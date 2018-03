Zeman prý vyvolal vážnou aféru s USA. A je to horší, než se čekalo

O mladého hackera mají zájem USA i Rusko. Obě země jsou totiž přesvědčeny, že Nikulin se dopustil zločinů proti jejich občanům. Američané míní, že Nikulin ukradl miliony osobních dat, Rusové ho pro změnu obviňují z krádeže desetitisícových částek přes internet.

České bezpečnostní složky se obávají toho, že se ho Rusové snaží dostat z přísně střeženého režimu, aby ho mohli unést. Vysoce postavený důstojník Vězeňské služby uvádí, že se tak řeší taktika i při převozech soudu i při nandávání jídla, aby nebyl Nikulin otráven. O život mladíka se totiž bojí i jeho matka, která požádala o pomoc prezidenta Miloše Zemana. Ten si přeje, aby Nikulin byl vydán do Moskvy.

Osud Nikulina má v současné době v rukou ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO). Tiskový atašé americké ambasády v Praze Ed Findley potvrzuje zájem o Nikulina ze strany USA, mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová pak pro změnu potvrzuje zájem Ruska.

„Řízení ve věci N. je nyní ve fázi, kdy běží lhůta tří měsíců, ve které ministr může podat Nejvyššímu soudu návrh na přezkoumání rozhodnutí o přípustnosti,“ podotkla bez bližších podrobností k případu mluvčí Tereza Schejbalová. Pelikán se podle svých slov rozhodne podle závažnosti podezření a momentu, kdy žádosti o vydání do Česka přišly. To by pak spíše nahrávalo tomu, že Rus bude vydán do USA. Nevylučuje se tak ani možnost, jak píší Lidové noviny, že do hry vstoupí Zeman a dá mu kvůli Nikulinovi nůž na krk, nebo ho v budoucí vládě nepotvrdí.

Advokát Nikulina se snaží docílit toho, aby jeho klient byl propuštěn z vazby, zároveň však podal žalobu i na Ministerstvo vnitra, které neumožnilo Nikulinovi v Česku humanitární azyl.

Lidové noviny pak v souvislosti s Nikulinem otevírají také otázku návštěvy viceprezidenta Mika Pence či ministra zahraničí Rexe Tillersona u příležitosti oslav 100. výročí vzniku Československa. V případě nevydání Nikulina by prý totiž mohlo dojít ke zhoršení vztahů USA s Českem a mohlo by být ohroženo i plánované vystoupení šéfa Sněmovny reprezentantů Paula Ryana před poslanci Poslanecké sněmony, jež by se mohlo uskutečnit v březnu. Vše je však zatím pouze v otázkách plánů.

Psali jsme: Žumpo, Ondráček měl pravdu. Vy budete kázat? Ta vaše svinstva. Zemanův generál udeřil Kolik je vám let? Proč jste mlátil lidi? Zdeněk Ondráček se pohádal s redaktorem Čtyři afričtí mladíci slíbili ženě láhve od piva. Místo toho ji ale ztlkoukli, znásilnili a pomočili Prezident, premiér a předseda Senátu uctí v Lánech památku TGM

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef