Zemřel pět dní po očkování na covid. Třiadvacetiletý fotbalista byl zcela zdravý

Když v roce 2023 v požehnaných 79 letech zemřel, objevily se spekulace o spojitosti mezi očkováním proti covidu a několika úmrtími znovu.

A teď přinesl The Irish Times informaci o kauze třiadvacetiletého Roye Butlera z O'Reilly Road ve Waterfordu, který zemřel v Cork University Hospital v Irsku v roce 2021 jen pět dní poté, co se nechal očkovat vakcínou Johnson and Johnson proti covidu. Ve dnech po očkování prý psal přátelům, že je mu hodně špatně.

Asistentka státního patologa Dr. Margaret Bolsterová provedla pitvu Roye Butlera a při vyšetřování řekla, že příčinou smrti bylo spontánní a nevysvětlitelné intrakraniální (nitrolební) krvácení. Popsala případ jako „zmatený“ a „extrémně vzácný“.

Bolsterová uvedla, že během třiceti let provedla 20 000 pitev. Uvedla, že se nikdy nesetkala s případem, kdy by mladý člověk zemřel tímto způsobem, kdy by nebylo možné poskytnout vysvětlení.

Poznamenala, že spojitost mezi vakcínou a úmrtím nelze zjistit ani vyloučit.

„Rozhodně to nemohu vyloučit, ale potřebovala bych vědět mnohem víc. Je to extrémně vzácný případ. … Nemohu říci nic jiného, než že to nemohu ani potvrdit, ani vyloučit.“

Rodina o třiadvacetiletém mladém muži mluvila jako o sportovci, který hrával fotbal a až do chvíle, kdy se nechal očkovat, ho netrápily žádné závažné zdravotní problémy.

Koroner Philip Comyn označil důkazy o úmrtí mladého muže za příliš nejednoznačné. Protože neexistuje dostatek důkazů, aby bylo možné říci, že vakcína způsobila smrt Roye Butlera. Vyjádřil se v tomto smyslu i pro Irish Examiner. A doporučil, aby lidé hlásili všechny nežádoucí reakce na vakcíny a zdravotníci by měli všechny nežádoucí reakce zaznamenat.

