Zestátňovat, zdanit boháče. Pekarová, Fiala, členové bohaté elity. Chudí trpí... Mladá šéfka Levice se předvedla

Hnutí Levice kandiduje v podzimních volbách a jeho předsedkyně Markéta Juřicová v rozhovoru pro DVTV popsala cíle hnutí, mezi které patří zejména snížení rozdílů mezi chudými a bohatými. „Vzhledem k tomu, že nejbohatší procento lidí světa nyní vlastní stejné bohatství jako zbylých 99 procent populace, tak si dovolím říct, že tím my ostatní trpíme. Je to tak i v českém kontextu, zejména když se podíváme na osobu premiéra a miliardáře Andreje Babiše a třeba toho, jak to funguje v Agrofertu a jaké je jeho chování vůči menším živnostníkům,“ popisovala Juřicová.

„Je známo, že používá mafiánské praktiky vůči zaměstnancům Agrofertu a všech přidružených firem a také skupuje majetek menším živnostníkům a v podstatě jim ničí živobytí. Je to prostě tak, že rozmary toho nejbohatšího procenta trpí běžní občané,“ má jasno Juřicová.

Tuto situaci chce Levice řešit primárně progresivním zdaněním. „To znamená, že lidé s menšími příjmy by platili menší procentuální daň než například ti miliardáři. To by jim postupně odebíralo ta privilegia, která mají a jsou dneska nezpochybnitelná,“ vysvětlovala Juřicová.

Hnutí Levice vystupuje kromě hnutí ANO Andreje Babiše také proti koalici SPOLU, která je prý zejména kvůli ODS představitelem devadesátkové politiky, kupónové privatizace a politiky škrtů. „Když se podíváme i v dnešní době, tak koalice SPOLU prosadila zákon třikrát a dost, což znamená, že za tři přestupky lidem odebere sociální dávky. To nám přijde velmi nespravedlivé, že třeba lidé v sociální nouzi, kteří třikrát ukradnou v obchodě něco k jídlu, tak se jim odeberou ty dávky, což ale ještě prohloubí tu jejich špatnou situaci,“ pustila se do kritiky koalice SPOLU.

Lídry koalice Petra Fialu nebo Markétu Adamovou Pekarovou poté Juřicová označila za členy bohaté elity, protože mají vysoký poslanecký plat. Ačkoliv sama kandiduje do Poslanecké sněmovny, v programu prý má hnutí snížení platů politiků. „To jsme ale nakonec vyškrtli, protože na tom nebyla úplná shoda,“ překvapila Juřicová, která prý ale za snížením platů politiků nadále stojí a poslanci by podle ní měli brát dvojnásobek průměrné mzdy.

„Prosazujeme také to, aby lidé měli co největší možnost podílet se na rozhodování, a to jak na lokální, tak celostátní úrovni. Půjde to zejména díky referendům, ve kterých by lidé mohli rozhodovat třeba to, jestli se postaví ve městě škola nebo podobně. Také chceme prosadit, aby petice měly větší váhu než teď, aby od určitého procenta podpisů bylo ze zákona nutné tu věc přijmout,“ pokračovala s programem Juřicová.

„Co se týče sektoru byznysu, tak třeba prosazujeme ve firmách posílení role odborů, potom dále prosazujeme družstevní model podnikání, který budeme daňově zvýhodňovat, aby byli lidé motivováni takové firmy zakládat. V takové družstevní firmě jsou všichni zaměstnanci družstevníky a dostávají stejný podíl z bohatství té firmy, což je lepší, než jak to funguje teď, kdy si manažer určí výši odměny a zaměstnanci dostávají třeba několikrát menší,“ dodala s tím, že by se také zavedlo zastropování odměn pro manažery.

Levice by také chtěla zestátnit všechny energetické podniky, což by se řešilo státním nákupem takových firem. „Mezi další zestátněná odvětví by patřilo například bydlení, doprava, zdravotnictví a další,“ dodala Juřicová, podle níž je bohatý každý člověk, který bere několikanásobek průměrného platu.

