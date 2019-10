Zhnusení nad Bohdalovou. „Chvilkaři“ řeší věci kolem Gotta a Zemana

Jaká nálada panuje ve Chvilkové skupině, tedy skupině příznivců Milionu chvilek pro demokracii? Uživatelka Jana Kočičková sdílela ve skupině koláž Jiřiny Bohdalové, kde se objímá a vroucně vítá s politickými představiteli, ať již bývalými, tak současnými. Fotku okomentovala emotikonem s vyplazeným jazykem.

Co o fotce soudí chvilkaři? Martin Marťas napsal: „Tohle je přesně ono. Nezapomenout kdo, kdy, s kým...“

Bedřich Rudolf Ťuklík si myslí: „Taková nesmrtelná teta.“

Anketa Líbí se vám rozhodnutí Ústavního soudu, kterým zrušil zdanění církevních restitucí? Líbí 8% Nelíbí 92% hlasovalo: 7037 lidí

Zuzaně EM se nelíbil její projev na pohřbu Karla Gotta a napsala: „Může mi říkat, kdo a co chce, její projev včera byl maximální nevkus završený tím, že zmínila pouze dvě dcery, a korunováno židovským vtipem.“ Marie Říhová se Zuzanou souhlasila a odpověděla: „Vidim to úplně stejně. A netuším, proč byli lidé tím projevem houfně nadšení. Krom toho, že se mi ještě honilo v hlavě, jak asi probíhá taková věc: Jóó, tehdy jsme si spolu říkali… no, tak já to pozůstalým oznámím, že jsem já ta mluvčí na pohřbu... Jak to bylo? Kolika lidem se od určitého věku něco podobného při kávě řekne... Jóó, ty mne přežiješ, ještě mi budeš mluvit na pohřbu.“ Na to však ostře zareagovala Marcela Ziková. „Mluvila o tom, kdo byl u něho v posledních momentech, kdy skonal, a to byla manželka a dvě mladší dcery v ten moment, tak nepřekrucujte, a vtip o Židech ? Ty měl sám Karel rád... že se na to už fakt nevyserete všichni,“ napsala.

Kromě Jiřiny Bohdalové se řešil i výrok Tomia Okamury. Michaela Kudláčková totiž napsala ve skupině status: „Poučte mě někdo... Před chvílí pravil pan Okamura na ČT24, že miliardu korun dostanou i církve, které před rokem 1989 neexistovaly. Jmenoval i evangelickou církev. Nejsem v tom honěná, ale máma je křtěný evangelík, narodila se 1945. Nerozumím tomu. Děkuji.“

Fotogalerie: - O prodejní době

Vít Pavel Ek okomentoval status narážkou na možnost doučování historie zdarma: „Nějaký dobrovolník na semestrální výuku religionistiky se zaměřením na československé církevní dějiny 20. století určené poslancům SPD?“

Anketa Mělo by být Turecko za útok a sever Sýrie vyloučeno z NATO? Ano 91% Ne 4% Je to jedno 5% hlasovalo: 7111 lidí

Kromě toho se ve skupině sdílela pozvánka na čtvrteční demonstraci na podporu České televize. Šárka Gabrielová sdílela na skupině status stránky Stojím za ČT, kde se psalo:

„DEMONSTRACE JIŽ POZÍTŘÍ

Ve čtvrtek od 17 hodin se svým projevem na Malostranském náměstí vystoupí mimo jiné i paralympionik a aktivní občan Jan Povýšil!

Co můžete ještě před demonstrací sami udělat?

Podepište petici za schválení výročních zpráv a posílení nezávislosti veřejnoprávních médií zde: https://e-petice.cz/…/petice-za-zachovani-nezavislosti-cesk…

Pozvěte na demonstraci své známé.

Vytvořte si transparent nebo vemte vlajku.

Vyrobte si z novin ‚Večerníčkovu čepici‘, která bude jedním ze symbolů akce.

Budeme se na Vás těšit!“

Marie Batinič si však v komentářích stěžovala, že o akci slyší poprvé, doslova napsala: „Ve čtvrtek přijdu. Jen se bojím, že ta akce má malou reklamu. Teď to vidím poprvé. Nemohli byste nějak přitvrdit?“

Psali jsme: Získali jsme tajně pořízený záznam z pražského magistrátu. Zle, pane Pospíšile, zle je. Jde o vás Okamžitě zavřít! Kauza Afghánce vraždícího u českých hranic pokračuje Luboš Olejár: Proč se soukromí lékaři chtějí přiživit na penězích proti kolapsu zdravotnictví? Skopeček (ODS): Regulace otevírací doby je nesmysl, sněmovna ji měla zrušit úplně

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.