Žena s dítětem, bezdomovec s ní práskl o zem. Pak dostal pár tisíc voltů do těla od policie

Na něm postarší žena s malou holčičkou vychází z domu. Žena se rozhlíží, vidí černošského mladíka poněkud podezřelého vzezření a vrací se i s dítětem zpátky do domu. Ale dotyčný strčí nohu do dveří, vytáhne ženu i s malou holčičkou ven, shodí je na zem (podle videa se obě tvrdě udeřily hlavou o chodník), pak ještě odhodí holčičku, popadne blíže neurčený předmět na zemi a utíká pryč. Co si mezi sebou řekli, není jasné, video je bez zvuku.

Komentář k němu ale přidal sám Zemmour. „Jaká hrůza. Bordeaux dnes. Toto udělali naší zemi. Francouzi, vzbuďte se,“ vyzývá. Video už má přes milion zhlédnutí na twitteru, masivně se šíří také na facebooku. Zemmour při kandidatuře zdůrazňoval právě problémy, jaké masivní migrace z afrických zemí Francii přináší.

Quelle horreur. Bordeaux aujourd’hui. Voilà ce qu’ils ont fait de notre pays. Français, réveillez-vous. pic.twitter.com/isuIzeHM96 — Eric Zemmour (@ZemmourEric) June 19, 2023

Skepticky se k videu vyjádřil „odpůrce extremismu“ blogger Jiří Hrebenar. „Tohle video postoval krajně pravicový odpůrce migrace Zemmour. Už to samo o sobě je varovná kontrolka. Událost se měla odehrát v Bordeaux, ale francouzské zpravodajské weby o tom nepíšou, ani regionální. To je další velmi významná varovná kontrolka… kdyby se tahle situace odehrála, média by se zmínila už jenom proto, že jde o dítě… v Česku video sdílí pochybné účty nemající problém s hoaxy…to je další varovná kontrolka…“ napsal.

A dodal: „Nabízí se otázka… je to video pravé a odehrálo se tak, jak je zaznamenáno? Je z tohoto roku a je opravdu z Francie? Já osobně si myslím, že je to účelový hoax mající za cíl Zemmourovi získat body zase na migračním tématu. Fakt lidi… dávejte si pozor, co kde sdílíte a taky od koho, tedy jaký je zdroj.“

Tohle video postoval krajně pravicový odpůrce migrace Zemmour. Už to samo o sobě je varovná kontrolka. Událost se měla odehrát v Bordeaux, ale francouzské zpravodajské weby o tom nepíšou, ani regionální. To je další velmi významná varovná kontrolka…kdyby se tahle situace… pic.twitter.com/NoDX8WKg7g — Jiří Hrebenar (@gisat) June 19, 2023

Jenže varovné kontrolky blikají tentokrát naprázdno. Dle ranního příspěvku zpravodaje ČRo Martina Baluchy byl muž policií zadržen a byl také již v policejních záznamech veden. „Muž se při zadržení choval agresivně, hlídka přivolala posilu a použila taser. Záchranka odvezla starší ženu do nemocnice,“ informoval. Taser je elektrický paralyzér, který do těla zasaženého pustí několik tisíc voltů.

????Policie zadržela muže, který v Bordeaux napadl starší ženu a malou dívku. Policie ho už vedla ve svých záznamech. Muž se při zadržení choval agresivně, hlídka přivolala posilu a použila taser. Záchranka odvezla starší ženu do nemocnice.@iROZHLAScz @Radiozurnal1 https://t.co/aR2AYJ0yI5 — Martin Balucha (@MartinBalucha) June 20, 2023

Incident budí pohoršené reakce i v českém prostředí. „I Francie a její slabí politici v jednu neurčitou chvíli překročili červenou linii a pustili do svých domovů a ke svým dětem tlupy migrujících barbarů,“ vyjádřil se mladý konzervativec Antonín Vavruška. „Kulturní obohacení Francie v praxi. Tak doufejme, že si to Francouzi užívají plnými doušky,“ dodal k tomu Michal Douša.

Kulturní obohacení Francie v praxi. Tak doufejme, že si to Francouzi užívají plnými doušky. https://t.co/345k9Vlo7I — Michal Douša (@michal_dousa) June 20, 2023

„A víte co? Je to naprosto jednoduchý. Co si budeme volit, to budeme mít. To je realita současné Francie. Naším českým národním zájmem je se od ní na míle vzdálit. Jsme jen kousek od toho selhat, navzdory celonárodnímu konsenzu, že tohle prostě ne,“ varovala pak další konzervativní uživatelka twitteru.

A víte co? Je to naprosto jednoduchý. Co si budeme volit, to budeme mít. To je realita současné Francie. Naším českým národním zájmem je se od ní na míle vzdálit. Jsme jen kousek od toho selhat, navzdory celonárodnímu konsenzu, že tohle prostě ne. https://t.co/VHxS0cj8TH — Konzervativnizena (@mladakonzerva) June 19, 2023

Satiricky a s odkazy na českou vládu se pak k problému vyjádřil Vít Blaha. „My máme naštěstí opravdu velkou výhodu v tom, že i když jsme na rozdíl třeba od Francie nikdy neměli žádné kolonie, ani si nemusíme léčit historické mindráky z toho, že jsme rozpoutali dvě světové války, tak máme pana ministra Rakušana a současnou vládní koalici, která nám bez jakékoliv diskuse ve společnosti, nebo i jen v PSP a Senátu s větší pestrostí imigrace rychle pomůže.

Proč bychom si měli o imigraci rozhodovat sami, když to můžeme nechat na těch, co už prokázali, že integraci vědců a inženýrů z jiných kulturních okruhů solidárně zvládají a také proto se o všechny výhody plynoucí z přílivu kvalifikovaných odborníků s námi rádi podělí. Jen mám pocit, že ta sdílená povinná solidarita má jednu drobnou nevýhodu.

A tou je dosažení reverzního stavu.

Ale to se určitě nějak dořeší, že jo?“

My máme naštěstí opravdu velkou výhodu v tom, že i když jsme na rozdíl třeba od Francie nikdy neměli žádné kolonie, ani si nemusíme léčit historické mindráky z toho, že jsme rozpoutali dvě světové války, tak máme pana ministra Rakušana a současnou vládní koalici, která nám... ?? https://t.co/XK8KhHO0rh — Vit Blaha (@vit__blaha) June 20, 2023

DOPLNĚNÍ: Podle francouzských médií se nejednalo o imigranta, ale o bezdomovce narozeného ve Francii.

