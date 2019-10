Zeman se rozpálil u Soukupa: ČT je nástroj politické opozice a zejména pražské kavárny. A Hřib? Člověk, který nemyslí. Tohle teď chystá Čína...

Anketa Kdyby za svého života Karel Gott kandidoval na prezidenta, volili byste ho? Ano 59% Ne 41% hlasovalo: 10790 lidí

Zemanův podnět Ústavnímu soudu se věnuje novele zákona o střetu zájmů, který zakazuje firmám, v nichž mají členové kabinetu nejméně čtvrtinový podíl, aby se ucházely o veřejné zakázky, nenárokové dotace a investiční pobídky. Součástí zákona je i ustanovení, které zakazuje členům vlády provozovat rozhlasové a televizní vysílání a vydávat periodický tisk.

„Není zřejmé, jak by veřejný funkcionář mohl ovlivnit ve prospěch obchodní společnosti, v níž má majetkovou účast, rozhodnutí sektorového nebo veřejného zadavatele o zadání veřejné zakázky,“ píše se v Zemanově stále nevyřízeném podnětu Ústavnímu soudu.

Dalším tématem byl současný tlak na moderátora Luboše Xavera Veselého, pod nějž se tento publicista dostal po svém rozhovoru s premiérem Andrejem Babišem. Rozhovor byl totiž podle reportérů pořadu Newsroom České televize nevyvážený a Veselý se měl dopustit porušení Kodexu Českého rozhlasu. To Veselý i vedení ČRo odmítá.

Zeman řekl, že samotnou kauzu nesleduje. Navrhuje ale, aby nebyla dvakrát schválena zpráva o hospodaření České televize, což by poté vedlo k personálním změnám v této instituci.

Česká televize je podle Zemana „nástroj politické opozice a zejména pražské kavárny“.

Pak došlo na sponzorství Karlovy Univerzity Home Creditem. To, že vlastník Home Creditu, společnost PPF Petra Kellnera, má zájmy v Číně, vidí Zeman jen jako záminku kritikům partnerství. Sponzorskou částku 1,5 milionu pak nechtěl více komentovat, to je prý záležitost PPF.

A u Číny se debata držela i dále. Zeman kritizoval napětí mezi Pekingem a Prahou. Čína prý přehnala svou reakci. Primátor Prahy Zdeněk Hřib (Piráti) podle něj ovšem vše rozpoutal a je prý „člověk, který neuvažuje“.

„Má být zastaveno financování Slavie Praha,“ upozornil prezident, co teď hrozí od Číny známému fotbalovému klubu. Má mít též informace, že by se politické napětí vedení Prahy s Čínou mohlo dotknout rovněž i některých leteckých linek.

Praha by neměla mít ambice zasahovat do zahraniční politiky, varoval Petříček

Co se týče privatizace OKD a podnikatele Zdeňka Bakaly, Zeman zopakoval, že v té kauze „něco smrdí“. Poslanecká komise má podle něj právo na podání trestního oznámení, které by mělo mířit na čtrnáct lidí včetně bývalých ministrů Bohuslava Sobotky a Milana Urbana. Osmičlenná komise zprávu schválila jednomyslně. Trestní oznámení bude mířit i na další bývalé členy vlády, například na někdejšího ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého nebo exministra pro správu národního majetku a privatizaci Jiřího Skalického.

Zeman souhlasil se Soukupem, že pohled na Zdeňka Bakalu je od České televize zdrženlivý kvůli tomu, že vlastní „spřízněná média“. Bakalu označil za „neúspěšného kapitalistu“.

Hovořilo se i o ekonomických tématech. Zeman k zavedení bankovní daně, kterou by chtěla zavést sociální demokracie, podotkl, že by se to pak dotklo především klientů. Zdanit by Zeman chtěl spíše internetové společnosti. Jmenoval přitom server Seznam.cz, který vyzdvihl s tím, že u nás odvádí vysoké částky v daních na rozdíl od společností sídlících v zahraničí.

V závěru se pak prezident rozhovořil o zahraniční politice. Zmínil se, že se bude snažit jednat o možnosti oduznání Kosova. Nejvyšší ústavní činitelé však na dnešní schůzce nepodpořili tento Zemanův návrh. Okolnosti uznání Kosova v roce 2008, kdy se vláda k tomuto kroku rozhodla přes nesouhlas Sněmovny, nicméně ústavní činitelé označili za problematické. Podpořili rovněž stanovisko EU, která odsoudila vojenskou operaci Turecka v Sýrii.

A právě turecké invaze do Sýrie se týkaly další minuty pořadu. Kdyby šlo o vytvoření bezpečnostního koridoru pro průchod uprchlíků z Turecka do jejich vlasti, tak by podle Zemana bylo vše v pořádku. Turecku však zřejmě může jít o něco jiného, podotkl Zeman s tím, že kurdští pešmergové mají jeho sympatie. Doufá prý v možné rozumné řešení plynoucí od Rady bezpečnosti OSN.

Ke včerejšímu útoku na synagogu v německém Halle prezident uvedl, že v něm jednoznačně spatřuje antisemitský podtext. Svému německému protějšku Franku-Walterovi Steinmeierovi Zeman zaslal kondolenci, ve které problém antisemitismu jmenoval. Zmínil i prudký vzrůst antisemitismu ve zbytku západní Evropy, zejména ve Francii.

