Zeman u Soukupa drtil Milion chvilek. A jeho další návrh nevyvolá radost v ČT

Před několika dny se poslanec Jaroslav Foldyna (ČSSD) dostal do křížku s organizátory pietního aktu v Lidicích, kde si stovky lidí připomněly 77 let od vyhlazení obce nacisty, jelikož s „Nočními vlky“ dorazil na motorce uctít památku obětí německého nacismu a na svých vestách měli nápisy v azbuce. Nebylo jim tak dovoleno vyjádřit úctu padlým, s čímž prezident nesouhlasí. „Noční vlci projíždějí Evropu a končí v Berlíně, oslavují vítězství nad nacistickým Německem. Jestli se zastavili i v Lidicích, je třeba jim za to poděkovat, nezávisle na tom, jaké nápisy na sobě měli,“ zhrozil se prezident nad přístupem pořadatelů.

Tento týden také došlo na setkání německé kancléřky Angely Merkelové a francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Oba se shodli, že je třeba normalizovat vztahy s Ruskem. „Oba poznali, že sankce nezapůsobily ani na ruskou ekonomiku, ani na ruskou politiku tolik, aby se podstatně změnily,“ prozradil Zeman, jak si vysvětluje, že Merkelová a Macron v této věci změnili přístup. „Když sankce nemají účinek, je třeba je zrušit,“ podotkl prezident.

Své řekl k faktu, že Sněmovna přes veto Senátu prosadila vznik Národní sportovní agentury, která má převzít od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy sportovní agendu včetně dotací. Prezident to jedině vítá a je ochoten to stvrdit svým podpisem. „V rámci ministerstva školství byl sport přece jen poněkud popelkou a hrál druhé housle, budu přát Hniličkovi, aby se mu dařilo,“ řekl a vyzval Soukupa, aby Národní sportovní agenturu nekritizoval a počkal nejdříve, jaké bude mít agentura výsledky.

Soukup pak jako další nadhodil, že generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral uvedl, že by chtěl vyšší koncesionářský poplatek, a připomněl, že to samé říkala i Česká televize. Jak je jeho zvykem, rovnou spočítal, že těmto institucím z reklam a z peněz od českých daňových poplatníků jde do kapsy 10 miliard korun. „Pokud skutečně zákon nařizuje platit koncesionářské poplatky, bylo by dobré jej zrušit, je to proti tržnímu prostředí,“ míní prezident.

Zmínil, že by to v České televizi a v Českém rozhlasu mohlo fungovat jako v České tiskové kanceláři. „ČTK je zisková a neplatíme jí žádné koncesionářské poplatky. Je objektivní, protože informuje, a nehodnotí. Ať i ostatní instituce tohoto typu najdu schopné vedení a mají dobrou komerční politiku. Ať si také obstarají kvalitní informace a nebudou potřebovat haldy komentátorů, kteří naopak informace jen hodnotí,“ navrhl prezident.

Poté se přesunuli k nedávnému sporu ve vládě. Týkal se nominanta hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Michala Semína pro volbu do Rady ČTK, pokud by byl zvolen i hlasy hnutí ANO. Předseda ČSSD Jan Hamáček sdělil, že pokud bude zvolen, nemělo by smysl ve vládní spolupráci pokračovat. Prezidenta takový přístup ČSSD zaráží. „Nevím, kdo je pan Semín, ale pokládám za poněkud malicherné, kdyby se vláda měla rozpadnout kvůli Radě ČTK,“ řekl a dodal, že nechápe, proč nějaká rada vůbec existuje. „Asi aby se zase nějaký politik někde uživil a uplatnil,“ odpověděl si rovnou sám.

Podotkl k tomu ještě, že Jan Hamáček realisticky upozornil, že pokud ČSSD z vlády odejde, tak se vláda opře o SPD. „Pak by ČSSD ztratila ministerské posty, přestala by být v pozici viditelná a uškodila by si,“ připomněl Zeman, který se prý Babiše na Soukupův popud v sobotu na pravidelné večeři v Lánech zeptá, jestli je pro něj hnutí SPD ve vládě stále nepřijatelné.

Moderátora zajímalo, zda při večeři proberou i odvolání ministra kultury Antonína Staňka a jmenování jeho nástupce Michala Šmardy. „Pokud se na to premiér zeptá, tak řeknu, že se mám sejít se Šmardou, a to je vše,“ řekl prezident. A co kdyby Babiš přišel s tím, že situaci už dál nezvládá a chce předčasné volby? „Já beru jeho prohlášení, že nebude rezignovat. Předčasné volby by byly rezignací svého druhu,“ odvětil na Soukupovu otázku.

V souvislosti s tím rovněž prezident zmínil, že v úterý u něj byla operní zpěvačka Eva Urbanová, která si stěžovala na operní soubor Národního divadla. „Přinesla řadu materiálů, tak jsem jí doporučil, aby navštívila ministra Staňka a jemu jsem řekl, aby ji přijal a tyto věci projednal,“ uvedl a poukázal na to, že to je přesně ta šedivá nudná práce ministra, která nikoho nezajímá, zatímco to, kdy bude vyměněn, to ano.

Když už byl u ministrů, zhodnotil i vstup do funkce ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka, ministra dopravy Vladimíra Kremlíka a ministryně spravedlnosti Marie Benešové. „Všichni tři jsou dobří. Pozitivně mě překvapil Kremlík, velice rychle a dobře se zapracoval. O Benešové mluvit nemusím, takovou praxi, jakou má, by jí měli závidět všichni představitelé naší justice,“ řekl s tím, že s Kremlíkem chce probrat problém s mýtným na silnicích první třídy.

Stranou nezůstaly ani plánované demonstrace pořádané spolkem Milion chvilek. Tentokrát prezident jen připomněl, že takové už zde byly mnohokrát. „Média jen vynechala 150 tisíc demonstrantů na Václavském náměstí na protest proti vládě Petra Nečase a Miroslava Kalouska. Nečas kvůli tomu také nerezignoval,“ připomněl Zeman, který doufá, že to nedopadne jako demonstrace z února 1948, která nás dostala od svobodné společnosti.

Závěrem přišlo na přetřes i vystrkování růžků KSČM, která má problém s nákupem amerických vrtulníků. „Vrtulníky naše armáda potřebuje, abych měl tu drzost a odvahu rozhodovat, od koho vrtulníky koupit, to bych musel vystudovat několik vysokých škol a mít 10 let praxi,“ uzavřel prezident Zeman.

