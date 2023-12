Žijeme v nové totalitě? Filozof vstoupil do „překřikování“ Babiše a Pekarové

reklama

Bývalý premiér Andrej Babiš pojem totalita často používá ve Sněmovně a říká, že žijeme v tzv. nové totalitě. Naproti tomu například předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) říká, že termín nová totalita je „chucpe“, protože máme svobodu projevu i shromažďování.

Kdo z nich má pravdu? „Když bychom zůstali jenom u těch dvou vyjádření, tak nová totalita, jak říká Babiš, je realitou. Obávám se ale, že se ty termíny totalita používají často velmi jednoduše, povrchně. K tomu nedorozumění mezi těmito dvěma veličinami asi dochází proto, že si asi ani jedna strana hlouběji nepromyslela, v čem spočívá totalita. On totiž ten pojem totality není jednoduchý a vyžaduje určitou filozofickou námahu,“ říká Fuchs.

„Mluvil bych spíše o měkké totalitě. Termín měkká odlišuje novou od známých krutých, tvrdých totalit. Ale ve hře je od začátku správná definice totality. A ta se nerodí snadno. Když se řekne správná definice, není to jenom učebnicový termín a nějaká jenom formální záležitost. Správná, to znamená adekvátní, to znamená, že přesně vyjadřuje tu realitu, kterou chceme my poznat, pochopit. Realita toho totalitního režimu, ta je tím, co máme rozpoznat v jeho podstatě. My máme pochopit tu podstatu té totality. V čem spočívá totalita. A tady bych si dovolil malý exkurz: když bychom měli definovat člověka, tak taky bychom měli definovat totalitu. Adekvátní definice jsou definice obecné. A ta obecnost pojmu člověk, ta spočívá v tom, že máme nějaký obsah v tom pojmu a ten obsah se týká všech lidí jakékoliv kultury, jakékoliv doby. V rozsahu toho obecného pojmu člověk nacházíme všechny lidi minulé, přítomné, budoucí, pokud to jsou lidé. To je jako úžasný záběr lidského myšlení,“ poznamenal Fuchs.

„Obecná definice totalita má určité podmínky. Proč je obecný pojem člověk tak rozsáhlý, že zachycuje všechny lidi všech dob? Jaký je důvod toho? Zkušenostně máme velmi omezený prostor. Důvod je v tom, že my poznáváme to, co je pro ty definované, v našem případě lidi, co je povinné, co je nutné. Bez čeho by nebyli lidi. Čili obecná definice musí být komponována výlučně nutnými znaky těch objektů, které definujeme,“ dodal Fuchs.

A bez čeho by podle Fuchse nebyli lidé lidmi?

„Bude to živočich. Bude mít tělo. A bude mít potenciál k rozumově morálnímu životu. Ta rozumovost se netýká jenom myšlení, ale týká se také navazujícícho svobodného jednání. To svobodné jednání, protože jednání, tak se říká vrozenými mravními zákony. Ta definice živočich rozumový neznamená jenom organismus tělesný, znaky tělesné potřeby, tělesné vztahy, činnosti a myšlení. Znamená celý komplex duchovnosti lidské, která má zdroj v tom myšlení. Toto jsou nutné znaky všech lidí, i všech lidí v pravěku,“ dodal.

