Zeman útočí na konzervativní stranu TOP 09 a veřejnoprávní média, píší v Německu

Německý veřejnoprávní rozhlas Deutsche Welle (DW) se inauguraci českého prezidenta věnuje ze všech zahraničních médií nejpodrobněji. Nejvíce si všímá německé médium kontroverze, kterou vyvolala pasáž projevu, ve které prezident ostře kritizoval některá média. „Zeman se rozhodl zaútočit na veřejnoprávní média, protože dávala příliš prostoru konzervativní straně TOP 09. Na protest proti tomu opustili sál europoslanec Jiří Pospíšil, Karel Schwarzenberg a další.“

Dále dává DW prostor think-tanku Evropské hodnoty, který obviňuje Zemana a mnoho další z „nadržování Rusku“. „Evropské hodnoty označily prezidenta za trojského koně Kremlu a obvinily několik serverů ze šíření ideologie, na které je postaven Putinův režim. Think-tank však nepřinesl žádné informace, které by potvrzovaly, že je Moskva finančně podporuje,“ konstatuje Deutsche Welle.

Zároveň však internetová verze veřejnoprávního německého rozhlasu uvádí, že inaugurace se zúčastnil velvyslanec Ruska Alexander Zmejevskij. „Zeman je znám svými proruskými postoji. Neschvaloval protiruské sankce a vyzval k nastolení užších vztahů s Čínou. Byl zároveň jedním z mála evropských vůdců, kteří přivítali vítězství Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách,“ vynáší DW ortel nad českým prezidentem.

O inauguraci informovala také ruská tisková agentura TASS. Na rozdíl od německého veřejnoprávního média však nezmínila kontroverze, které slavnostní přísahu českého prezidenta provázely. „Přísaha se konala ve Vladislavském sále a účastnilo se jí vedle politiků také celá řada osobností ze světa kultury, vědy, ale i zahraničních hostů. Mezi jinými nechyběl ani velvyslanec Ruska v České republice,“ hlásí TASS.

Stejném tématem se zabývala i zpravodajská agentura Reuters, která dala prostor pro vyjádření politologovi Stanislavu Balíkovi. „Inaugurace ukázala, že prezidentovi nepůjde ani ve druhém volebním termínu o smíření a sjednocení. Bude dál dělat jenom to, co považuje sám za správné a také to, co schvaluje úzký kroužek jeho příznivců,“ píše Reuters a připomíná „nadstandardní vztahy Zemana s jeho ruským protějškem Putinem“.

Psali jsme: Valenta (KSČM): Vrátil jsem se z Hradu....a? Uznávaný geolog: Vám by se také nelíbilo, kdyby se v médiích řešilo, kdy máte zemřít, aby byl zvolen politicky korektní prezident! Ti, co odešli při inauguraci, by odešli stejně. Mají to v popisu práce Němcová si k odchodu vybrala moment, který nebyl zvlášť problematický. Mediální mainstream tak musel vytvořit dojem, že Zeman řekl něco hrozného, analyzuje docent Inaugurační projev Zemana? Exhibice duševně nemocné osobnosti! Za vše mohou jeho voliči, teď musím poslouchat to nemocné svinstvo, rozjel se zhrzený Chaun



