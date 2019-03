Zeptali jsme se všech politiků Prahy 10, co říkají na bordel v ulicích a auta na chodnících: Neodpověděl ani jeden

ParlamentníListy.cz oslovily také městkou polici a magistrát hlavního města, kteří na rozdíl od těch, jichž se problém dotýká přímo, odpovědi zaslali. Naše redakce od čtenářky z Vršovic dostala sérii fotografií z ulice Kodaňská po celé její délce nafocené během 30 minut kolem desáté večer. Na těchto fotografiích je vidět zhruba třicet špatně zaparkovaných automobilů. Tuto skutečnost jsme si byli osobně ověřit a v oblasti mezi ulicemi Vršovická a Kodaňská jsme napočítali na pět desítek špatně zaparkovaných aut. Parkování na chodníku, na trávě, na přechodech pro chodce, na zákazech, na zebrách, na pruzích pro slepce, za jinými auty? Není problém. Zatímco v jiných městských částech nepředstavitelné, na desítce zcela běžné.

Právě proto jsme oslovili městkou polici, ta naše zjištění potvrdila: “Městská policie Praha 10 provádí pravidelnou kontrolní činnost s ohledem na parkovací kázeň řidičů 24 hodin denně, nicméně lze konstatovat, že situace nerespektování zákona o provozu na pozemních komunikacích na území MČ Praha 10 se skutečně zhoršila. Zejména se jedná o oblast Vršovice. Uplynulém kalendářním roce 2018 strážníci z Prahy 10 odhalili bezmála 13 a půl tisíce přestupků v dopravě v klidu (stání na chodníku, zákaz zastavení a stání, stání v zákazu vjezdu apod.),” uvedl pro ParlamentníListy.cz Jan Čihák z kanceláře ředitele MP. Musíme však konstatovat, že ani takové množství pokut nevede majitele automobilů k tomu, aby svá auta zaparkovali tak, jak mají. Bohužel se však není čemu divit. Praha 10 v tuto chvíli nemá zaveden žádný systém rezidentního stání, z desítky se tak stává odstavné parkoviště pro ostatní. MP policie nás mimo jiné upozornila na studii, kterou si městská část Prahy 10 nechala v květnu 2018 za částku 1.186.000 Kč plus DPH zpracovat.

Podle studie mají například Vršovice velký problém. Počet zaparkovaných automobilů zejména v noci je konrétně ve Vršovicích - západ 124,4 procenta, Vršovice střed 115,3 procenta. Záver studie? Zcela jasný: “Zatížení území parkujícími a odstavenými vozidly je již zcela neúnosné a to jak ve dne, tak i v noci. Z velké části je území zatíženo vozidly „rezidentů“ = vozidla, která byla detekována v nočním období. Návštěvnické parkování nemá již žádný volný prostor a z velké části se parkovací procesy odehrávají mimo legální prostor…Stav dopravy v klidu na území MČ Praha 10 je již tristní. Dá se konstatovat, že z velké části je problematická situace tvořena vozidly uživatelů bydlících na území MČ Praha 10. Zde je na místě otázka, nakolik jsou tito uživatelé administrativně svázaní s Prahou 10. Existuje relevantní předpoklad z jiných srovnatelných městských částí, že 15 až 20 % zde tvoří skupina uživatelů, kteří zde nemají trvalý pobyt, a tudíž městská část za ně platí veškeré služby, ale nedostává adekvátní finanční příspěvky. Proto je zcela relevantní uvažovat o zapojení do systému zón placeného stání, který je provozován hlavním městem Prahou. Jiný způsob regulace zákonné prostředí ČR nezná.”

Obyvatelé Prahy 10 však neničí pouze situace v oblasti parkování, ale také neustále přítomný nepořádek v ulicích. Takovým místním koloritem je například ulice Minská nedaleko MÚ Prahy 10. Náš čtenář nám každý týden posílá fotografie konkrétně z této ulice a musíme říct, že se podobá spíše skladce odpadů než ulici v centru města. Ani s tímto však vedení Prahy 10 nedělá evidentně vůbec nic.

