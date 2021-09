Zeman v nemocnici: Novinář se postavil těm, kteří se radují. A ještě to zhoršil: Čím dřív zhebne, tím líp. Zm*d!

Novinky o hospitalizaci prezidenta potěšily některé jeho kritiky, kteří doufají, že opustí svou funkci. Ať tak či tak. Proti těmto „nadějím“ se postavil redaktor Info.cz Jan Palička. Ale hned ho na twitteru začali přesvědčovat, že se mýlí. „Je to naděje. Čím dřív zhebne, tím líp. Já mu přeju, ať se moc netrápí. A ne, není to pod úrovní. Proč mám sakra mít nějákej respekt k absolutnímu zmdrovi?“ zaznělo.

Novinky o hospitalizaci Miloše Zemana některým lidem na sociálních sítích udělaly nepokrytou radost. Právě proti těm, kdo doufají, že Zeman svůj pobyt v ÚVN nepřežije, vystoupil redaktor Info.cz Jan Palička. Sám nemá Miloše Zemana v lásce. „Prostě psát tady, že Zemanovo úmrtí je naděje pro naši zemi, je ještě pod úrovní toho, co blekotá sám Zeman. Nic zlého mu nepřeji, když už tak snad jen uvědomění, že by mu prostě bylo lépe v klidu s rodinou,“ prohlásil.

Hele, já ho nemám rád, většina lidí taky ne, ale prostě psát tady, že Zemanovo úmrtí je naděje pro naši zemi, je ještě pod úrovní toho, co blekotá sám Zeman.



Nic zlého mu nepřeji, když už tak snad jen uvědomění, že by mu prostě bylo lépe v klidu s rodinou. — Honza Palička (@HonzaPalicka) September 14, 2021

Ovšem řada lidí s Paličkou nesouhlasila. „Kdyby role byly opačné – ty jako prezident na smrtelný posteli po tom, co jsi vlastní zemi naprosto zdevastoval, všechny urážel atd. a Zeman byl běžný občan zasažený tvými činy, myslíš, že by ti tu smrt nepřál?“ ptal se skepticky Filip.

Kdyby role byly opačné – ty jako prezident na smrtelný posteli po tom, co jsi vlastní zemi naprosto zdevastoval, všechny urážel atd. a Zeman byl běžný občan zasažený tvými činy, myslíš, že by ti tu smrt nepřál? I don't think so... — Filip (@flpczech) September 14, 2021

„Z jeho smrti budu mít radost a nestydím se za to. Toho pána řadím v naší historii na roveň Gottwalda a pro toho slzu rozhodně neuroním. Možná stojí za zamyšlení, když žiješ tak, že se na tvoji smrt těší miliony lidí. Kdyby zůstal na Vysočině, přál bych mu jen dobré,“ nesouhlasil s Paličkou Aleš Čermák.

Nesouhlasím. Z jeho smrti budu mít radost a nestydím se za to. Toho pána řadím v naší historii na roveň Gottwalda a pro toho slzu rozhodně neuroním. Možná stojí za zamyšlení, když žiješ tak, že se na tvoji smrt těší miliony lidí. Kdyby zůstal na Vysočině, přál bych mu jen dobré. — Aleš Čermák (@alfons_cer) September 14, 2021

Lukáš Stejskal vysvětlil, že nemá radost z toho, že je Zeman nemocný. „Zeman si na sebe bere roli úřadu, co zastává, a obyčejného člověka, jak se mu to hodí do karet... Přeju si jeho konec v úřadu... Jestli k tomu má dojít před volbami, dobře... Mám radost z nemoci? Ne... Vidím naději pro lepší situaci v České politice? Ano,“ shrnul.

Zeman si na sebe bere roli úřadu, co zastává a obyčejného člověka, jak se mu to hodí do karet... Přeju si jeho konec v úřadu... Jestli k tomu má dojít před volbami dobře... Mám radost z nemoci? Ne... Vidím naději pro lepší situaci v České politice? Ano — Lukas Stejskal (@look4s) September 14, 2021

Miroslav Sysel si nebral servítky vůbec. „Je to naděje. Čím dřív zhebne, tím líp. Já mu přeju, ať se moc netrápí. A ne, není to pod úrovní. Proč mám sakra mít nějákej respekt k absolutnímu zmdrovi? Dřív možná,“ napsal a přidal se příznivec Pirátů Viktor Tovikrov: „Zvlášť, když on přeje zlé věci kdekomu, šmejd jeden zákeřnej.“

Zvlášť když on přeje zlé věci kdekomu, šmejd jeden zákeřnej. — Victor_T ?? (@Victor_Tovikrov) September 14, 2021

„A není to tak trochu dáno tím, co předvádí on a celá ta parta kolem něj?? Jak se celá ta léta chovají a vytírají si prdel se slušností? Co dáváš, to se ti vrací. Tím to neschvaluji, ale není se čemu divit,“ ptal se Stanislav Mrkáček.

A není to tak trochu dáno tím, co předvádí on a celá ta parta kolem něj?? Jak se celá ta léta chovají a vytírají si prdel se slušností? Co dáváš, to se ti vrací. Tím to neschvaluji, ale není se čemu divit. — Standamrkacek (@Standamrkacek1) September 14, 2021

