celou naši civilizaci. A ti, co žijí v Americe, tomu nechtějí rozumět, protože žijí na ostrově. O některých amerických senátorech si myslím, že mají nádor v hlavě,“ řekl s myšlenkou na jaderné zbraně, a aniž by se jasněji vyjádřil k situaci na Donbase dodal: „V europarlamentu většina hlasovala pro sankce proti Rusku. To není chování přátel, ale nepřátel. My už nechceme bojovat, jen se snažíme bránit naši zemi. U nás je mnoho půdy, moře, pitná voda, nafta, plyn. Máme války po krk. Chtěl bych, aby se to doneslo do europarlamentu.“

Kazachstánský smír

Také Kajdarov Rustem Esimchanovič, generálmajor v soudnictví Kazachstánu, hovořil o hrozbě třetí světové války. „Ano, hrozba tu je. Jak víte, Kazachstán se stal zemí dialogu mezi nepřáteli. Náš prezident Nazarbajev se snaží o smírné řešení konfliktů. Mírové rozhovory v Astaně nesou určité výsledky. Dnes je důležité, aby se křesťané, muslimové, buddhisté a ostatní postavili k válce zády,“ řekl. Je ale třeba doplnit, že kazašský prezident Nursultan Nazarbajev je kritizován za přehlížení korupce, potlačování opozice a svobody slova v zemi a mírová jednání v Astaně měly podle mnohých minimální výsledky.

„My o nikom nehovoříme jako o nepříteli. Náš prezident se setkal s Donaldem Trumpem a hovořil s ním o tom, jak řešit napjatou situaci mezi Východem a Západem. Dnes mají velkou moc média. Jestli budou média pracovat pro mír, bude vše v pořádku. U nás žijí včetně Čechů sto čtyři národností a všichni se přátelíme. Ostatně i v Česku mám přátele a vašemu prezidentovi přeji hodně síly,“ dodal.

Hlášení o Praze

Ve Volgogradu bylo opravdu mnoho veteránů druhé světové. Českou delegaci nejvíce zaujala Arménka Rozália Sergejevna Abgarjan. Tato stará dáma stále plná elánu – při oslavách si dokonce několikrát zatančila – byla v letech 1941 až 1945 radistkou a vzpomínala na osvobozování Československa: „Češi nás moc dobře přijímali. Za celé ty čtyři roky jsem se až u vás ocitla v čisté posteli a pořádně se vyspala. Žena hospodáře nám upekla pirohy s jablky, jaké jsem nikdy nejedla. To byla delikatesa. Takhle to zní krásně, ale válka je strašná. Přeji si, aby už nová pokolení válku nepoznala.“

Právě ona zaznamenala a předala veliteli volání Prahy o pomoc. „Povstalci v Praze se na nás obrátili o pomoc. Naše armáda se tam přesunula. Němci kapitulovali 8. května 1945, ale v Praze se ještě bojovalo,“ vzpomínala s tím, že Arméni bojovali na všech frontách a druhou světovou válku jich přežila zhruba polovina. Dodnes z nich prý přežilo asi čtyři sta lidí většinou ve věku nad pětadevadesát let. Ostatně dodnes této staré dámě, která do Volgogradu podle vlastních slov přijet prostě musela, prý zní v uších volání Pražanů o pomoc.

Psali jsme: FOTO „Ač ateista, říkám, že Putin je pro Rusko boží dar stejně jako Zeman pro Česko.“ Pravda o výpravě českých politiků do Stalingradu

Ladislav Balcar: Myši ve válce - Hitler šílel, Stalin se smál

Váleční veteráni si připomněli 70. výročí vítězství u Stalingradu



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Jan Rychetský