„ Koupil jsem si malý byt ve Vršovicích před pěti lety, jde to tady doslova do p….e. Parkování na h..o, prostě nezastavíte, bordel jak někde v Indii, všude nas…..o od psů, ty tady navíc všude běhaj na volno, takže čekáte, kdy se na Váš nějakej vrhne, těm na radnici je všechno ukradený. Voni nás tady klidně nechaj pochcípat,” píše náš čtenář z Prahy 10.

„ Humus, humus, humus…Podívej se na to sami (čtenářka z Vršovic poslala seznam fotografií, pozn. redakce). Chtělo by se Vám tady bydlet? Mám tak akorát oči pro pláč. Koupila jsem tady byt před dvěma roky, na hypotéku, splácet ho budu třicet let, ale když to tady vidím, je mi z toho na nic. Jiný byt už nekoupím a musím v tomhle žít. Všem, kteří zvažují koupi bytu ve Vršovicích doporučuji, aby svůj názor přehodnotili. Už jsme si říkali, že bychom rádi patřili pod dvojku (myšleno Praha 2),” napsala nám čtenářka, která žije na Náměstí Svatopluka Čecha.

Ohledně připojení k Praze 2 nám psali také manželé z Vršovic, údajně zvažují, že by založili sdružení, jež by o připojení Vršovic k Praze 2 usilovalo. Právě na toto jsme se ptali pražského magistrátu. Je to vůbec možné?

„ Dobrý den paní redaktorko, v tomto případě se postup řídí Zákonem o hl. m. Praze, konkrétně paragrafem 11/odst.3. Jde o změnu hranic městských částí, na které se stručně řečeno musí dohodnou obě městské části a která podléhá schválení hlavního města. Znamená to, že změna hranic musí být projednána zastupitelstvy městský částí a poté zastupitelstvem města,” odpověděl tiskový mluvčí magistrátu Vít Hofman. Ohledně nepořádku pak tiskový mluvčí radí, aby lidé své fotografie posílali přes aplikaci zmente.to. Primárně se však obyvatelé musí obracet na radnici Prahy 10, která za parkování i nepořádek odpovídá.

Jak zněly dotazy na představitele Prahy 10?

Dobrý den, paní senátorko, starostko, radní, zastupitelé, chtěla bych vás touto cestou požádat o odpovědi na dotazy ohledně situace Prahy 10, na kterou nás v poslední době upozorňují naši čtenáři.. Předem děkuji za vaše odpovědi.

1) jaký počet aut byl evidovaný na Praze 10 v roce 2015, 2016, 2017, 2018 a k dnešnímu dni?

2) kolik obyvatel měla Praha 10 ke konci roku 2015 a 2018?

3) evidujete, kolik obyvatel má Praha 10 včetně těch, co nemají na Praze 10 hlášeno trvalé bydliště? V případě, že ano, prosím i o tento údaj.

4) z jakého důvodu městská policie nepokutuje řidiče, kteří hrubě porušují zákazy parkování ve Vršovicích (například před kostelem na Náměstí Svatopluka Čecha, na chodnících v místech, kde jsou orientační body pro slepce, na přechodech apod.)?

5) víte o tom, že městská část Praha 10, konkrétně Vršovice, patří mezi městské části s nejhorší pověstí právě díky extrémním problémům s parkováním a nepořádku v ulicích?

6) víte o tom, že někteří občané Vršovic zvažují založení sdružení, jenž má za cíl usilovat o připojení Vršovic k Praze 2? Co na tento krok říkáte?

7) máte připraveno nějaké opatření, které by ulevilo obyvatelům Vršovic v oblasti parkování a nepořádku? Pokud ano, jaké?

autor: Barbora Richterová